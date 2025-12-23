Ryanair kažnjen s više od 255 miliona eura zbog teške zloupotrebe tržišne moći

Italijanska agencija za zaštitu konkurencije (AGCM) tvrdi da je niskobudžetna aviokompanija blokirala metode plaćanja i masovno brisala korisničke račune kako bi manipulirala turističkim agencijama i prisilila ih na partnerske ugovore. Ryanair je najavio žalbu na ovu kaznu.

Italijanska agencija za zaštitu konkurencije (AGCM) izrekla je Ryanairu kaznu veću od 255 miliona eura (oko 300 miliona dolara) zbog zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu.

Regulator navodi da je ova niskobudžetna aviokompanija blokirala ili ograničavala turističke agencije u ponudi letova Ryanaira u kombinaciji s drugim aviokompanijama ili dodatnim uslugama.

Navodne sporne prakse odvijale su se od 2023. godine i trajale su „najmanje“ do aprila 2025. godine.

Ryanair koristio „zloupotrebnu strategiju“

AGCM je saopćio da je kompanija pokušavala spriječiti ili otežati turističkim agencijama kupovinu Ryanair karata putem svoje web-stranice, bilo da su se prodavale pojedinačno ili u paketima s drugim aviokompanijama ili uslugama.

Ovakvo ponašanje agencija je opisala kao „zloupotrebnu strategiju s ciljem ometanja rada turističkih agencija“.

„Ryanair je na svojoj web-stranici uveo procedure prepoznavanja lica usmjerene na korisnike koji su kartu kupili putem turističke agencije“, navodi se u saopćenju AGCM-a.

Dodaje se da je najveća evropska niskobudžetna aviokompanija potom „potpuno ili povremeno blokirala pokušaje rezervacija turističkih agencija na svojoj web-stranici, na primjer blokiranjem metoda plaćanja i masovnim brisanjem korisničkih računa“.

Prema navodima regulatora, ovakve prakse su smanjile konkurenciju i povećale troškove za potrošače.

Na kraju je, prema tvrdnjama italijanskog regulatornog tijela, Ryanair „nametnuo partnerske ugovore“ online turističkim agencijama (OTA).

„Kako bi ‘uvjerio’ agencije da uđu u partnerstvo, Ryanair je periodično blokirao rezervacije i pokrenuo agresivnu komunikacijsku kampanju protiv OTA-a koji nisu potpisali ugovore, nazivajući ih ‘piratskim OTA-ima’“, saopćio je AGCM.

Ryanair najavio žalbu na odluku AGCM-a

Ryanair je saopćio da će se boriti protiv, kako su naveli, „bizarnog i neutemeljenog rješenja“ italijskog regulatora.

„Ryanair se godinama zalaže za to da potrošačima ponudi najniže cijene karata putem direktne rezervacije na web-stranici ryanair.com“, navodi se u saopćenju kompanije.

Dodaje se da je direktni model distribucije Milanški sud u januaru 2024. godine ocijenio kao model koji „nesumnjivo donosi korist potrošačima“.

„Ryanair je snažno rastao u Italiji, kao i na mnogim drugim tržištima širom Evrope, upravo zato što uvijek nudi najniže avio-karte na svakom tržištu na kojem posluje. Ova pravno neutemeljena odluka AGCM-a i apsurdna kazna od 256 miliona eura podrivaju zaštitu potrošača i zakon o konkurenciji i bit će poništene u žalbenom postupku“, izjavio je izvršni direktor Ryanaira Michael O’Leary.

