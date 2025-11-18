Ulog nikad veći: Koliko će NS BiH zaraditi novca ako Zmajevi večeras izborе plasman na SP?

Večerašnja utakmica u Beču između Bosne i Hercegovine i Austrije predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka u modernoj historiji bh. nogometa. Zmajevi imaju priliku da se drugi put plasiraju na Svjetsko prvenstvo, a osim sportskog sna i historijske prekretnice, ulog je ogroman i na finansijskom planu.

Prema najavama, nagradni fond FIFA-e za naredno Svjetsko prvenstvo trebao bi premašiti 900 miliona eura. Iako konačne brojke još nisu službene, već je jasno da će svaka od 48 reprezentacija koje izbore plasman automatski inkasirati između 8,3 i 12 miliona eura. To znači da bi sam odlazak na Svjetsko prvenstvo Nogometnom savezu BiH donio jedan od najvećih finansijskih priliva u njegovoj historiji, dovoljno snažan da pokrene ozbiljne reformske i razvojne procese unutar bh. nogometa.

FIFA razmatra i uvođenje dodatnih bonusa za rezultate u grupnoj fazi, pa bi tako svaka pobjeda mogla donijeti još 1,85 miliona eura, dok bi remi vrijedio 925 hiljada. Uspješan nastup u grupama tako bi dodatno povećao ukupan iznos koji bi stigao u Sarajevo, a finansijska dobit nastavila bi rasti sa svakim korakom dalje. Ulazak u osminu finala mogao bi vrijediti još 6,45 miliona eura, dok bi plasman među osam najboljih donio oko 11,2 miliona. Polufinale bi garantiralo impresivnih 18 miliona, poraz u finalu 25,8 miliona, a titula svjetskog prvaka donijela bi nevjerovatnih 43 miliona eura.

REUTERS/Amel Emric

Iako je put do takvih rezultata izuzetno težak i neizvjestan, već i sama činjenica da se BiH nalazi pred vratima Svjetskog prvenstva znači da bi večerašnja pobjeda imala ogroman sportski i finansijski značaj. Sve počinje u Beču, u 90 minuta istine u kojima Zmajevi igraju za ponos, za naciju i za šansu da bosanskohercegovački nogomet konačno dobije priliku za pravi preporod.

Večeras nema mjesta kalkulacijama, samo hrabrost, karakter i vjera da ovaj tim može ispisati novu stranicu historije.