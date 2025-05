Trump nastavlja žestoki rat protiv medija: Glas Amerike otpustio gotovo 600 zaposlenika

Trumpov povjerenik Federalne komisije za komunikacije Brendan Carr, upozorio je da “dozvole za emitiranje nisu svete krave”, te pokrenuo mnoge sporove i istrage protiv ‘antitrumpovskih’ medija. Neke uredbe kojima je ukinuto savezno finansiranje neprofitnim mrežama, stopirane su na sudu

Glas Amerike (Voice of America) otpustio je gotovo 600 zaposlenika, što je posljedica poteza Trumpove administracije koja želi ‘razmontirati’ tu savezno financiranu medijsku mrežu. To je posljednji u nizu poteza Bijele kuće koja čini sve da preoblikuje medijski prostor u svoju korist. “Oko trećina zaposlenika Glasa Amerike dobilo je otkaz“, izjavila je Kari Lake, viša savjetnica Američke agencije za globalne medije (USAGM), poručivši: “Pripremite se, dolazi još toga.”

Odluka je uslijedila nakon što je Lake ranije ovog mjeseca najavila ‘partnerstvo’ s mrežom One America News Network za emitiranje njezinih programa putem mreža USAGM-a, uključujući Ured za emitiranje prema Kubi, Radio Martí i Glas Amerike.

Istovremeno, Trump i njegove kompanije podigli su tužbe protiv medija koje smatraju neprijateljskima, a administracija je promovirala desničarske novinare u Bijeloj kući. Trumpov novi povjerenik Federalne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Carr, pokrenuo je istrage protiv nekoliko medijskih kuća i javno upozorio da bi istraga CBS-ova intervjua s Kamalom Harris mogla utjecati na predstojeće spajanje mreža vrijedno više milijardi dolara.

Sporni intervju i novinarske slobode

Trump, koji se godinama sukobljava s CBS-om, tuži mrežu za 20 milijardi dolara, tvrdeći da je obmanjujuće uredila intervju s Kamalom Harris u emisiji 60 Minutes. CBS je u najavi intervjua prikazao drugačiji odgovor Harrisove o ratu između Izraela i Hamasa nego onaj u punoj emisiji, iako je cijeli transkript kasnije pokazao da je značenje odgovora ostalo uglavnom isto. Trump je otad redovno napadao emisiju i pozvao FCC da oduzme CBS-u dozvolu za emitiranje zbog izvještavanja o njegovoj ulozi u ratu Rusije i Ukrajine i želji da SAD kupi Grenland. Spor se odvija u vrijeme dok matična firma CBS-a, Paramount Global, traži odobrenje FCC-a za spajanje sa Skydanceom. Prema pisanju The New York Timesa, vlasnica Paramounta, Shari Redstone, navodno želi postići nagodbu s Trumpom. Scott Pelley, novinar 60 Minutesa, nedavno je izjavio kako je Paramount počeo “nadzor nad sadržajem na nove načine,” što je dovelo do odlaska producenta Billa Owensa. Semafor je izvijestio da je Redstone lično pratila izvještavanje o Trumpu, iako je njezin glasnogovornik to opovrgnuo. Owens je u dopisu zaposlenicima objasnio da odlazi jer više nema novinarsku neovisnost. U međuvremenu, povjerenik Carr upozorio je da bi optužbe za obmanjujuće uređivanje mogle utjecati na FCC-ovu odluku o spajanju Paramounta i Skydancea. Medijacija između Trumpa i Paramounta započela je ranije ovog mjeseca.

Trump i dalje napada 60 Minutes na svojoj platformi Truth Social, gdje je nedavno osudio nominaciju intervjua s Kamalom Harris za nagradu Emmy, napisavši da zato narod nema povjerenja u medije i zahtijeva da budu odgovorni za korupciju i laži, a upravo to i čine na sudu.

“Finansiranje je zastarjelo i nepotrebno”

Trump je 2. maja potpisao uredbu o ukidanju finansiranja NPR-a i PBS-a, najavivši da planira zatražiti od Kongresa da povuče 1,1 milijardu dolara saveznih sredstava za neprofitni CPB (Corporation for Public Broadcasting), tvrdeći kako je “državno finansiranje medija u ovakvom okruženju ne samo zastarjelo i nepotrebno, već i štetno za percepciju novinarske neovisnosti.”

PBS i NPR nisu isključili pravne korake protiv uredbe. Izvršna direktorica PBS-a Paula Kerger izjavila je za CBS da “nikada nisu svjedočili ovakvoj situaciji i da će se snažno boriti”, dok je direktorica NPR-a Katherine Maher za istu mrežu rekla da “razmatraju sve dostupne opcije.”

FCC je u međuvremenu otvorio istrage o NPR-u i PBS-u, ispitivajući jesu li emitirali “najave koje prelaze granicu dozvoljenog oglašavanja”, naveo je Carr u pismu organizacijama u januaru. Dodao je da bi rezultati istrage mogli utjecati na odluku Kongresa o budućem financiranju. NPR je izjavio da bi rezanje sredstava “imalo razoran učinak na američke zajednice širom zemlje”, istaknuvši kako “lokalne javne medijske postaje predstavljaju ponosnu američku tradiciju javno-privatnog partnerstva za opće dobro.” Predsjednica PBS-a Paula Kerger rekla je za NPR da bi potez “narušio ključnu uslugu koju PBS i njegove lokalne postaje pružaju američkom narodu.”

Glas Amerike ima godišnji budžet od oko 260 miliona dolara, a osnovan je 1942., kao odgovor na nacističku propagandu. Emitira se na više od 40 jezika i sluša ga više od 350 miliona ljudi širom svijeta, Foto: Reuters

CPB je 29. aprila zatražio privremenu zabranu kojom bi se spriječilo Trumpa da ukloni tri člana odbora, dvojicu koje je imenovao Biden i jednog kojeg je ranije imenovao Trump, a potom ponovo Biden, tvrdeći da zakon koji je osnovao organizaciju omogućuje predsjedniku da imenuje, ali ne i razrješuje članove odbora.

Cenzura im je zabranjena

Carr je otvorio brojne istrage protiv medijskih organizacija i ponavljao Trumpovu kritiku medijskog izvještavanja. “Moramo razbiti kartel cenzure i vratiti pravo na slobodu govora običnim Amerikancima”, objavio je Carr na Twitteru prije nego što je imenovan za predsjednika FCC-a. Također je upozorio da “dozvole za emitiranje nisu svete krave”, sugerirajući da bi komisija mogla oduzeti dozvole kompanijama koje ne „djeluju u javnom interesu“, te je zaprijetio da bi FCC mogao blokirati prijedloge za spajanja firmi koje promoviraju raznolikost, jednakost i uključivost (DEI).

Uz istrage NPR-a i PBS-a, Carr je najavio i istrage o inicijativama raznolikosti, jednakosti i uključivosti kompanije Comcast, kao i izvještavanju jedne radijske stanice iz San Francisca o raciji povezanoj s imigracijom. Comcast je u izjavi za New York Post poručio da će sarađivati s istragom te da je firma izgrađena “na temeljima integriteta i poštovanja prema svim zaposlenicima i korisnicima“.

FCC ne dodjeljuje niti može oduzimati dozvole za cijele mreže, već nadzire licenciranje njihovih lokalnih partnerskih postaja. Kabelske mreže poput CNN-a i MSNBC-a nisu pod njegovom jurisdikcijom jer ne emitiraju putem javnih frekvencija. Stanice bi se mogle pravno boriti protiv pokušaja oduzimanja njihovih dozvola, a zakoni koji reguliraju nadležnost komisije čine takve poteze vrlo malo vjerovatnima, ako ne i nemogućima. FCC-u je, naprimjer, zabranjeno “baviti se cenzurom ili kršiti prava medija zagarantirana Prvim amandmanom“.

Trumpova administracija je u februaru objavila kako će sama odlučivati koji novinari smiju biti u predsjedničkom press poolu, čime je prekinuta dugogodišnja tradicija po kojoj je to činilo neovisno Udruženje dopisnika Bijele kuće, Foto: Reuters



Odluke o licenciranju i spajanjima moraju odobriti svi članovi komisije, koja se sastoji od predsjednika i još četvero članova koje imenuje predsjednik SAD-a, a potvrđuje Senat na petogodišnji mandat. Jedan od dvojice demokrata u komisiji, Geoffrey Starks, prošlog je mjeseca najavio da će podnijeti ostavku ovog proljeća, a jedno republikansko mjesto ostaje upražnjeno

Savezni sudac Royce Lamberth naredio je 22. travnja Trumpovoj administraciji da obnovi finansiranje za Voice of America, Radio Free Asia i Middle East Broadcasting Network te vrati sve zaposlenike na posao, čime je zaustavljena uredba koju je Trump potpisao u martu o zatvaranju tih medijskih organizacija. Trump je tvrdio da su oni ‘antitrumpovski’ te da šire ‘radikalnu propagandu’ te im treba uskratiti finansiranje. Time je više od 1300 zaposlenika i stotine vanjskih saradnika poslano na neplaćeni dopust.

Sudac Lamberth, koji vodi šest tužbi protiv gašenja tih organizacija, presudio je da je takav potez najvjerovatnije neustavan jer je riječ o organizacijama koje je osnovao i finansira Kongres. Lamberth je 29. aprila naredio da Trumpova administracija mora vratiti 12 miliona dolara prethodno odobrenih za Radio Free Europe, navodeći u presudi da administracija ne može oduzeti sredstva koja je odobrio Kongres, izvijestio je Associated Press.

Glas Amerike ima godišnji budžet od oko 260 miliona dolara, a osnovan je 1942. kao odgovor na nacističku propagandu. Emitira se na više od 40 jezika i sluša ga više od 350 miliona ljudi širom svijeta. Radio Free Asia osnovan je 1994., Zakonom o međunarodnom emitiranju i ima budžet od oko 61 milion dolara, dok je Middle East Broadcasting Network osnovan 2004. i ima budžet od 100 miliona dolara.

Mjesto za nove medije

Bijela kuća pokušala je zabraniti Associated Pressu pristup određenim prostorima, poput Ovalnog ureda i predsjedničkog aviona Air Force One, nakon što je AP odbio promijeniti naziv Meksički zaljev u Američki. AP je potom tužio Trumpovu administraciju zbog tog ograničenja, a sudac Trevor McFadden presudio je ranije ovog mjeseca u korist Associated Pressa, iako je Trump podnio žalbu na tu odluku. Bijela kuća je također ukinula stalno mjesto u novinarskom poolu koje je bilo rezervirano za novinske agencije te je umjesto toga Associated Press (AP), Bloomberg i Reuters stavila u rotaciju za dva mjesta predviđena za štampane medije, zajedno sa još 31 drugom redakcijom. Trumpova administracija je u februaru objavila kako će sama odlučivati koji novinari smiju biti u predsjedničkom press poolu, čime je prekinuta dugogodišnja tradicija po kojoj je rad poola koordiniralo neovisno Udruženje dopisnika Bijele kuće (White House Correspondents’ Association).

Trumpova administracija je uvela novo mjesto za ‘nove medije’ u sobi za brifinge, koje se nudi redakcijama bez stalnog mjesta, poput Forbesa, ali često uključuje i netradicionalne medije poput voditelja podcasta i internetskih influensera.

Sara Dorn, novinarka Forbesa