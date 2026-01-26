Startup koji otkriva lažne dokumente o zaposlenju i spašava kompanije

S porastom lažnih biografija i dokumenata generiranih umjetnom inteligencijom, kompanije sve više traže rješenja za provjeru istinitosti podataka. Startup Checkr iz San Francisca prihvatio se ovog izazova i postao vodeći igrač u industriji provjere prošlosti.

Checkr sa sjedištem u San Franciscu, koji je započeo provjerom kriminalnih dosijea i privremenih radnih ugovora Uberovih vozača, zabilježio je porast bruto prihoda od 14% na 800 miliona dolara, dok kompanije pokušavaju otkriti poplavu biografija generiranih umjetnom inteligencijom i lažnih finansijskih dokumenata.

Uspješna provjera kriminalnih dosijea Uberovih vozača i drugih ugovornih radnika omogućila je suosnivaču i izvršnom direktoru Checkre, Danielu Yanisseu, da svoj startup za provjeru prošlosti sa sjedištem u San Franciscu razvije u kompaniju vrijednu pet milijardi dolara.

Sada, novi val prevara u bijelom ovratniku, omogućen generativnom umjetnom inteligencijom, potiče Checkro-ovu sljedeću fazu rasta. Yanisse kaže da je najmanje 40 posto zahtjeva za posao i kredite koje je njegova kompanija pregledala sadržavalo netačne ili falsificirane podatke o zaposlenju ili finansijama. Prevaranti sve više koriste alate poput ChatGPT-a i Google Geminija kako bi kreirali sve uvjerljivije lažne dokumente, poput platnih lista.

„Ove godine prvi put smo vidjeli ovakvu vrstu prevare pri zapošljavanju velikih razmjera. Kandidati za posao prijavljivali su se za poslove i u malim startupima i u velikim korporacijama koristeći izuzetno dobro krivotvorene dokumente kreirane generativnom umjetnom inteligencijom“, rekao je Yanisse u intervjuu za Forbes.

Profitabilno već nekoliko godina

Zahvaljujući rastućem broju provjera prošlosti zaposlenih u administraciji, bruto prihod kompanije Checkra porastao je na više od 800 miliona dolara, što je porast od 14 posto u odnosu na 2024. godinu. Yanisse je rekao da kompanija posluje profitabilno već nekoliko godina i ostvaruje neto prihod veći od 500 miliona dolara, nakon odbitka naknada koje plaća Agenciji za motorni saobraćaj i sudovima kako bi dobila podatke potrebne za provođenje provjera prošlosti pojedinaca.

Taj rast i širenje na strana tržišta (sada posluje u 195 zemalja) znače da bi kompanija uskoro mogla biti spremna za inicijalnu javnu ponudu dionica. Yanisse, koja je uvrštena na Forbesovu listu 30 ispod 30 godina, odbila je komentirati vremenski okvir, ali je rekla da je to kratkoročni do srednjoročni cilj kompanije.

Prije tri godine otpustili su trećinu zaposlenih

Novi rast slijedi nakon perioda stagnacije, kada su prihodi stali na 700 miliona dolara u 2023. godini. Početkom 2024. godine, Checkr je otpustio 32 posto svojih zaposlenika. Yanisse je pokrenuo uslugu verifikacije identiteta kasnije te godine nakon što je čuo da se njegovi klijenti, od malih preduzeća do kompanija S&P 500, sve više bore s integritetom podataka prilikom zapošljavanja.

To su bili pokušaji falsifikovanja podataka u vrlo širokim razmjerima, od običnih radnika koji su uljepšavali svoju radnu istoriju i reference, do sjevernokorejskih hakera koji su tražili programerske poslove u startupima i tehnološkim gigantima.

Sjevernokorejski režim je posljednjih godina zaradio desetine miliona dolara od prevara koje su koristile identitete generirane umjetnom inteligencijom, posuđene ili ukradene kako bi osigurale poslove sjevernokorejskih radnika kao programera u startupima, korporacijama, pa čak i tehnološkim gigantima poput Amazona. „Potreba za provjerama identiteta i referenci za preduzeća nikada nije bila veća“, kaže Yanisse.

Najprecizniji za provjeru nečije prošlosti

Checkr je započeo 2014. godine, provjeravajući kriminalne dosijee i vozačke dozvole za kompanije koje zapošljavaju radnike na ugovor, kao što je Uber, koji se suočava s kontinuiranom kontroverzom oko radnika koje je zaposlio uprkos nasilnim kriminalnim dosijeima, saobraćajnim prekršajima, pa čak i optužbama za ratne zločine („Ekstremni slučajevi“, kaže Yanisse).

Checkr tvrdi da samo pruža podatke, a njihovi klijenti donose sve odluke o zapošljavanju. Sada također provodi provjere prihoda i financijske prošlosti za banke, kompanije kreditnih kartica i zajmodavce. Kompanija, koja trenutno ima 800 zaposlenih, čak će provesti provjeru prošlosti vaše dadilje ili osobe s kojom ste na vezi ako se slože.

Yanisse je odbio komentirati pojedinačne slučajeve, ali je rekao da je Checkr najpreciznija usluga provjere prošlosti na svijetu. „Naše usluge koriste desetine miliona pojedinaca i veliki broj preduzeća, a pravednost nam je izuzetno važna“, rekao je. „Sarađujemo i s pojedincima i s velikim klijentima kako bismo osigurali da su sve odluke tačne i pravedne.“

Kada je Checkr prikupio 120 miliona dolara u svojoj posljednjoj rundi finansiranja 2022. godine, procijenjena je na 5 milijardi dolara. Do danas je prikupio 800 miliona dolara finansiranja od investitora, uključujući Durable Capital, Accel i Coatue.

Originalni članak napisao Iain Martin, Forbes