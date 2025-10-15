Trumpove carine još nisu srušile svjetsku ekonomiju — ali opasnost nije prošla, upozorava MMF

Iako su više američke carine do sada imale manji globalni utjecaj nego što se očekivalo, bilo bi „preuranjeno i netačno“ zaključiti da nisu imale nikakav učinak na ekonomski rast, saopštio je Međunarodni monetarni fond (MMF) u utorak.

U svom najnovijem izvještaju World Economic Outlook, MMF je blago povisio prognoze rasta za svjetsku i američku ekonomiju za ovu godinu, djelomično zbog manjih od očekivanih povećanja američkih carina.

Prema podacima institucije sa sjedištem u Washingtonu, niz trgovinskih sporazuma koje su SAD sklopile s više partnera doveo je do pada prosječne američke carinske stope sa aprilskih maksimuma, te sada iznosi između 10% i 20% za većinu zemalja.

MMF predviđa da će globalna ekonomija u 2025. godini porasti za 3,2%, što je blagi rast u odnosu na julsku prognozu od 3%, ali i dalje „osjetno ispod pretpandemijskog prosjeka od 3,7%.” Američka ekonomija bi, prema prognozama, trebala porasti za 2% ove godine, te 2,1% u 2026. – također nešto više u odnosu na ranije procjene.

„Sjedinjene Američke Države su pregovarale o trgovinskim sporazumima s raznim zemljama i omogućile brojne izuzetke,“ napisao je glavni ekonomista MMF-a, Pierre-Olivier Gourinchas, u blog objavi, dodajući da je većina zemalja izbjegla uzvraćanje carinskim mjerama protiv SAD-a. Također je naglasio da su se firme brzo prilagodile tako što su povećale uvoz prije stupanja na snagu novih carina i „preusmjerile“ svoje lance snabdijevanja.

Profimedia

Međutim, Gourinchas je upozorio da trgovinske tenzije i dalje tinjaju, da nema garancije da će sklopljeni sporazumi opstati, te da američki uvoznici još uvijek mogu prenijeti trošak viših carina na potrošače.

„Iskustvo iz prošlosti pokazuje da može proći mnogo vremena prije nego se sagleda potpuna slika,“ dodao je Gourinchas.

Američki predsjednik Donald Trump je ove godine pokrenuo haotičan trgovinski rat s nizom zemalja – povećavajući carine, privremeno ih obustavljajući, mijenjajući i istovremeno sklapajući određene trgovinske dogovore.

Ističući nastavak neizvjesnosti oko trgovinske politike, tenzije između SAD-a i Kine su posljednjih dana dodatno eskalirale, jer je Trump zaprijetio uvođenjem carine od 100% na kinesku robu, kao odgovor na kineske kontrole izvoza rijetkih zemnih metala.

Utjecaj strožije američke imigracione politike na tržište rada takođe utiče na ekonomske izglede najveće svjetske ekonomije, rekao je Gourinchas novinarima. MMF-ova prognoza rasta američke ekonomije za ovu godinu predstavlja značajno usporavanje u odnosu na rast od 2,8% u 2024.

„Zabilježili smo vrlo nagli pad udjela stranih radnika u radnoj snazi SAD-a… To se može posmatrati kao još jedan negativan šok na strani ponude, pored carinskog šoka,“ izjavio je Gourinchas.

„Nešto što doprinosi usporavanju rasta američke ekonomije, generalno nije dobra vijest za ostatak svijeta,“ dodao je.

Please enable JavaScript

