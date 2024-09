Rodnu diskriminaciju pregazite kao ležećeg policajca

Možda ih je muški svijet gledao sa nepovjerenjem, pa i nadmenošću, ali njima to jednostavno nije bilo važno. One su uspješne u svom poslu i danas se osjećaju apsolutno ravnopravno sa jačim polom.

Posljednji panel Forbes Power Women‘s Summit-a dao je naznake kakvu budućnost oblikuju žene u biznisu danas. Ako bi se moglo sumirati – o razlikama među polovima više ne razmišljalju.

Lara Ham iz Slovenije vodi neobičnu kompaniju Quintessentially – pomaže klijentima da ispune svoje želje. Još odmalena jedino što je željela jeste da putuje.

„U četvrtoj godini studija vidjela sam oglas za stipendiju vlade Amerike. I znala sam da ću je dobiti. To mi je bila prekretnica“, ispričala je Lara Ham. „Radila sam u kabinetu predsjednika Vlade, pa u telekomunikacionoj kompaniji. Quintessentially se desio silom prilika, jer se suprug razbolio. Nisam mogla da otputujem, shvatila sam da treba da dovedem svijet sebi. I to mi je Quintessentially omogućio. Imamo kancelariju u više od 40 zemalja u svijetu. I ja sam u kontaktu sa ljudima sa različitih kontinenata. Mene to hrani. Različiti načini razmišljanja, postavljanje ciljeva – mene to hrani“.

A kada je riječ o jednakim ulogama, Lara Ham je uvjerena da na kraju svako mora da se izbori za sebe.

„Politika daje neki okvir. Jeste dodata vrijednost kada na raspolaganju imamo EU fondove, pomoć ženama koje počinju, ali svako sam izbori svoje mjesto“, kaže ona. „Uvijek sam bila u muškim krugovima, ali sam išla preko toga. Zanemarila sam taj faktor. Značajno je da unutar svojih firmi omogućimo ženama da imaju iste plate, izlazimo im u susret. Kod nas u firmi žene mogu da rade od kuće. To je jako značajno za njihovo zadovoljstvo. Glavna razlika između muškaraca i žena je da kada jednom zasnujemo porodicu, žena je ta koja drži kuću na okupu. Ona je stub“.

Potpredsednica Delta Holdinga, Aleksandra Đurđević, definitivno vlada tradicionalno muškom sferom. Vodi automobilski sektor u kompaniji i na čelu je Asocijacije uvoznika automobila. Tu je jedina žena.

„Ambijent je bolji nego u prošlosti, ali treba da bude još bolji. Uvijek u priču o jednakosti polova krećemo od edukacije, ali treba da krenemo od nas samih. I učitelji i roditelji govore nemoj da plačeš, ti si dječak. Taj koncept i dalje promovišemo. Treba na tome da se radi“, smatra Aleksandra.

Na svojoj koži nejednak tretman je osjetila na početku karijere. Sada ima recept – pregazite to kao ležećeg policajca.

„Bilo je i do mene. Poslije sam prestala da primjećujem“, ističe Aleksandra Đurđević. „Sjedim sa muškarcima na sastanku i preskaču me pogledom, kao da sam ukras. I preko tih predrasuda se prelazi kao preko ležećeg policajca. To je najbolji savjet. Toga će uvijek biti, ali ćete prestati da primjećujete“.

Danas radi u kompaniji u kojoj su žene većina. Nije, međutim, svuda tako.

„Žene svoje ciljeve i snove treba da stave u fokus. I rezultati dođu. Kada nemate u fokusu kako vam se neko obratio, kako vas gleda, onda to nestane. Jedina sam žena u Asocijaciji uvoznika automobila. Nisam doživjela nikakvu neprijatnost, ali na početku karijere sam imala“, podvlači Aleksandra.

Do uspjeha su je, sigurna je danas – doveli neuspjesi.

„Najvažnije što imam u karijeri su moji padovi, greške na kojoj sam učila. To je sastavni dio puta. Volim o tome da pričam. Bez toga nema uspjeha. Tako se jačaju amortizeri. Sve je prošlo, a da sam posustala kada se više nisam bavila toliko sobom“, zaključuje Aleksandra.

Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke ukazala je da nikada nije smatrala da ima bilo kakvih prepreka zbog kojeg bi žene trebalo da imaju manju ambiciju za neke funkcije ili da su neke od njih neobične za žene.

Upitana kako je njoj kroz političku, ali i karijeru u drugim poslovima, odnosno prije svega kompaniji bilo, ona je rekla da joj je to izgledalo kao prirodan rezultat imajući u vidu obrazovanje, iskustvo i energiju koju nosi.

„Možda je to kroz oči drugih izgledalo neobično jer se radi o ženi. Ipak, u karijeri ne polazim od toga da zbog toga što sam žena imam zadršku prema poslovima i prilikama koje se pojavljuju“, navela je.

Osvrćući se na to da je proizvod Podravke Vegeta jedan od najprodavanijih ona je rekla da je taj proizvod zapravo inovacija i da je to rijetkost u prehrambenoj industriji.

To je kako je rekla, veoma motivišuće u ovom poslu naročito kada se ima u vidu da je riječ o kompaniji koja je stvorena u nekadašnjoj Jugoslaviji i da je upravo ideja ta koja ima najveću vrijednost, a nju je stvorila žena.

„Kompanija je vremenom gledala na to kao nešto što je perspektivno, a ne kroz to da je to proizvod koji je potekao od žena“, dodala je.

Dalić se osvrnula na način kako obavlja svoj posao iz perspektive žene ili muškarca.

„Ja kada radim ovaj posao ne znam da li ga kao žena radim drugačije nego što bi taj posao na primjer radio neki muškarac, a radim ga tako da ulažem u njega energiju i znanje u komunikaciji sa ljudima i u rješavanju problema. Mislim da je potrebno naći svoje mesto i način kako se u određenoj situaciji izboriti i kako vladati situacijom i onda će se prostor za dovođenje u pitanje da li baš na tom mjestu treba biti žena sasvim smanjiti. Neće nestati, ali će se smanjiti“, samouvjerena je Dalić.

Brankica Janković, povjerenica za zaštitu ravnopravnosti rekla je da je raduje to što mnoge žene danas svjedoče da smo se pomakli po pitanju ženske ravnopravnosti i da danas imamo bitno promijenjeno okruženje.

„Mnogo toga je danas drugačije u domenu rodne ravnopravnosti i danas posebno u biznisu imamo izuzetne žene koje inspirišu svojim pričama i pokazuju da je to moguće i da nije ravno čudu kada je u pitanju žena na bilo kojoj poziciji. Nema više podjela na muške i ženske pozicije iako su u nekim oblastima muškarci dominantni, a u nekim žene“, rekla je Janković.

Ukazala je da su vidljive promene u kulturnim obrascima, i ali da je i dalje vidljiv patrijarhat, odnosno opterećujuće uloge koje se nameću.

Ne poznajem gotovo nikog ko se nije susreo sa tim, rekla je povjerenica.

Ona je ukazala da su donijeti mnogi zakoni i programi koji podstiču žensko preduzetništvo i razvoj biznisa.

Janković je navela svoj primjer da je i sama kao djevojka željela da upiše vojnu gimnaziju i da je okruženje i porodica nisu u tome podržali, a da joj je drago da od pre devet godina djevojke u Srbiji ravnoravno upisuju vojnu gimnaziju i da je svega dvijje tri godine kasnije bilo nekoliko devojaka u klasi a potom sve više.

„Korak po korak uklanjaju se danas te prepreke, ali najnižom ocjenom danas bih ocjenila stanje što se kulture tiče odnosno mizogeni i seksistički obrazac koji danas postoji u javnom prostoru koji nas okružuje“, dodala je ona.

Ukazala je da je obrazovanje važno i da danas djeca vole uzore, ali da društvene mreže imaju ponekad loš uticaj na njih te nam trebaju otvorene oči i stabilne i bazične zajednice- od porodice do okruženja da bismo ih izveli na pravi put.

Rekla je i da država treba da uklanja sve prepreke i da o rodnoj ravnopravnosti ne treba da se govori samo kroz politiku koja se odnosi na žene, već da bude u srcu svih politika.

“Takođe, ne treba da samo iz sopstvenih pozicija i iz svojih cipela razgovaramo o toj temi već da sagledamo iz svih uglova jer ima žena koje nemaju iste mogućnosti ni što se tiče garedorebe za posao, ni mogućnosti da odu na preglede i slično…”, navela je.

Ukazala je na podatak da u Srbiji ima 500.000 više udovaca od udovica i da to proizilazi iz uvreženog mišljenja da muškarcu ne smije ništa da fali te se ne obraća za pomoć ljekaru.

