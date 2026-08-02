Trumpov „Patriot Passport“ uskoro dostupan širom SAD-a: Evo šta treba znati

Komemorativni američki pasoš s fotografijom i potpisom predsjednika Donalda Trumpa uskoro će biti dostupan širom Sjedinjenih Američkih Država, saopćio je State Department. Nakon što je u početku bio dostupan samo u Uredu za pasoše u Washingtonu, D.C., od 8. augusta građanima će biti na raspolaganju ukupno 250.000 primjeraka ovog posebnog izdanja.

Riječ je o komemorativnom pasošu koji neće zamijeniti standardni američki pasoš, već će služiti kao posebno izdanje povodom obilježavanja 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

Zahtjev će moći podnijeti građani koji zakažu termin u Washington Passport Agencyju ili prisustvuju posebnim događajima za izdavanje komemorativnog pasoša, koji će biti organizirani u odabranim uredima za pasoše širom zemlje.

Prema navodima State Departmenta, ovakvi događaji bit će održani u 28 ureda za pasoše, a Ministarstvo je najavilo da će naknadno biti organizirane i dodatne prilike za podnošenje zahtjeva.

Gdje će biti dostupan?

Komemorativni pasoš bit će dostupan u uredima za pasoše u saveznim državama Arkansas, Arizona, Kalifornija, Colorado, Connecticut, Georgia, Havaji, Illinois, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Južna Karolina, Teksas, Vermont i Washington. Posebni događaji održat će se i u Portoriku te Washingtonu, D.C.

Špekulacije na društvenim mrežama

Na društvenim mrežama, posebno na Redditu, pojavile su se tvrdnje da bi komemorativni pasoš mogao postati novi standardni američki pasoš. Pojedini korisnici savjetovali su građanima koji podnose zahtjev da zatraže pasoš sa 52 stranice, koji zadržava dosadašnji dizajn, ukoliko ne žele izdanje s fotografijom predsjednika.

Ipak, američke vlasti naglašavaju da će komemorativni pasoš ostati posebno, ograničeno izdanje i da neće zamijeniti redovni pasoš koji građani koriste za putovanja.

Dio šire inicijative

Ovo nije prvi slučaj da se ime ili lik Donalda Trumpa pojavljuju na službenim državnim obilježjima. Ranije ove godine njegov portret dodat je na propusnice za nacionalne parkove, dok su pojedini članovi njegove administracije predlagali da se njegov lik i potpis nađu na novčanici od 250 američkih dolara.

Trumpovo puno ime bilo je privremeno dodano i na natpis Centra za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy, ali je kasnije uklonjeno nakon odluke saveznog suda da se naziv ove ustanove može mijenjati isključivo uz odobrenje Kongresa.

Antonio Pequeño IV, novinar Forbesa (link na originalni članak)

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