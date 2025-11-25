Pametne naušnice mjere protok krvi, puls, kvalitetu sna i temperaturu

Nakon pametnih satova i prstenja, na red su došle naušnice. Senzor za naušnice Lumia 2 razvijan je tokom šest godina u Bostonu i može mjeriti protok krvi, puls, kvalitet sna i tjelesnu temperaturu.

Ključni faktori koji utiču na energiju

Znate li onaj osjećaj kada naglo ustanete i osjetite vrtoglavicu? Praćenje protoka krvi može objasniti zašto se to događa. Upravo to izdvaja ove naušnice od drugih, sličnih uređaja.

Infracrveni svjetlosni senzor pričvršćen je na stražnju stranu lijeve naušnice i mjeri protok arterijske krvi u površinskoj ušnoj arteriji, onoj najbližoj mozgu.

S druge strane, većina sličnih uređaja koristi zeleno svjetlo i mjeri protok krvi na zglobu ili prstu, što daje manje precizne podatke.

„Lumia 2 nam omogućava da vidimo kako različite aktivnosti, hrana, okolina i slično utiču na naš protok krvi, što nam pomaže da formiramo bolje navike“, navodi se na web stranici kompanije.

Protok krvi zavisi od različitih faktora, tako da se stalno mijenja. U zavisnosti od toga koliko smo obilno večerali, koliko smo vode ili kafe popili ili koliko smo vježbali. Ovaj senzor navodno može mjeriti sve te promjene.

Podaci o zdravlju se najbolje mogu dobiti putem uha, objašnjavaju stručnjaci koji su radili na projektu i dodaju da su pametni prstenovi bili korak nakon satova, a da su upravo naušnice te koje prave skok i otključavaju budućnost zdravstvene tehnologije.

Može se montirati na bilo koju naušnicu

Senzor za naušnice bit će napravljen od antialergijskih materijala, poput titana i platine, i dolazit će u tri različite boje. Alkice, manžetne i kuglice – zlatna, srebrna i prozirna.

Pametni uređaj se montira na lijevu naušnicu. Sadrži senzor, bateriju i procesore i može se postaviti na bilo koju naušnicu. Dizajnirane su za nošenje 24/7 – tokom spavanja, vježbanja, pa čak i tuširanja. Pune se bez skidanja jer uređaj ima modularne baterije koje se lako vade i umeću, a jedna baterija traje između pet i osam dana.

Uređaj također ima sistem zaključavanja kako bi naušnice bile sigurne za nošenje i kako bi se spriječilo da ih korisnici izgube.

Kompanija također tvrdi da je njihov proizvod najmanji nosivi uređaj na svijetu. Jedna naušnica teži jedan gram i pet je puta manja od AirPada.

Uređaj razvijen u saradnji sa univerzitetima

Uređaj je razvijen u saradnji i partnerstvu sa istraživačima sa univerziteta Harvard, Johns Hopkins i Duke.

Proizvod radi isključivo uz pretplatu, koja omogućava pristup svim funkcijama i besplatne nadogradnje hardvera za 9,99 dolara mjesečno. Očekivana maloprodajna cijena samog uređaja je 249 dolara. Set uključuje jednu aktivnu i jednu odgovarajuću neaktivnu naušnicu koje se mogu rezervirati putem web stranice kompanije.

