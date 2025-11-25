Božićna himna Mariah Carey mogla bi postati najdugovječniji hit broj 1 na Billboardovoj ljestvici ove zime

“All I Want For Christmas Is You”, božićna himna Mariah Carey, spremna je da obori rekord svih vremena za najviše sedmica provedenih na prvom mjestu Billboard Hot 100 liste. Ako se i ove godine vrati na vrh,



uspon pjesme na vrh liste je već počeo. “All I Want For Christmas Is You” je ove sedmice na 8. mjestu Billboardove liste, objavljeno je juče.



Ako se njen hit iz 1994. godine vrati na prvo mjesto, to će ukupno biti 19 sedmica na prvom mjestu. To bi izjednačilo rekord za najviše sedmica provedenih na prvom mjestu Hot 100 liste svih vremena.

Rekord u opasnosti

Lil Nas X i Billy Ray Cyrus postavili su rekord od 19 sedmica na prvom mjestu ljestvice 2019. godine sa svojim rep-kantri hitom “Old Town Road”. Shaboozey je izjednačio taj rekord pet godina kasnije sa svojom kantri pjesmom “A Bar Song (Tipsy)”.



Carey bi mogla sama držati rekord ako ostvari 20. sedmicu na prvom mjestu.

Tokom praznične sezone 2024. godine, pjesma “All I Want For Christmas Is You” bila je na vrhu Hot 100 liste četiri sedmice zaredom.



Ako “All I Want For Christmas Is You” nadmaši rekord Lil Nas X-a i Shabuzzija po broju sedmica na vrhu liste, Carey će ponovo postaviti rekord koji je nekada držala više od dvije decenije. Njena pjesma “One Sweet Day” sa Boyz II Men provela je 16 sedmica na prvom mjestu između 1995. i 1996. godine. To je tada bio najduži boravak na vrhu liste. Taj rekord je trajao 21 godinu. Sve dok Luis Fonsi, Daddy Yankee i Justin Bieber nisu izjednačili rezultat sa pjesmom “Despacito”. Provela je 16 sedmica na prvom mjestu 2017. godine. Zatim je “Old Town Road” oborio rekord 2019. godine.

Promjena pravila

“All I Want For Christmas Is You” (Sve što želim za Božić si ti) dostigla je prvo mjesto na Billboard Hot 100 listi svake praznične sezone od 2019. godine, zbog višestrukih promjena pravila. Pjesma se prvi put pojavila na Hot 100 listi tek 2000. godine, šest godina nakon objavljivanja, zbog starog Billboardovog pravila koje je sprečavalo da se pjesme koje nisu objavljene kao fizički singlovi nađu na listama.

To pravilo je ukinuto 1998. godine, a hit Mariah Carey debitovao je na 83. mjestu liste 8. januara 2000. Pjesma je počela ponovo ulaziti na Hot 100 svake godine od 2012. godine, nakon što je Billboard ukinuo još jedno pravilo koje je sprečavalo povratak pjesama koje su pale sa liste. “All I Want For Christmas Is You” dodatno je profitirala od promjena Billboardove formule 2018. godine. Ovo je dalo veću težinu streamingu u odnosu na radio i prodaju pjesama, jer pjesma svake godine dobija ogroman broj streamova. Billboard je 2023. godine naveo dominaciju praznične muzike na streaming servisima kao razlog zašto božićne pjesme preuzimaju Hot 100 tokom decembra. Posebno zbog popularnosti božićnih plejlista.

Shutterstock/Everett kolekcija

Važnost streaminga

I “Old Town Road” i “A Bar Song (Tipsy)” postigli su rekordne brojeve na prvom mjestu u vrijeme kada sve više hitova provodi sve duže vrijeme na vrhu Hot 100 liste. Billboard je u maju izvijestio da je devet pjesama među prvih 20 u to vrijeme već provelo više od 30 sedmica na listi, dok je prije 10 godina samo jedna pjesma iz prvih 20 provela toliko dugo na Hot 100 listi. Iako je streaming fragmentirao muzičku publiku u različite niše, radio programer i konsultant Guy Zapoleon rekao je za Billboard da takva fragmentacija uzrokuje da hitovi ostaju popularni duže nego ikad. “Budući da postoji toliko različitih izvora za slušanje muzike, teško je pjesmama koje nisu među najvećim hitovima da postanu hitovi”, rekao je Zapoleon. “Tim pjesmama treba vremena da postanu hitovi, a onda tamo ostaju najduže.”

Pjesma i dalje donosi milione gledalaca

“All I Want For Christmas Is You” donosi Careyju ogroman prihod svake godine. AP je 2023. godine procijenio da je pjesma od svog objavljivanja generirala oko 100 miliona dolara tantijema. Ekonomisti su 2024. godine rekli za CNBC da pjesma vjerovatno donosi oko 3 do 4 miliona dolara prihoda svake godine.

Carey prima veliki dio tih prihoda kao koautor, koproducent i izvođač, iako iznos njenog udjela zavisi od njenog ugovora s izdavačkom kućom i saradnicima. Carey je također koristila pjesmu kao marketinški alat. Posljednjih nekoliko godina, 1. novembar se na društvenim mrežama slavi kao početak praznične sezone. Ove godine je upravo tog dana pokrenula marketinšku kampanju sa Sephorom. U reklami u kojoj se pojavljuje “All I Want For Christmas Is You”.

Connor Murray, novinar Forbesa

Please enable JavaScript

