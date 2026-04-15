Kina razmatra ograničenje izvoza solarne tehnologije u SAD, bez nje nema napretka u AI i svemiru

Kineske vlasti započele su pregovore sa proizvođačima opreme za solarnu energiju o mogućem ograničenju izvoza najnaprednijih proizvoda iz ovog sektora u Sjedinjene Američke Države. Prema navodima pet izvora upućenih u razgovore, Peking razmatra uvođenje kontrola koje bi mogle direktno ugroziti američke investicije u svemirsko računarstvo i obnovljive izvore energije. Kina trenutno proizvodi više od 80% svjetskih komponenti za solarne panele i dom je 10 vodećih dobavljača opreme za solarne ćelije.

Zvanična odluka još nije donesena

Iako zvanična odluka još nije donesena, ovaj potez bi mogao zaustaviti planove kompanijama poput Tesle koje žele izgraditi nove fabrike ili proširiti postojeće kapacitete. Do pooštravanja izvoznih kontrola dolazi godinu nakon što je Peking ograničio izvoz rijetkih zemnih metala kao odgovor na američke tarife. Sukob se sada prelio na trku u proizvodnji svemirskih računarskih sistema koji se napajaju putem solarnih panela, što direktno utječe na izvršnog direktora Tesle, Elona Muska.

Analitičari i rukovodioci u solarnoj industriji već su se pripremali za ovakav razvoj događaja, djelimično i zbog zabrinutosti Pekinga povodom Muskovih napora da smanji ovisnost SAD-a o kineskoj tehnologiji. Xu Xiaohua, predsjednik kompanije Anhui Huasun Energy, izjavio je ranije ove godine da Musk nastoji iskoristiti pad cijena u kineskom solarnom sektoru kako bi preuzeo opremu i stručni kadar. Xu je takođe pozvao domaće firme na snažniju zaštitu tehnološkog vodstva.

Uzbuna u vrhu države

Priča o izvoznim kontrolama se aktualizirala i uoči priprema za samit lidera Xi Jinpinga i Donalda Trumpa u Pekingu sljedećeg mjeseca. Ovaj samut obje strane vide kao priliku za stabilizaciju trgovinskih odnosa. Međutim, ulozi su izuzetno visoki. Reuters je prošlog mjeseca izvijestio da Tesla planira kupovinu opreme u vrijednosti od 2,9 milijardi dolara od kineskih dobavljača poput Suzhou Maxwell Technologies. Musk je ranije postavio ambiciozan cilj o proizvodnji 100 gigavata solarne energije na tlu Amerike do 2028.

“Uspjeh Tesle u postizanju solarne samostalnosti mogao bi biti noćna mora za vodeće kineske proizvođače”, navodi istraživačka firma Trivium China. Peking ne želi dopustiti da njegovi industrijski lideri nenamjerno pomažu industrijsku politiku rivalskih država. Kineski zvaničnici su već posjetili kompaniju Suzhou Maxwell Technologies kako bi razgovarali o mogućim ograničenjima isporuke opreme za HJT (heterojunction) tehnologiju, koja omogućava proizvodnju ćelija visoke efikasnosti.

Iako su slični zahtjevi za licenciranje izvoza baterija i materijala za skladištenje energije bili najavljeni 2025., i potom pauzirani do novembra ove godine, trenutni pregovori ukazuju na novi nivo strateške zaštite.

Druge kineske firme i dalje pregovaraju o isporukama, ali neizvjesnost oko licenciranja mogla bi značajno usporiti AI revoluciju i energetske projekte giganata poput Googlea i Amazona, koji se oslanjaju na slične orbitalne i zemaljske sisteme napajanja.