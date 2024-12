Više od 400 milijardi! Bogatstvo Elona Muska prešlo granicu nezamislivog

Nova procjena vrijednosti SpaceX-a na 350 milijardi dolara pomogla je da Muskovo bogatstvo dostigne istorijski rekord. Veće je nego kod bilo kog milijardera kojeg je Forbes pratio.

Elon Musk, najbogatiji čovjek u svijetu, postao je prvi čovjek čije je neto bogatstvo premašilo 400 milijardi dolara. Njegova imovina, čiji najveći dijelovi su Tesla, SpaceX i xAI, sada vrijedi 428 milijardi dolara, prema procjenama Forbesa. To čini Muska vrijednijim od bilo kog milijardera kojeg je Forbes pratio u skoro četiri decenije objavljivanja liste najbogatijih ljudi svijeta.

Muskovo bogatstvo poraslo je za 58 milijardi dolara u srijedu nakon što je Forbes potvrdio da su SpaceX i njegovi investitori pristali da otkupe akcije insajdera u dogovoru kojim je kompanija procijenjena na 350 milijardi dolara, što je prvobitno objavio Bloomberg.

Po toj procjeni, Muskov udio od 42 posto vrijedi 147 milijardi dolara. To je više od 60 posto u odnosu na prethodnu procjenu SpaceX-a, kada je kompanija bila procijenjena na 210 milijardi dolara ranije ove godine. Nova procjena čini SpaceX najvrijednijom privatnom kompanijom u svijetu, ispred ByteDance, matične kompanije TikToka, OpenAI – kreatora ChatGPT i Stripea, giganta za plaćanja.

„Ono što je zaista ludo u vezi sa ovim je to što skoro nijedan investitor nije želio da proda akcije čak ni po procjeni od 350 milijardi dolara. SpaceX je smanjio količinu akcija koje je otkupio od zaposlenih kako bi omogućio ulazak nekih novih investitora“, napisao je Musk na platformi X u kojoj posjeduje procijenjeni udio od 75 posto.

Velika godina za Muska

Ovo je još jedna prekretnica u zlatnoj godini za Muska. Njegovo neto bogatstvo poraslo je više od 150 milijardi dolara od 1. januara 2024. To se djelimično može pripisati vrtoglavoj vrijednosti SpaceX-a, ali i njegovom udjelu od 13 posto u Tesli (bez opcija). Taj udio čini većinu njegovog bogatstva (njegov udio sada vrijedi skoro 170 milijardi dolara bez opcija), kao i njegovom procijenjenom udjelu od 54 posto u startapu za vještačku inteligenciju xAI. Privatni investitori su xAI u novembru procijenili na 50 milijardi dolara.

Akcije kompanije za električna vozila porasle su više od 70 posto od predsjedničkih izbora 5. novembra. Generalni direktor Musk razvio je bliski odnos sa izabranim predsjednikom Donaldom Trumpom. Uložio je stotine miliona dolara i nebrojene sate u njegovu kampanju i proces nominacija za kabinet. Također bi trebalo da ima ulogu u novoj administraciji kao suosnivač planiranog Ministarstva efikasnosti vlade (DOGE). To ministarstvo moglo bi igrati i ulogu u vezi s regulativama koje utječu na Muskove kompanije.

Ipak, nije sve išlo glatko za Muska. Početkom 2024., sudija u Delaveru poništio je njegov dogovor iz 2018. o dobijanju opcija ekvivalentnih dodatnom udjelu od 9 posto u Tesli. Tada vrijednih oko 56 milijardi dolara. Isti sudija je prošle sedmice ponovo potvrdio tu odluku. Uprkos tome što su akcionari Tesle u junu glasali da ponovo odobre paket opcija za Muska. Forbes je opcije umanjio za 50 posto dok traje Muskova žalba, dajući im diskontovanu vrijednost od skoro 60 milijardi dolara.

Bilioner do kraja decenije?

Nakon što je godinama bio na vrhu i ispadao sa liste najbogatijih ljudi svijeta, Musk sada vrijedi oko 180 milijardi dolara više od drugoplasiranog najbogatijeg čovjeka u svijetu, osnivača i predsjednika Amazona, Jeffa Bezosa. Francuski tajkun luksuzne robe Bernard Arnault, čije se bogatstvo ove godine smanjilo, prethodno je nosio titulu najbogatijeg čoveka svijeta. Prestigao je Muska u januaru ove godine, kada su akcije Tesle oslabile. Krajem maja, zahvaljujući rastu akcija Tesle, Musk je ponovo postao najbogatiji čovek svijeta i tu titulu zadržao je do danas.

Zahvaljujući rastućim vrijednostima SpaceX-a, Tesle i xAI-a, Musk bi mogao ostati najbogatiji čovek svijeta u doglednoj budućnosti. Posebno imajući u vidu veliki jaz između njega i Bezosa. Ako njegovo bogatstvo nastavi da raste tempom kakav je bio u 2024. godini, što je malo vjerovatno, mogao bi postati bilioner do kraja decenije.

Autor: Phoebe Liu, Matt Durot, Forbes

