Znaci da nije došlo do sagorijevanja, već vam je na poslu dosadno

Svi smo u nekom trenutku iskusili sagorijevanje na poslu. Fizička i mentalna iscrpljenost, nedostatak motivacije i osjećaj otuđenosti mogu biti preplavljujući. Ali evo u čemu je stvar: svaki pad energije ne znači nužno da ste sagorjeli. Ponekad se jednostavno radi o dosadi koja se neprimjetno uvukla.

Zapravo, jedno istraživanje koje je sproveo OnePoll pokazalo je da se gotovo polovina Amerikanaca dosađuje na poslu tri puta sedmično.

Dobra vijest je da je dosadu lakše riješiti nego sagorijevanje. I to što vam je dosadno ne znači da treba da date otkaz. Kada shvatite šta zaista želite da radite i otvoreno razgovarate o tome sa pravim ljudima, možete pronaći ispunjenje i uspostaviti ravnotežu između posla i privatnog života.

Evo četiri znaka da vam je jednostavno dosadno na poslu i kako da to prevaziđete.

U istoj ste ulozi više od dvije godine

Ako ste na istoj poziciji duže od dvije godine, vjerovatno ste već postali stručnjak u svom poslu. Možda ste čak i osoba kojoj se svi obraćaju za određene zadatke ili projekte. Pošto poznajete posao u najsitnije detalje, često rješavate probleme bez mnogo truda. Iako je ovaj nivo vještine velika prednost, može vas učiniti i da se osjećate zaglavljeno.

Nije da želite veće opterećenje na poslu. Vi samo želite da ostanete radoznali, suočeni s izazovima i inspirisani. Protiv takve dosade možete se boriti tako što ćete pronaći novo značenje u onome što radite. Na primjer, postavite sebi cilj da obučavate nove članove tima, a istovremeno stičete svježe uvide. Pregledajte prethodne projekte i potražite nove strategije i rješenja.

Istraživanjem različitih alata, procesa i vještina možete razbiti rutinu i ponovo osjetiti uzbuđenje. Sarađujte sa drugim odjeljenjima ili vodite zabavne aktivnosti kako biste imali nešto čemu se možete radovati. Imajte na umu da je lični i profesionalni razvoj moguć čak i kada ostajete na istoj poziciji.

Osoba iznad vas nikada nije napredovala

Da li već duže vrijeme radite za istu osobu? Možda vaš menadžer nije napredovao, pa samim tim ni vi niste imali priliku da se razvijate u svojoj ulozi. Iako to može djelovati dosadno i demotivirajuće, to ne znači da ne možete sami sebi otvoriti put.

Pronađite mentora iz drugih timova. Učestvujte u projektima i događajima na nivou cijele kompanije kako biste se upoznali sa različitim stilovima rukovođenja. Takođe, možete proširiti svoju mrežu kontakata tako što ćete prisustvovati konferencijama, pridružiti se online zajednicama i lokalnim okupljanjima.

Ako se prijavite za volontiranje ili čak organizujete sopstveni događaj, upoznaćete nove ljude i otkriti korisne trikove, trendove i potencijalne prilike za karijeru.

Iako ne možete kontrolisati budućnost svog šefa u kompaniji, svoju svakako možete. Fokusirajte se na lični razvoj tako što ćete dokumentirati svoja dostignuća i mjerljiv uticaj koji ste ostvarili. Kada se pojavi prava prilika, bilo unutar ili izvan kompanije, bićete sigurni u sebe i spremni da zablistate.

Ne tražite zadatke van svoje zone komfora

Dok je sagorijevanje rezultat dugotrajne iscrpljenosti, dosada često nastaje kada predugo ostanete u zoni komfora. To znači da jedino vi možete prekinuti taj začarani krug dosade. Zašto ne biste aktivno potražili nove izazove izvan svoje uobičajene oblasti?

Na primjer, ako ste neko ko obično radi „iza scene“, iskoristite vrijeme da naučite nešto od menadžera projekata. Posmatrajte kako privlače klijente, pregovaraju, upravljaju rokovima i usklađuju različite potrebe. Ako ste programer, pokušajte da razumijete kako marketinški timovi uspješno vode kampanje i pretvaraju korisnike u kupce.

Imate strah od javnog nastupa? Počnite od malih stvari, postavljajte pitanja na timskim sastancima, a kasnije se prijavite da vodite prezentaciju. Cilj je da prihvatite nepoznato i da rastete kroz svaki izazov.

Nikada niste razgovarali sa svojim menadžerom

Jedan od glavnih uzroka konflikata na radnom mjestu jeste loša komunikacija. Ako nikada niste otvoreno razgovarali sa svojim menadžerom o tome kako se osjećate, velika je vjerovatnoća da tiho patite, a da on ili ona toga uopšte nisu svjesni. Bilo da vam je dosadno, da želite unapređenje ili se jednostavno ne osjećate ispunjeno, ako sve zadržavate za sebe, samo ćete dodatno otežati situaciju i sebi i svom timu. Zato preuzmite inicijativu i razgovarajte sa svojim šefom.

Podijelite svoje ciljeve i vremenski okvir u kom želite da ih ostvarite, i razgovarajte o konkretnim koracima koje možete preduzeti. Na primjer, ako vam je cilj unapređenje naredne godine, pitajte koje tačno vještine treba da razvijete u narednim mjesecima. Ako stalno radite sa istim klijentima ili na istim nalozima, predložite mogućnost promjene.

Iskrenim razgovorom sa menadžerom dobićete podršku koja vam je potrebna.

Bez obzira na to koliko volite svoj posao, sasvim je normalno da ponekad osjećate da vam je dosadno ili da se osjećate isključeno. Ali to ne mora nužno da znači da je vrijeme za odlazak. Priznajte svoja osjećanja, pokušajte da razumijete zašto vam je dosadno i preduzmite proaktivne korake kako biste tu negativnu energiju pretvorili u nešto smisleno. Neka vam dosada bude prekretnica. Možete vi to!

