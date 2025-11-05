Forbes Magazin: Zašto BiH nema kontrolu nad vlastitim novcem (VIDEO)

Dok cijena zlata na svjetskim berzama dostiže historijske maksimume, čak do 4.400 dolara za uncu, Bosna i Hercegovina, za razliku od većine zemalja, ne može iskoristiti ni dio potencijalnih koristi koje takva globalna previranja nude.

„Naša monetarna politika je toliko sužena da ne možemo mijenjati vrijednost valute, iako je inflacija najmanje dvostruko veća nego u trenutku kada smo definisali taj odnos“, upozorava ekonomski analitičar Zoran Pavlović za Forbes BiH. „Postali smo nekonkurentno tržište.“