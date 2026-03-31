Velika pljačka čokolade u Evropi: Ukradeno 12 tona KitKat-a

Tokom transporta iz fabrike u centralnoj Italiji prema Poljskoj, ukradeno je više od 400.000 KitKat čokoladica, ukupne težine oko 12 tona, saopćila je švicarska kompanija Nestlé. Prema navodima kompanije, riječ je o tačno 413.793 pločice koje su nestale tokom distribucije, a svaka od njih može se pratiti putem serijskih brojeva na pakovanju, zbog čega su iz Nestléa pozvali sve koji primijete sumnjivu robu da ih obavijeste, javlja CNN.

„Oduvijek smo ohrabrivali ljude da se odreknu KitKata, ali čini se da su lopovi previše doslovno shvatili poruku i ukrali više od 12 tona naše čokolade“, rekao je glasnogovornik u saopštenju.

„Iako cijenimo izuzetan ukus kriminalaca, činjenica je da je krađa tereta sve veći problem za preduzeća svih veličina“, dodao je portparol.

U saopštenju objavljenom na Instagramu u nedjelju, KitKat je dodao da „nema zabrinutosti za sigurnost potrošača i da opskrba nije pogođena“.

U saopštenju se također citira zajednički izvještaj Međunarodne unije za pomorsko osiguranje (IUMI) i Udruženja za zaštitu transportovane imovine (TAPA) EMEA, u kojem se zaključuje da su krađa tereta i prevare u vezi s teretom u porastu i postaju sve sofisticiranije, javlja CNN.

Čokoladice u obliku Formule 1

Kako navodi Forbes, KitKat čokoladice su bile u obliku automobila Formule 1 i jedna je od najneobičnijih krađa tereta u novijoj evropskoj historiji. Radilo se o ograničenom izdanju KitKat čokoladica u obliku bolida Formule 1, sa detaljima poput stiliziranih guma i aerodinamičnih krila, osmišljenih da privuku ljubitelje trka uoči sezone Velike nagrade Evrope.

Foto/Nestle

Kamion su, u toku vožnje, presrele osobe koje su se predstavljale kao policija. Vozač je u kratkom roku zaustavljen i uklonjen iz vozila, a prevaranti su preuzeli kontrolu nad kamionom.

Do trenutka kada su nadležni obaviješteni, i vozilo i njegov vrijedan, specifičan teret već su nestali bez traga.

Međutim, ovo nije jedina masovna pljačka čokolade koja se nedavno desila u Evropi. Tako je Britanac u julu 2023. osuđen na 18 mjeseci zatvora zbog krađe 200.000 čokoladnih jaja.