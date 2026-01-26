Milijarde ne dolaze slučajno: Kako je naš susjed u jednoj godini povećao broj turista i prihode

Prema podacima Centralne banke Crna Gora, ova zemlja je u prva tri kvartala prošle godine ostvarila 1,32 milijarde eura prihoda od turizma, što je 30 posto više nego u rekordnoj 2019. godini. Rast prihoda pratio je i rast broja turista kojih je u prošloj godini bilo čak pet posto više nego godinu ranije.

Kako je navela ministrica turizma Crne Gore Simonida Kordić u TV emisiji Forbes magazin CG, pozitivni rezultati nisu samo kvantitativni, već i kvalitativni i da u poređenju sa 2019. godinom, Crna Gora danas ima 56 posto više hotela sa pet zvjezdica, kao i oko 30 posto više hotela sa četiri zvjezdice. Prema njenom mišljenju to je nivo kvaliteta turističke ponude kojoj ova zemlja treba težiti.

Crna Gora danas ima 56 posto više hotela sa pet zvjezdica, Foto: Reuters

Pet puta više registrovanih seoskih domaćinstava

Crna Gora, posjeduje oko 300 kilometara jadranske obale, njeni ključni turistički centri su Budva, Kotor, Tivat, Herceg Novi i Ulcinj, dok luksuzni projekti poput Porto Montenegra dodatno pozicioniraju zemlju na mapi premium turizma. Međutim, ova zemlja, prepoznaje i potencijal sjevernih i centralnih dijelova, te razvoj seoskog turizma.

„Danas imamo pet puta više registrovanih seoskih domaćinstava nego prije četiri godine, dominantno na sjeveru. To je autentična ponuda koju gosti izuzetno cijene“, kaže Kordić za Forbes Crna Gora.

Sa približno 620.000 stanovnika, Crna Gora ostvaruje izuzetno visok odnos broja turista po glavi stanovnika, gdje broj noćenja često premašuje broj lokalnog stanovništva tokom sezone. Turizam kao dominantni sektor ekonomije, čini oko 25–30 % bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) i vodeći je izvor deviznih prihoda i zapošljavanja.

BDP po glavi stanovnika u Crnoj Gori iznosi okvirno 12 000 –15 000 američkih dolara godišnje (prema najnovijim procjenama za 2024/2025. godinu), što je malo niže od prosjeka EU, ali predstavlja srednju vrijednost u regionalnom kontekstu.

Turizam kao dominantni sektor ekonomije, čini oko 25–30 % bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) i vodeći je izvor deviznih prihoda i zapošljavanja, Foto: Reuters

Okrenuti se perspektivnim tržištima

Strateška politika zemlje je da se na turizam ne gleda kao na lokalnu privrednu granu, već izvoznu industriju, pa s tim u vezi je važno i diverificirati tržišta sa kojih dolaze turisti.

Za crnogorsko izdanje Forbes Magazina, Kordić ističe da se najperspektivnija nova tržišta nalaze na Dalekom istoku i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje savremeni turisti često žele da tokom jednog putovanja posjete više zemalja.

Za razliku od Crne Gore, Bosna i Hercegovina je prema posljednjim zvaničnim podacima Agencije za statistiku BiH u periodu januar – novembar 2025., ostvarila 1, 845 miliona posjeta, što je za 0,1% više u odnosu na isti period 2024. godine. Domaći turisti ostvarili su 0,2% posjeta manje u odnosu na isti period 2024. godine, dok su strani turisti ostvarili 0,3% posjeta više u odnosu na isti period prethodne godine.

Nepostojanje jedinstvenog turističkog informacijskog sistema na nivou BiH dodatno otežava praćenje turističkog prometa, te ne postoje precizni podaci na nivou BiH koliko ova grana privrede doprinosi ekonomiji zemlje, ali ono što se zna je da je među granama koje imaju najveći potencijal.