Blokada granica kao vapaj za pravo na rad: Prevoznici iz BiH u otvorenom sukobu s pravilima EU

Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine danas su tačno u podne započeli blokadu teretnih graničnih terminala prema Evropskoj uniji, djelujući sinhronizovano sa kolegama iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, čime je praktično zaustavljen teretni saobraćaj i dovedeni u pitanje uvoz i izvoz iz ovih zemalja prema EU.

Riječ je o protestu koji je kulminacija višegodišnjeg nezadovoljstva, a koji je dodatno intenziviran stupanjem na snagu novog Entry Exit sistema EES i strožijom primjenom pravila o ograničenju boravka na 90 dana u periodu od 180 dana unutar šengenskog prostora.

Prevoznici poručuju da se profesionalni vozači tretiraju kao turisti, iako njihova priroda posla podrazumijeva konstantno kretanje i dugotrajan boravak na teritoriji Evropske unije. Koordinator protesta Mirko Ivanović ističe da je ovakvo tumačenje pravila apsolutno neprimjenjivo na transportnu djelatnost, jer vozači ne borave u EU iz privatnih razloga već obavljaju posao od kojeg zavise kompletni lanci snabdijevanja. Naglašava da protesti ostaju na snazi sve dok se ne pronađe rješenje koje će vozačima omogućiti nesmetan rad.

Reuters

Direktor firme Frigošped iz Žepča i član Upravnog odbora Konzorcijuma logistika BiH Edin Čaušević podsjeća da borba profesionalnih prevoznika traje godinama, ali da je sada dovedena do tačke pucanja. Pravilo 90 dana u 180 dana, kako navodi, direktno ugrožava opstanak transportnih kompanija i dovodi u pitanje konkurentnost domaćih prevoznika na evropskom tržištu. Blokade koje se danas provode širom Zapadnog Balkana predstavljaju zajednički odgovor na politiku koja, prema mišljenju prevoznika, ignoriše realne potrebe sektora.

Dodatno nezadovoljstvo proizlazi iz niza novih tehničkih i administrativnih zahtjeva koje je EU uvela, uključujući strožije ekološke standarde za vozila, komplikovanije procedure izdavanja dozvola, njihovu visoku cijenu i ograničen broj, kao i izostanak reciprociteta. Prevoznici tvrde da se od njih traži potpuna usklađenost sa evropskim pravilima, dok se istovremeno ne uvažava specifičan položaj zemalja koje nisu članice EU, niti se domaćim firmama ostavlja realan period prilagodbe.

Posebnu težinu protestima dalo je i odbijanje Evropske unije da prihvati zahtjev ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edina Forte za odgodu primjene strožih tehničkih normi. Forto je u programu N1 poručio da razumije i podržava nezadovoljstvo prevoznika, naglašavajući da oni danas ne mole, već traže osnovno pravo na rad. Prema njegovim riječima, domaće vlasti mogu i moraju institucionalno, zajednički sa drugim zemljama regiona, djelovati prema Evropskoj komisiji i ambasadama zemalja članica EU, jer se samo koordinisanim pristupom može doći do rezultata.

Stav EU veoma jasan

S druge strane, Evropska komisija poručuje da novi Entry Exit sistem ne uvodi nova pravila o dužini boravka, već samo osigurava dosljedniju primjenu postojećih propisa. Portparol Komisije Markus Lammert istakao je da pravilo 90 dana boravka u 180 dana važi već dugi niz godina za sve građane zemalja s bezviznim režimom, te da se svako duže zadržavanje mora regulisati kroz dugotrajne vize ili nacionalne aranžmane. Ipak, priznao je da postoji specifičan problem za profesije s visokom mobilnošću, poput vozača kamiona, sportista i umjetnika, kojima priroda posla zahtijeva duži boravak u šengenskom prostoru.

Izvor: Shutterstock, Granični prijelaz Bosna i Hercegovina

Lammert je naglasio da je ovo pitanje u fokusu Evropske komisije, da se o njemu aktivno razmišlja u kontekstu pripreme nove Strategije o vizama i da EU ostaje angažovana u razgovorima sa zemljama Zapadnog Balkana. Ipak, za prevoznike na terenu te poruke zasad ne donose konkretno olakšanje, dok blokade granica već proizvode ozbiljne posljedice po međunarodnu trgovinu i ekonomiju regiona.

Cijela situacija ogolila je duboke probleme u usklađivanju zakonodavstva između Bosne i Hercegovine i Evropske unije u sektoru transporta, ali i otvorila pitanje spremnosti obje strane na stvarni kompromis. Dok EU insistira na pravilima i sistemima kontrole, prevoznici poručuju da bez prilagođenih rješenja nema ni slobodnog protoka robe, ni stabilne saradnje, ni evropskih vrijednosti u praksi.

