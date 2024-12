Koje dionice kupuju, a koje prodaju najbogatiji investitori na svijetu?

Warren Buffett uzeo je krišku lanca pizza Domino’s. Ken Griffin, David Tepper i Steve Cohen pak rješavaju se dionica Amazona. Što pokazuju podnesci Komisiji za vrijednosnice i burzu o posljednjim potezima najbogatijih i najuspješnijih investitora na svijetu?

Potezi milijardera i investitora tijekom posljednjih 30 mjeseci bili su vrlo važna stavka u Forbesovom procesu sastavljanja portfelja milijardera i investitora. Ipak, oni nisu bili jedina stavka. Forbes je također tražio dionice privlačne vrijednosti, s niskim razinama duga i čvrstim poslovnim temeljima, odnosno dionice kojima se trguje po sniženoj vrijednosti, no koje svejedno donose rastuće prihode i dobit. Uz iznimku dionica tvrtke Walt Disney, koji je uživao veliki interes milijardera i investitora aktivista, uvjet je bio da dionice isplaćuju dividende, a Forbes je želio i vidjeti dokaze nedavnog insajderskog kupovanja među menadžerima i direktorima.

Od 1934. godine, američka Komisija za vrijednosnice i burzu zahtijeva da investicijski menadžeri koji upravljaju s najmanje 100 milijuna dolara imovine o svojem radu podnose izvještaje na kvartalnoj razini. Ti dokumenti javno su dostupni i pojedinačnim investitorima pružaju detaljan uvid u poteze hedge fondova, privatnog kapitala i drugih investicijskih fondova, no ti podaci dolaze sa značajnim kašnjenjem. Investicijski menadžeri ne moraju izvijestiti o kupnji i prodaji do 45 dana nakon završetka financijskog tromjesečja u kojemu su ih izvršili.

Moguće je dobiti uvid u trendove

Prema tome, ako teoretski odlučite kupiti sve dionice o kojima su giganti investicija izvijestili u svojim podnescima, moguće je da ćete kupiti i nešto što su oni u međuvremenu već prodali. To je pogotovo slučaj za menadžere orijentirane na trgovanje poput Kena Griffina (Citadel), Jeffreya Yassa (Susquehanna International Group) i Israela Englandera (Millennium Management). Neki drugi menadžeri, kao što su Warren Buffett (Berkshire Hathaway) ili David Tepper (Apaloosa Management), dulje čuvaju kupljene dionice, a to vrijedi i za investitore aktiviste poput Carla Icahna koji dionice drže u svojem vlasništvu dovoljno dugo da dođe do promjene u timovima menadžmenta i odborima kompanija.

Usprkos tom kašnjenju ugrađenom u uvjete izvještavanja, podnesci malenim investitorima svejedno pružaju priliku da identificiraju trendove. Kretanja prema ili udaljavanja od određenih sektora i industrija ovom analizom postaju očita, kao i primjeri čvrstih investicija u dionice jedne tvrtke. Na primjer, Buffettova kompanija Berkshire Hathaway nedavno je izvijestila o kupnji 600 milijuna dolara vrijednog udjela u lancu Domino’s Pizza.

Buffettovo uzimanje kriške pizze jedan je u nizu zanimljivih uvida dobivenih analizom pet najvećih kupovina i prodaja petorice najbogatijih investitora. Buffett je daleko najbogatiji među njima – njegovo bogatstvo premašuje 150 milijardi dolara i trostruko je veće od drugog najbogatijeg investitora, Jeffreya Yassa, koji na računu ima gotovo 50 milijardi dolara.

Pogledajte najveće kupovine i prodaje najbogatijih investicijskih menadžera na svijetu:

Warren Buffett

Procijenjeno bogatstvo: 150,2 milijarde dolara | Berkshire Hathaway

KUPLJENE DIONICE PRODANE DIONICE Sirius XM Holdings Apple Domino’s Pizza Bank of America Occidental Petroleum Snowflake Chubb Ltd. Chevron Heico Capital One Financial

Berkshire Hathaway kupio je u listopadu 225 milijuna dolara vrijedan udio u tvrtci Heico za zrakoplovstvo i opskrbu u sektoru obrane. Tako se Buffett pridružio osmorici drugih milijardera koji imaju udjele u toj tvrtci. Najveći udio pripada milijarderu s Floride, izumitelju Herbertu Wertheimu, koji posjeduje 7,5 posto dionica tvrtke. Buffett nastavlja smanjivati udio u Appleu i Bank of America, iako dionice obje tvrtke predstavljaju prvi (23 posto), odnosno treći (12 posto) najveći udio čitavog portfelja Berkshire Hathawaya.

Jeffrey Yass

Procijenjeno bogatstvo: 49,6 milijardi dolara | Susquehanna International Group

KUPLJENE DIONICE PRODANE DIONICE Nvidia SPDR S&P 500 Trust J.P. Morgan Chase Invesco QQQ Trust Bristol Myers Squibb Kenvue Comfort Systems USA Apple Walmart Emcor Group

Susquehanna International Group milijardera Jeffreya Yassa izvijestila je kako je u posljednjih šest mjeseci prodala čak 69 posto svojih dionica Applea, a još uvijek ih u portfelju ima 210.000. Susquehanna je također pokazala kako nema preoptimističan pogled na cjelokupno tržište, prodajom dionica SPDR S&P 500 i Invesco QQQ Trust. Bez obzira na to, QQQ još uvijek čini drugi najveći udio u portfelju tvrtke, nakon Nvidije. Tvrtka ima 3,4 milijuna dionica Nvidije, dok je krajem 2023. imala 2,4 milijuna.

Ken Griffin

Procijenjeno bogatstvo: 47 milijardi dolara | Citadel Advisors

KUPLJENE DIONICE PRODANE DIONICE Atlassian Bank of America Charter Communications Amazon.com Medtronic AppLovin Equinix Talen Energy Marriott International Microsoft

Citadel ubire profit iz tehnološkog sektora kroz Amazon i Microsoft, kao i mobilnu aplikaciju AppLovin. Najveća kupnja tvrtke, pak, također je bila u tech sektoru, ali u Australiji: riječ je o proizvođaču softvera Atlassian. Tvrtka je kupila i podosta dionica proizvođača medicinskih implantata, Medtronic.

Steven Cohen

Procijenjeno bogatstvo: 21,3 milijarde dolara | Point72 Asset Management

KUPLJENE DIONICE PRODANE DIONICE Comcast Broadcom Taiwan Semiconductor Amazon.com Reddit AT&T EQT Fox ConocoPhillips Royal Caribbean Group

Cohenov hedge fond Point72 u posljednje je vrijeme bio i optimističan i pesimističan po pitanju sektora distribucije. Fond je kupio dionice vlasnika NBC-ja, Comcasta, ali istovremeno prodao dionice Foxa. Broadcom i Amazon dva su velika imena čije dionice Cohen u posljednje vrijeme prodaje.

David Tepper

Procijenjeno bogatstvo: 21,3 milijarde dolara | Appaloosa Management

KUPLJENE DIONICE PRODANE DIONICE PDD Holdings Nvidia Lyft Meta Platforms Vistra Microsoft JD.com Oracle NRG Energy Amazon.com

Poput Cohena, David Tepper također je vlasnik franšize profesionalnog sporta: ima udio u NFL klubu Carolina Panthers. Vrijednost tog udjela u posljednje je dvije godine ostvarila veliki rast, iako klub nije ostvario zapaženiji uspjeh na terenu. Tepperov hedge fond Apaloosa realizirao je dobit od dionica nekoliko tvrtki iz takozvane “veličanstvene sedmorke”, pogotovo Nvidije, Mete, Amazona i Microsofta. Usprkos činjenici što novoizabrani američki predsjednik Donald Trump ima izrazito neprijateljski stav prema Kini, najveća kupnja Apaloose bila je upravo iz Šangaja: riječ je o tvrtci PPD Holdings, koja je vlasnik online trgovine Temu.

Autor originalnog članka: John Dobosz, Forbes

Link: 5 Stock Buys And Sells From Top Billionaire Investors

(Prevela: Nataša Belančić)

