BiH gledaju kao dio evropskog koridora za istraživanje polimetala, a sada će akvizirati firmu koja je nosilac projekta Srebrenica North

Kompanija Regener8 Resources NL iz Australije uspješno je savladala ključnu prepreku u svojoj strategiji širenja Evropom. Na vanrednoj skupštini dioničara održanoj 6. maja 2026. godine, usvojen je prijedlog o stopostotnom preuzimanju kompanije Orichalcum d.o.o., koja je nosilac prava na istraživanje na projektu Srebrenica North u Bosni i Hercegovini.

Obavezujući ugovor

Ovakav ishod glasanja omogućava kompaniji da potpiše obavezujući ugovor o kupoprodaji, čija se finalizacija očekuje u narednim sedmicama. Projekat se fokusira na strateški važan skup metala koji uključuje srebro, bakar, antimon, cink i olovo, čime se Regener8 pozicionira unutar jednog od najznačajnijih polimetaličnih distrikta u Evropi.

Odluka akcionara uklonila je posljednju veliku internu prepreku, transformišući neizvjesnost u jasan pravac djelovanja za investitore. Australska kompanija gleda na BiH kao na dio aktivnog evropskog koridora za istraživanje polimetala, gdje su vulkanski i hidrotermalni sistemi koncentrisali plemenite i bazične metale. Iako je kompanija osigurala sredstva kroz plasman dionica u martu 2026., važno je napomenuti da je Srebrenica North još uvijek u ranoj fazi istraživanja te da ekonomska isplativost mineralizacije tek treba biti utvrđena sistematskim radom na terenu.

Strateški značaj polimetaličnog sastava i naredni koraci

Polimetalični projekti poput ovog nude inherentnu diversifikaciju jer potencijalni prihodi ne zavise od kretanja cijene samo jedne sirovine. Posebno se ističe prisustvo antimona, koji dobija na značaju u tehnologiji baterija i klasifikovan je kao kritična mineralna sirovina u mnogim dijelovima svijeta. Izvršni direktor kompanije Regener8, Stephen Foley, izrazio je zahvalnost akcionarima na podršci, naglašavajući da će kompanija sada brzo krenuti u realizaciju ugovora i pripremu prvog istraživačkog programa.

Nakon formalnog završetka akvizicije i prenosa vlasništva nad Orichalcum d.o.o., prioritet će biti mobilizacija ekipa na teren. Prvi istraživački rezultati, koji će uključivati geofizička istraživanja i uzorkovanje, predstavljat će ključnu tačku za tehničku procjenu potencijala terena. Za investitore, ovaj projekat nudi direktnu izloženost tržištima metala neophodnih za energetsku tranziciju. Regener8 Resources ulazi u period aktivnog izvršenja planova s već obezbijeđenim kapitalom, što ovaj poduhvat čini značajnim faktorom u regionalnom rudarskom sektoru dok se čekaju prvi tehnički podaci o resursima u sjevernom dijelu Srebrenice.

