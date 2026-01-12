Je li turizam u BiH pred transformacijom – za 11 mjeseci broj turista porastao za samo 0,1 posto

Bosna i Hercegovina prošle godine nije privukla značajno veći broj turista. Prema zvaničnim podacima u periodu januar–novembar 2025. godine zemlju je posjetilo 1,85 miliona turista, što je tek 0,1 posto više nego prethodne godine. Ovako nizak rast više je simboličan, te ukazuje da turizam po svom obimu stagnira. Ipak, iako sektor u 2025., nije rastao privlačeći veći broj turista, primjetan je jedan drugi trend – sektor je uspio zadržati one koji dolaze da ostanu duže i potroše više.

Tokom 11 mjeseci prošle godine broj noćenja porastao je za 0,9%, na 3,85 miliona. Struktura gostiju pokazuje da je domaći turizam blago oslabio – dolasci su pali za 0,2%, ali je broj domaćih noćenja porastao za 1,2%, što ukazuje da domaći turisti borave duže. Dolasci stranih turista porasli su za skromnih 0,3%, dok su njihova noćenja veća za 0,7%.

Sarajevo, Foto: Pixabay

Tržišta koja prednjače

Najvažnija tržišta iz kojih dolaze tursti u BiH, ostaju regionalna i tradicionalna. Prednjače turisti iz Hrvatske (13,5% noćenja), zatim Srbije (10,8%), te Turske (9,9%). Prate ih turisti iz Saudijske Arabije i Slovenije sa po 5,8%, Njemačke (4,4%), Kine (3,8%), Sjedinjenih Američkih Država (3,5%), te Italije i Poljske sa po 3,1%.

Ovih 10 tržišta generira gotovo dvije trećine svih stranih noćenja (63,7%), dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili preostalih 36,3% noćenja. Turisti za smještaj najviše biraju hotele i sličan smještaj (93,6%).

Da li će turistički sektor obilježiti slični podaci i u 2026.godini ili će doći do značajnijeg porasta u broju turista, rano je prognozirati. Pred sektorom je cijela godina da strateški usmjeri pravac u kojem će razvijati turističku ponudu, ne oslanjajući se samo na glavne gradske centre, već da ozbiljno razvija i ruralni turizam.

Sarajevo, najpovoljniji grad za city break

Bosna i Hercegovina nema Amalfi obalu, Pukhet ili Côte d’Azur, ali ima ono što tržište sve više traži – autentičnost i netaknutu prirodu. Zemlja sa kulturno-historijskim sadržajima, gostoprimljivim domaćinima, prirodnim ljepotama i izlazom na more, udaljena je tek tri sata leta od većine evropskih metropola. Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija (UNWTO) 2020. godine uvrstila je Bosnu i Hercegovinu kao jednu od tri turističke destinacije u svijetu s potencijalom rasta od 10.5%. Zanimljivo je da je ovaj sektor, ne tako davno, već 2024.godine, privukao blizu dva miliona turista, što je bio godišnji rast od 10,3% u odnosu na 2023. godinu. Pitanje je samo kako sela Bosne i Hercegovine pretvoriti u žive ekonomije, a već postojeću turističku ponudu zemlje učiniti još atraktivnijom i privlačnom za turiste koji dolaze u ovaj dio Evrope.

Foto: Reuters

Bh. selo Lukomir, jedna je od najpoznatijih turističkih lokacija, Foto: Pexels

I dok putovanja po Evropi postaju sve skuplja, postoje gradove u kojima je i dalje moguće uživati u bogatoj kulturi, dobroj hrani i autentičnoj atmosferi po realnijim cijenama. Prema istraživanju Time Outa za 2026. godinu, najpovoljniji grad za city break u Evropi nalazi se upravo u Bosni i Hercegovini – riječ je o Sarajevu, koje se našlo na vrhu liste zahvaljujući jedinstvenom spoju kultura i izuzetnom omjeru cijene i doživljaja.