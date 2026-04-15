Kako bi roboti i dronovi mogli uštediti 16 milijardi dolara dostavnim firmama

Globalna industrija dostave hrane je na pragu ogromnog porasta profitabilnosti, potaknuta sve većom upotrebom autonomne tehnologije. Prema izvještaju britanske brokerske kuće Barclays, integracija robota i dronova za dostavu mogla bi smanjiti troškove dostave na svega 1 dolar po narudžbi, što bi godišnje uštedilo i do 16 milijardi dolara na globalnom nivou.

Trenutno se troškovi autonomne dostave na tržištima koja imaju visoke troškove rada kreću između 5 i 7 dolara po isporuci. Ovo već predstavlja uštedu od 3 do 4 dolara u poređenju sa tradicionalnom dostavom putem kurira. Dugoročno gledano, Barclays predviđa da bi ovi troškovi mogli naglo pasti, nudeći uštede od 8 do 9 dolara po dostavi u regijama opterećenim visokim troškovima rada.

Strateški preokret u logistici

Lideri u industriji, kao što je DoorDash, već sklapaju partnerstva sa operaterima autonomne dostave kako bi unaprijedili svoje logističke kapacitete. Barclays je istakao ovaj trend kao “jasan strateški pomak” s ciljem ublažavanja troškova rada i povećanja marži. Dok autonomna dostava trenutno čini manje od 1% globalnih narudžbi, brokerska kuća očekuje da će ona dostići 2% do 2030. godine i značajno skočiti na cirka 10% do 2035.

“Pod pretpostavkom uštede od oko 4 dolara po isporuci, autonomna dostava bi mogla osloboditi oko 16 milijardi dolara na godišnjem nivou,” navodi se u izvještaju Barclaysa.

Kratkoročni dobitnici

Brokerska kuća očekuje da će DoorDash i kineski gigant u dostavi hrane Meituan biti primarni kratkoročni dobitnici. Obje kompanije su započele s ranim komercijalnim primjenama i investicijama, posebno na tržištima gdje automatizacija može zamijeniti ljudske troškove.

Uber se također navodi kao kompanija u dobroj poziciji da iskoristi ovu tranziciju, dok se holandski tehnološki investitor Prosus vidi kao dugoročni dobitnik. Ostali veliki igrači, uključujući Delivery Hero i njegovu jedinicu na Bliskom istoku, Talabat, kao i Grab iz jugoistočne Azije, pozicionirani su kao srednjoročni i dugoročni dobitnici, jer su njihovi razvoji u automatizaciji trenutno zasnovani na pilot-projektima i malog su obima.