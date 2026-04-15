Da li bi Bab el Mandeb mogao biti sljedeći Hormuški moreuz?

Saudijski zvaničnici pozvali su SAD da okonča blokadu Hormuškog moreuza, izvijestio je Wall Street Journal, i to zbog rastućih strahova da bi to moglo podstaći Iran da zatvori Bab el Mandeb, ključni trgovački moreuz za koji je Iran ranije upozorio da je „u igri“.

Nakon što je predsjednik SAD Donald Trump započeo blokadu Hormuškog moreuza, saudijski zvaničnici već su zabrinuti da bi Iran mogao da uzvrati napadom na Bab el Mandeb. To je drugi glavni pomorski pravac koji Saudijska Arabija koristi za izvoz nafte.

U objavi na engleskom jeziku na mreži X prošle sedmice, Ali Akbar Velayati, savjetnik novog iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Khameneia, rekao je da američko protivljenje „posmatra Bab el Mandeb isto kao i Hormuz“, odnosno, kao ključnu rutu za transport nafte koju je Iran efektivno zatvorio nakon početka rata, a koju su SAD počele da blokiraju u ponedjeljak.

Iako Iran nema izlaz na Bab el Mandeb, Jemen ga ima, a Iran je blizak saveznik Huta, jemenske militantne grupe koja je ranije izvela desetine napada na brodove povezane s Izraelom u Crvenom moru tokom 2023. i 2024, kao odgovor na rat u Gazi.

Huti su krajem marta počeli da ispaljuju rakete na vojne ciljeve u Izraelu.

Mogući problemi za Bab el Mandeb

Zatvaranje Hormuškog moreuza dovelo je do naglog rasta globalnih cijena nafte i podiglo prosječne cijene benzina u SAD iznad četiri dolara po galonu, prema podacima GasBuddyja.

Portparolka Bijele kuće Anna Kelly rekla je za Forbes da Trump želi da Hormuški moreuz bude „potpuno otvoren kako bi se omogućio slobodan protok energije“, kao i da je vlada u „čestom kontaktu“ sa saveznicima u Persijskom zalivu.

Neimenovani saudijski energetski zvaničnici takođe su rekli da imaju obećanja od Huta da neće napadati saudijske brodove koji prolaze kroz Bab el Mandeb.

„Danas ujedinjena komanda fronta otpora posmatra Bab el Mandeb isto kao i Hormuz“, napisao je Velayati. To se može odnositi na iransku „Osovinu otpora“, labavo povezane grupe milicija i drugih organizacija koje podržava Iran. One uključuju Hute u Jemenu, Hezbollah u Libanu i Khataib Hezbollah u Iraku.

„Ako Bijela kuća ponovi svoje glupe greške, uskoro će shvatiti da se protok globalne energije i trgovine može poremetiti jednim potezom“, dodao je Velayati.

Šta bi značilo zatvaranje ovog moreuza

Zatvaranje Bab el Mandeb moreuza moglo bi dodatno da poremeti globalnu trgovinu, jer bi blokiralo još jednu usku tačku kroz koju zemlje izvoznice prevoze naftu i prirodni gas iz regiona.

Procjenjuje se da je 4,1 milion barela naftnih proizvoda dnevno prolazilo kroz taj moreuz 2024. godine, pokazuju podaci američke Uprave za energetske informacije.

Poređenja radi, oko 20 miliona barela prolazilo je kroz Hormuški moreuz 2025. godine, prema podacima Međunarodne agencije za energiju.

Bab el Mandeb moreuz jedna je od alternativnih ruta za izvoznike nafte za transport nafte ka Aziji.

Oko sedam miliona barela nafte sada se doprema u saudijski grad Janbu, luku na Crvenom moru, putem naftovoda, prenio je ABC News, pozivajući se na podatke pomorske obavještajne firme Kpler.

Nafta koja stigne u Janbu zatim prolazi kroz Crveno more i Bab el Mandeb moreuz.

Koliko bi skočila cijena nafte

Trumpova blokada Hormuškog moreuza dolazi samo nekoliko dana nakon što je Saudijska Arabija objavila da je vratila puni kapacitet pumpanja kroz naftovod na predratni nivo.

To je oko sedam miliona barela dnevno, nakon što je naftovod bio napadnut vjerovatno iranskim raketama i dronovima.

Oko 150 dolara po barelu – toliko visoko bi mogle da porastu cijene nafte ako Hormuški moreuz ostane zatvoren, rekli su analitičari JPMorgana za Reuters početkom aprila.

Kratkoročno, zatvaranje bi moglo da podigne cijenu nafte na 120 do 130 dolara po barelu.

Cijena bi mogla dodatno da poraste ako bi poremećaji trajali do sredine maja, naveli su analitičari. Zatvaranje Bab el Mandeba moglo bi doprinijeti još većim skokovima cijena, prenio je ABC News, pozivajući se na analitičare JPMorgana.

Nekoliko sedmica ranije, Iran je upozorio da bi cijena nafte mogla da pređe 200 dolara po barelu ako se rat nastavi. Huti za sada nisu napadali brodove u Bab el Mandebu, već su umjesto toga gađali Izrael raketama.

Analitičari koji su govorili za Politico i Al Jazeeru predvidjeli su da bi grupa mogla početi da cilja brodove u moreuzu, slično kampanji koju su sprovodili prethodnih godina tokom rata u Gazi.

Početkom marta, iranska agencija Tasnim prenijela je izjavu jednog vojnog izvora, koji je zaprijetio „nesigurnošću“ u Bab el Mandebu i Crvenom moru ako SAD napadnu iransko ostrvo Kargh.

Osim nafte, Bab el Mandeb, koji se nalazi na pomorskoj ruti ka Aziji nakon prolaska kroz Suecki kanal, čini oko 12% ukupne svjetske trgovine, prenijela je agencija AP.

Could Bab Al-Mandeb Be Next Strait Of Hormuz? Saudi Arabia Reportedly Concerned

