Ne rade, ali imaju primanja i do 4.000 KM mjesečno

Koliko je jedna zemlja ekonomski snažna pokazuju i izdaci na ime socijalne pomoći sugrađanima. U Njemačkoj, zemlji koja se smatra ekonomskim motorom Evrope, više od tri miliona domaćinstava prima državnu novčanu pomoć kroz program poznat kao Bürgergeld – građansku naknadu. Prema najnovijim podacima Savezne agencije za zapošljavanje u Nürnbergu, prosječno domaćinstvo koje je dio tzv. Bedarfsgemeinschaft – zajednice koja ispunjava uslove za pomoć – prima 1.351 euro mjesečno.

No, to je samo osnovica. Kada se uračunaju i troškovi stanarine i grijanja, državni izdaci rastu u ozbiljne brojke. Samo za te potrebe, poslovni centri u Njemačkoj, prenosi Poslovni dnevnik, mjesečno isplaćuju gotovo četiri milijarde eura – tačnije 3,942 milijarde. U Njemačkoj, samci primaju u prosjeku 1047 eura, samohrani roditelji 498 eura, parovi bez djece 1455 eura, a parovi s djecom 2254 eura. Iako su ovo prosječni iznosi na državnom nivou, među saveznim zemljama postoje ogromne razlike – uglavnom zbog različitih troškova stanovanja, koje država također pokriva, piše dalje Poslovni dnevnik te dodaje, pozivajući se na Fenix.de, kako u skupim područjima za stanovanje, korisnici mogu dobiti i do 500 eura više nego oni u ruralnim ili ekonomski slabijim regijama.

Šta je Bürgergeld

Bürgergeld je njemački socijalni program koji je od 1. januara 2023. zamijenio prethodni sistem poznat kao Hartz IV. Podrazumijeva socijalnu pomoć osobama koje su nezaposlene ili imaju vrlo niska primanja. Osnovni iznos (Regelsatz) za samca je (od 2024.) oko 563 eura mjesečno. On se povećava ako osoba ima djecu, živi s partnerom ili ima druge članove domaćinstva. Osim osnovnog iznosa, pokrivaju se i troškovi stanovanja i grijanja, pod određenim uslovima. Zanimljivo je da u prvoj godini primanja Bürgergelda, troškovi najamnine i grijanja se u pravilu ne provjeravaju, čak i ako su “previsoki” po lokalnim standardima. Također, u toj fazi štediše mogu zadržati ušteđevinu do određenog limita (do 40.000 eura za nosioca pomoći, 15.000 eura za svakog dodatnog člana domaćinstva). Program ima za cilj kvalifikaciju i dugoročnu integraciju u tržište rada, umjesto brzog zapošljavanja po svaku cijenu.

Top regije po iznosima naknade po domaćinstvu:

Main-Taunus-Kreis: 1.566 €

Hamburg: 1.551 €

München: 1.479 €

Stuttgart: 1.444 €

Berlin: 1.443 €

Najniži iznosi zabilježeni su u Tiringiji:

Schmalkalden-Meiningen: 1.096 €

Saale-Holzland-Kreis: 1.099 €

Veće domaćinstvo znači i veće troškove, pa tako četveročlana porodica u Hamburgu prima prosječno 2.845 eura, dok ista struktura u Garmisch-Partenkirchenu prima “samo” 1.691 euro što je razlika koja se u najvećoj mjeri odnosi na cijene najma.

U prosjeku, poslovni centri pokrivaju 662 eura po domaćinstvu za stan i grijanje. Samci dobijaju oko 492 eura za te troškove, dok četveročlana domaćinstva primaju do 884 eura.

Međutim, ne znači da i najnapredniji modeli socijalne politike nisu suočeni sa izazovima. Nova savezna ministrica rada iz SPD-a, Bärbel Bas, navodi Poslovni dnevnik najavila je strože kontrole i potencijalna smanjenja naknada za one koji, iako sposobni za rad, odbijaju prihvatiti poslove. Time Njemačka pokušava balansirati između podrške i odgovornosti.

U Bosni i Hercegovini ne postoji direktan ekvivalent njemačkom Bürgergeldu, ali postoje socijalni programi koji, u nekoj mjeri, imaju sličnu funkciju, a to je pružanje osnovne pomoći osobama bez prihoda ili s vrlo niskim primanjima. Ipak, razlike su velike, jer je sistem u BiH podijeljen, manje razvijen i ne obuhvata sve kategorije koje su u potrebi.

Programi u BiH koji donekle podsjećaju na Bürgergeld

Novčana pomoć (stalna socijalna pomoć)

Dodjeljuje se osobama koje nisu radno sposobne , nemaju prihoda ni imovine.

, nemaju prihoda ni imovine. Visina pomoći je vrlo niska, kreće se od 100 do 150 KM mjesečno , zavisno od entiteta i kantona.

, zavisno od entiteta i kantona. U FBiH se dodjeljuje prema Zakonu o osnovama socijalne zaštite , ali svaki kanton ima svoje specifičnosti.

, ali svaki kanton ima svoje specifičnosti. U RS-u je to regulisano entitetskim zakonima i često ima slične uslove.