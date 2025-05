Branded Residence sve popularniji – novi standard stanovanja dostupan i u našoj regiji

Tržište nekretnina jedno je od najdinamičnijih tržišta globalno. Prosječna cijena luksuznih nekretnina u evropskim metropolama, premašila je 10.000 eura. Tako se u Madridu naprimjer, ona približava sumi od 14.000 eura po kvadratu, dok specijalni projekti prelaze 25.000 eura. U Barseloni se cijene u najvišem segmentu kreću između 11.000 i 15.000 eura po kvadratu. Procjene su, na osnovu podataka iz prva četiri mjeseca ove godine, da će 2025. godina biti godina rasta na tržištu luksuznih nekretnina, sa povećanjima cijena između 5% i 15%.

Missoni Baia sa 57 spratova u Miamiu, Foto: Oko Group

Zahtjevi za komforom

No, osim u pogledu cijena, ljestvica je podignuta i u zahtjevima za komfor nekretnina. I jedan trend posebno primjetan – branded residences, odnosno nekretnine razvijene u saradnji s prestižnim brendovima poput Four Seasons ili Fendi. One ne nude samo dizajn i ekskluzivnost, već i personalizirane usluge i iskustvo stanovanja slično boravku u hotelu s pet zvjezdica. Branded residences (brendirane rezidencije) predstavljaju spoj luksuznih stambenih nekretnina i prestižnih brendova, najčešće iz hotelske, modne ili automobilske industrije, koje kupcima nude visoko personalizirano, luksuzno životno iskustvo uz usluge i estetiku specifične za određeni brend.

Rezidencije se grade u saradnji sa svjetski poznatim brendovima poput hotelskih lanaca: Four Seasons, Ritz-Carlton, Mandarin Oriental, Aman, Rosewood, Six Senses, zatim modnih kuća: Fendi, Armani, Versace, Bvlgari, Missoni kao i automobilskih marki: Porsche Design, Aston Martin. Naprimjer, ukoliko se kupac odluči za modni brend Fendi njegov stambeni objekat će imati enterijer u skladu sa modnim potpisom ove kuće.

Stanari imaju pristup uslugama kao što su: 24/7 concierge i sigurnost, spa i wellness centar, bazen, fitness studio, room service, čišćenje, catering, a stanarima su na raspolaganju i privatni restoran ili lounge.

Ove rezidencije se uglavnom grade u luksuznim kvartovima Madrida, Londona, Dubaia, Miamia, a zbog imena brenda i ponude usluga, cijene branded residences su u prosjeku 25-30% više od sličnih nekretnina bez brendiranja. Također su lakše za prodaju ili iznajmljivanje.

Bvlgari Residences u Dubaiju, Foto: Meraas

Zašto ih žele kupci

Neki od globalnih primjera ovog tipa stanovanja su Bvlgari Residences u Dubaiju, Londonu, Milanu; Four Seasons Private Residences u Los Angelesu, Madridu, Bangkoku, Armani/Casa u Miamiju i Tel Avivu, Missoni Baia u Miamiju sa 57 spratova, Aston Martin Residences u Miami (toranj od 66 spratova, čiji je završetak planiran ove godine. Prema izvještaju Savills (2023/2024) u svijetu postoji više od 640 projekata branded residences, a do 2027. očekuje se više od 1000.

Glavni razlog zašto kupci i investitori boraju branded residence je i zbog pristupa uslugama koje nije moguće dobiti u klasičnim rezidencijama. Osim toga, ukoliko se odluče rentati ovakav stambeni prostor mogu očekivati visoke prihode.

Brendirane rezidencije postaju i sve prisutnije na Balkanu, posebno u zemljama poput Crne Gore i Srbije, gdje luksuzni projekti privlače međunarodne investitore i kupce.

U Crnoj Gori je najpoznatiji Porto Montenegro, smješten u Tivtu. Ovaj luksuzni kompleks uključuje marine, rezidencije i hotele.

One&Only Private Homes u Portonovi u Crnoj Gori, Foto: One&Only

Primjeri u susjedstvu

Resort One&Only Portonovi smješten u Boki Kotorskoj, nudi ekskluzivne vile i rezidencije, kombinujući wellness sadržaje i avanturističke aktivnosti. Dizajn odražava mješavinu crnogorskog i venecijanskog naslijeđa.

Mövenpick Residences Teuta Kotor Bay nude luksuzne stanove s pogledom na Bokokotorski zaliv, opremljene vrhunskim sadržajima i uslugama. S cijenom od 325.000 eura, ove pažljivo dizajnirane brendirane rezidencije sa, jednom, dvije ili tri spavaće sobe na plaži, opremljene su i namještene u potpunosti kako bi se osigurao vrhunski nivo luksuza, privatnosti i udobnosti.

U Srbiji je je najpoznatiji Belgrade Waterfront (Beograd na vodi) koji u svom sastavu ima stambene, poslovne i komercijalne prostore, dok je u Albaniji to Azan Island Resort gdje Jared Kushner planira transformaciju ostrva Sazan u luksuzni eko-resort pod Aman brendom.