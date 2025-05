U BiH izgrađeno blizu 1.000 stanova u samo tri mjeseca

U prvim mjesecima ove godine građevinski sektor Bosne i Hercegovine bilježi uzlet: broj završenih stanova u prvom kvartalu dostigao je 914, što predstavlja skok od 43,9% u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju najnoviji podaci Agencije za statistiku BiH. Međutim, primjetno je i da broj nezavršenih stanova također raste i to za 17,0%, dostižući 6.424 jedinice na kraju kvartala.

Sve ukazuje na to da se u BiH gradi više nego ikad, ali se rjeđe gradi do kraja. Od 2021. godine broj završenih stanova raste; od 573 u prvom kvartalu te godine, do današnjih gotovo 1.000. Istovremeno, broj stanova koji ostaju u fazi konstrukcije raste gotovo proporcionalno, sa 4.268 u 2021. na 6.424 ove godine.

Postaje li stan instrument kapitala, a ne dom, postavlja se pitanje.

Povećana je kvadratura završenih stanova, s prosječnih 30.000 metara kvadratnih u 2021.godini na više od 51.000 metara kvadratnih u 2025.

Kada je o broju novoizgrađenih stanova u prošloj godini riječ, podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da je završeno ukupno 3.420 stanova, 17,6% više nego prethodne godine. Ukupna površina završenih stanova porasla je sa 159 hiljada metara kvadratnih u 2023., na 184 hiljade metara kvadratnih u 2024., što ukazuje na trend izgradnje većih i komfornijih nekretnina.