Levi's i košarkaška legenda lansirali zajedničku kolekciju

Američke ikone, Levi’s i Jordan, udružile su se kako bi stvorile kolekciju koja spaja kulturu, zanatstvo i stil. Nova kolekcija koja je u trgovinama od ovog mjeseca, donosi reinterpretaciju jednog od najpoznatijih modela patika Air Jordan 3 izdanje u prepoznatljivom denim izdanju, a prati je i linija odjeće (jakne, dresovi, majice i savremeno krojeni teksas komadi).

Patike Levi’s x Jordan Air Jordan 3 su središnji dio kolekcije, rekonstruirane s prepoznatljivim materijalima i pažljivo osmišljenim detaljima.

Veći dio gornjeg dijela prekriven je sirovim indigo denimmom. Iako je materijal promijenjen, Jordan Brand i Levi’s zadržali su klasične elemente modela: perforirane kožne panele na eyeletima i ovratniku, te “elephant print” detalje na prstu i peti.

Nike Air logo je bijeli na peti, dok crvena ističe Levi’s oznaku i Jumpman logo na jeziku tenisica, te je bio ekskluzivan za NBA All-Star vikend u Los Angelesu.

Međutim, prema navodima Sole Retrievera, na ovom modelu je zabilježena pojava plijesni, zbog čega je Nike odgodio lansiranje. Trgovci su morali privremeno pauzirati prodaju dok Nike ne osigura da svi parovi zadovoljavaju kontrolu kvalitete. Početna izvješća predviđala su ponovno lansiranje sljedećeg mjeseca, ali problem je riješen brže nego što se očekivalo, pa Levi’s x Air Jordan 3 Rigid sada izlazi 25. februara.

Linija odjeće

Kolekcija nije ograničena samo na obuću.

Kako su naveli na zvaničnoj web stranici, u liniji se nalaze i odjevni komadi, poput Pinnacle Varsity jakne i Football Jersey dukserice koji donose sportski duh, dok su klasični denim modeli reinterpretirani kroz modernije krojeve, arhivske grafike i pažljivo dorađene detalje.

Od crne Type III Trucker jakne s istaknutim Wings logom do širokih traperica koje se mogu kombinirati sa Air Jordan 3 tenisicama, svaki komad prožet je karakteristikama oba brenda, fokusiran na funkcionalnost i kulturnu relevantnost. Cijene odjeće kreću se od 45 do 550 eura.

Kolekcija je dizajnirana tako da se može nositi u svakodnevnom životu, ali i da se koristi aktivno, kroz zajednice i generacije.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH