Drugi najveći proizvođač piva otpušta 6.000 radnika

Heineken je danas najavio smanjenje i do 6.000 radnih mjesta u svojoj globalnoj radnoj snazi i niža očekivanja rasta dobiti za 2026. godinu, dok se nizozemski proizvođač piva i njegovi konkurenti suočavaju sa slabom potražnjom, prenosi Reuters.

Rezanje radnih mjesta iznosi gotovo 7% od ukupno 87.000 zaposlenih u globalnoj radnoj snazi drugog najvećeg proizvođača piva na svijetu po tržišnoj vrijednosti.

Heineken je saopćio da će program povećanja produktivnosti omogućiti uštede i smanjiti globalni broj zaposlenih za 5.000 do 6.000 u naredne dvije godine.

„Ovo radimo kako bismo ojačali naše poslovanje i mogli ulagati u rast“, rekao je za Reuters finansijski direktor Harold van den Broek tokom predstavljanja godišnjih rezultata kompanije.

Dodao je da će dio rezova biti fokusiran na Evropu ili tržišta koja nisu prioritet i nude manje mogućnosti za rast, dok će dio smanjenja proizaći iz ranije najavljenih inicijativa usmjerenih na Heinekenovu mrežu nabavke, centralu i regionalne poslovne jedinice.

Proizvođači alkohola u krizi

Pored slabe potražnje, proizvođači alkohola suočavaju se i sa dugoročnim prijetnjama, poput sve učestalijih zdravstvenih upozorenja, konkurencije alternativa i poremećaja kao što su lijekovi za mršavljenje.

Foto/Pixabay

Heineken očekuje sporiji rast dobiti za 2026. godinu – između 2% i 6%, u odnosu na ranije projicirani rast od 4% do 8% za 2025.

Carlsberg je također prošle sedmice predvidio rast dobiti za 2026. u istom rasponu.

Heineken je izvijestio o godišnjoj organskoj operativnoj dobiti iznad prognoze, koja je u 2025. porasla za 4,4%, dok su analitičari očekivali rast od 4%.

Javier Gonzalez Lastra, analitičar iz Berenberga, pozdravio je, kako je rekao, konzervativan pristup Heinekena u davanju projekcija, uz napore kompanije u povećanju efikasnosti i poruku da, uprkos skoroj smjeni izvršnog direktora, kompanija ostaje posvećena svojoj postojećoj strategiji.

Proizvođač piva Tiger i Amstel, uz svoj istoimeni lager, obećao je ostvariti veći rast uz manje resursa, nastojeći smiriti nezadovoljne investitore koji tvrde da kompanija zaostaje u efikasnosti.

Istovremeno, prodaja u cijelom sektoru slabi zbog smanjenih potrošačkih budžeta i novijih nepovoljnih vremenskih uslova.