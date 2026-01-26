Uvoz vozila u BiH premašio milijardu

Bosna i Hercegovina je tokom prošle godine uvezla 95.421 vozilo, što je za 6.214 više nego godinu ranije, potvrđeno je Feni iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Ukupna vrijednost uvezenih vozila je 1,145 milijardi KM, dok je po osnovu carina i poreza naplaćeno 262,7 miliona KM.

Struktura uvoza pokazuje da tržištem i dalje dominiraju polovna vozila, kojih je uvezeno 86.129, dok je broj novih vozila iznosio 9.292.

Posebno je izražen rast u segmentu hibridnih vozila. Tokom 2025., u BiH su uvezena 3.743 hibrida, od čega 2.043 nova i 1.700 polovnih, što predstavlja značajan skok u odnosu na 2024. godinu, kada je uvezeno 2.408 hibridnih vozila.

Suprotan trend zabilježen je kod električnih automobila. U 2025. godini uvezeno je 207 električnih vozila, manje nego godinu ranije, kada ih je bilo 230.

Prema podacima BIHAMK-a, navodi Fena, u Bosni i Hercegovini je tokom 2025. godine registrovano 60.632 više ili 4,68 posto u odnosu na prethodnu godinu (1.355.856 vozila). Kada je o starosti voznog parka riječ, BiH i dalje ima stari problem, prosječna starost motornih vozila na bh. ulicama je 17 godina.