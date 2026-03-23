World Airport Awards: Četiri evropska aerodroma među vodećima na svijetu – lista za 2026.

Četiri evropska aerodroma našla su se među najboljima na svijetu, prema rezultatima Skytrax World Airport Awards, javlja TimeOut.

Riječ je o aerodromima Paris Charles de Gaulle, Rome Fiumicino, Istanbul i Munich.

S druge strane, singapurski aerodrom Changi, koji je poznat po “šumskoj dolini” i najvišem zatvorenom vodopadu na svijetu, proglašen je najboljim. Kako navodi TimeOut, to predstavlja četrnaestu pobjedu za ovaj aerodrom, koji je prošle godine opslužio skoro 70 miliona putnika.

Foto/Pexels

Pored njega, azijski aerodromi zauzeli su prvih pet mjesta. Tako se Seoul Incheon našao na drugom, a Tokyo Haneda na trećem mjestu.

Aerodrom Doha Hamad, koji je prošle godine bio drugoplasirani, ove godine nije na listi. Razlog tomu je povlačenje iz konferencija, nagrada i događaja zbog aktuelnih sukoba na Bliskom istoku.

Dobitnici Skytrax World Airport Awards 2026

Singapore Changi Seoul Incheon Tokyo Haneda Hong Kong Tokyo Narita Paris CDG Rome Fiumicino Istanbul Munich Vancouver

Izbor pobjednika

Ova prestižna nagrada u avijaciji dodjeljuje se aerodromima širom svijeta na osnovu zadovoljstva putnika, mjerenog kroz opsežno istraživanje koje je ove godine provedeno od augusta do februara.

Putnici su procjenjivali kompletno iskustvo na aerodromu, uključujući ljubaznost osoblja, nivo čistoće, sadržaje za zabavu, kao i praktične stvari, poput dostupnosti kolica za prtljag.

U ukupnoj analizi razmatrano je više od 575 aerodroma kako bi se formirala konačna rang-lista.

Kako navodi TimeOut, pored glavnih nagrada, Skytrax dodjeljuje priznanja i u različitim kategorijama. Tokyo Haneda proglašen je najčišćim aerodromom na svijetu, Houston Airport je osvojio nagradu za najbolju aerodromsku umjetnost, dok je Seoul Incheon proglašen najprijateljskijim aerodromom za porodice.

