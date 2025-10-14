Da li je sada pravo vrijeme za ulaganje u zlato

Ovog mjeseca zlato je dostiglo svoj 45. novi rekord svih vremena, premašivši ​4.000 američkih dolara po unci. Rast je podstaknut sa nekoliko faktora – snažnom investicijskom potražnjom usred geopolitičkih tenzija, slabljenjem dolara, očekivanjima da bi moglo doći do smanjenja kamatnih stopa Federalnih rezervi, i rizicima na tržištu dionica i obveznica.

Centralne banke globalno povećavaju svoje rezerve zlata, što je također jasan signal investitorima te podsticaj rasta.

Kolika je cijena zlata, srebra, platine i paladijuma?

U trenutnom ekonomskom okruženju zlato i dalje predstavlja izvor stabilnosti u periodu povećane volatilnosti na globalnim berzama. Cijene su porasle za više od 25% od početka 2025. godine, pod uticajem uporne inflacije i sveprisutne ekonomske neizvjesnosti. Analitičari se uglavnom slažu da je zlato i dalje atraktivan instrument za diverzifikaciju investicionih portfelja.

Trenutna cijena zlata po unci iznosi 4.078 dolara, srebra 52, platine 1.643, a paladijuma 1.450 dolara. Srebro, platina i paladijum ostaju popularne alternative za investitore koji žele izloženost tržištu plemenitih metala, ali svaki od njih karakteriše veća volatilnost u odnosu na zlato. Srebro, na primjer, pokazuje veću osjetljivost na industrijsku potražnju i šire ekonomske trendove, dok su platina i paladijum – ključni u automobilskoj i industrijskoj proizvodnji – skloniji naglim promjenama cijena.

Načini ulaganja u zlato

Investitori mogu pristupiti tržištu zlata kroz različite instrumente:

Zlatne poluge: Najdirektniji oblik ulaganja, dostupne po gramu ili unci, s ugraviranim detaljima o čistoći, težini i proizvođaču.

Zlatnici: Pored svoje metalne vrijednosti, imaju i kolekcionarsku vrijednost te se često prodaju po višoj cijeni od poluga iste težine.

Zlatni nakit: Posjeduje estetsku i emocionalnu vrijednost, ali se obično prodaje po cijeni znatno većoj od same vrijednosti zlata koje sadrži.

Fjučers ugovori: Omogućavaju investitorima da spekulišu o budućoj cijeni zlata bez fizičkog posjedovanja metala.

Zlatni fondovi i ETF-ovi: Nude posrednu izloženost zlatu putem ulaganja u fizičko zlato ili povezanu imovinu, pružajući likvidnost i jednostavnu diversifikaciju sličnu investicijama u dionice.