Tajni pregovori u Abu Dhabiju: SAD i Rusija traže put do mira dok rakete razaraju Kijev

SAD i ruski zvaničnici održali su u ponedjeljak u Abu Dhabiju sastanke o prijedlogu za okončanje rata u Ukrajini, uz nastavak razgovora u utorak, rekao je jedan američki zvaničnik za CNN.

Sastanci su uslijedili nakon dana intenzivne diplomatije, dok SAD pojačava napore da pronađe rješenje za rat. U isto vrijeme, Rusija i Ukrajina tokom noći izmijenile su smrtonosne udare najmanje šest osoba ubijeno je u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu, a tri u ruskoj Rostovskoj oblasti.

Prema riječima američkog zvaničnika, razgovori s Rusijom, koji su održani nakon američko-ukrajinskih pregovora u Ženevi tokom vikenda, imaju za cilj postaviti temelje za buduće, više nivoe pregovora. Dodao je da ruska delegacija učestvuje uz odobrenje predsjednika Vladimira Putina.

Najviši član američke delegacije u Abu Dhabiju, bez uključivanja diplomata, je američki sekretar za vojsku Dan Driscoll. Nije bilo odmah jasno ko čini rusku delegaciju. Razgovori se nastavljaju u utorak.

Trump “optimističan” nakon ženevskih pregovora

Portparolka Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je u ponedjeljak da je predsjednik Donald Trump “nadležan i optimističan da se može postići dogovor” o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine. Optimizam dolazi nakon pregovora u Ženevi o 28-tačkastom mirovnom prijedlogu, koji su SAD izradile uz ruski i ukrajinski doprinos.

Prva verzija prijedloga sadržavala je brojne ustupke Rusiji uključujući odredbe prema kojima bi Kijev predao dio teritorije, odustao od ambicija ka NATO-u i ograničio veličinu svoje vojske.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da nova verzija “sadrži manje od 28 tačaka, a mnogi relevantni zahtjevi su uvaženi u okviru tog dokumenta”.

Ukrajinska delegacija vratila se iz Ženeve i “izvijestila o novom nacrtu koraka”, rekao je Zelenski. “To je zaista pravi pristup. O osjetljivim pitanjima ću razgovarati s predsjednikom Trumpom.”

Moskva oprezna, ali otvorena

Kremlj se nije mnogo oglašavao o američkom planu, ali Putin je rekao da bi prijedlog SAD-a “u principu mogao predstavljati osnovu za konačno mirovno rješenje”. Dodao je da je verzija plana koju je Rusija vidjela “usklađena s diskusijama” koje su vođene na summitu SAD-Rusija na Aljasci ranije ove godine. Nije jasno da li je ta verzija ostala neizmijenjena nakon dana sastanaka između Washingtona i Kijeva.

Kijev pod najtežim napadima u mjesecima

U međuvremenu, Rusija je nastavila svoj napad na Ukrajinu, lansirajući valove raketa na Kijev tokom noći prema utorku, pogodivši stambene zgrade u nekoliko gradskih četvrti.

U Dnjiprovskom okrugu dvoje ljudi je ubijeno uključujući 86-godišnju ženu nakon što je izbio požar u stambenoj zgradi, saopćila je Nacionalna policija Ukrajine.

Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Tymur Tkačenko, šef vojne administracije grada Kijeva, rekao je da su četiri osobe poginule u Svitostinskom okrugu te optužio Rusiju da “namjerno gađa civilnu infrastrukturu i stambene objekte”.

Rostov također pogođen

U Rusiji su tri osobe poginule, a osam ranjeno u ukrajinskom napadu na Rostovsku oblast, rekao je guverner Jurij Sjusar. Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je da je presrelo 249 ukrajinskih dronova tokom noći.