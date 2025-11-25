Larry Page postao je drugi najbogatiji čovjek na svijetu, pretekavši svog imenjaka Ellisona

Suosnivač Googlea, Larry Page, pretekao je Larryja Ellisona iz Oraclea i postao druga najbogatija osoba na svijetu. Dionice Googleove matične kompanije, Alphabet, nastavile su višesedmični rast potaknut zamahom u razvoju umjetne inteligencije.

Dionice Alphabeta porasle su za 5,8% na oko 317 dolara u ranom trgovanju. Prošle sedmice zabilježen je skok od 8,4%, što je vrijednost dionice podiglo sa nešto više od 276 dolara na nešto manje od 300 dolara.

Dionice Oraclea pale su za 1,5% na ispod 196 dolara, nakon što su pale za oko 12% u prethodna dva trgovačka dana.

Page, koji je osnovao Google sa Sergejem Brinom 1998. godine, ima procijenjeno bogatstvo od 255 milijardi dolara. Danas se ono povećalo za 8,7 milijardi.

Fotografija: Shutterstock

Veliki rast bogatstva

Njegovo bogatstvo je izuzetno brzo raslo u posljednjih pet godina. Sa 50,9 milijardi dolara u 2020. na nešto više od 144 milijarde dolara početkom 2025. godine, Ellisonovo bogatstvo je također snažno poraslo ove godine i postao je druga osoba koja je ikada dostigla 400 milijardi dolara, ali je značajno palo posljednjih sedmica zbog pada cijene dionica Oraclea. To je smanjilo njegovu neto vrijednost na oko 248,8 milijardi dolara. Brin je također pretekao Jeffa Bezosa (235,1 milijardu dolara) i postao četvrti najbogatiji čovjek na svijetu, s procijenjenih 236,4 milijarde dolara.

Dionice Alphabeta porasle su za 67% otkako su 1. augusta dostigle cijenu od 187,82 dolara. Dionice Oraclea pale su za 43% od 10. septembra. Zatim su, u samo jednom danu, skočile za gotovo 36%, a to je bio najveći jednodnevni rast te dionice od 1992. godine.

Filantropija

Razlika uglavnom proizlazi iz Brinovih dobrotvornih priloga. Page i Brin zajedno posjeduju 87,9% dionica klase B kompanije Alphabet, iako Page ima 389 miliona dionica, a Brin 362,7 miliona. Alphabet ima tri klase dionica: A, B i C, koje nose jedan glas po dionici, 10 glasova po dionici i nula glasova, respektivno. Razlika u vlasništvu između dva suosnivača Googlea uglavnom se pripisuje trgovanju dionicama, prema podnescima Komisije za vrijednosne papire i berzu (SEC).

Brin je bio aktivniji u prodaji svog udjela od Pagea, koji je posljednji put izvijestio o prodaji dionica 2022. godine. Brin je također više puta donirao svoje dionice Alphabeta i Tesle neprofitnim organizacijama i istraživanju Parkinsonove bolesti posljednjih godina. To uključuje donaciju od 700 miliona dolara ranije ove godine, kao i donacije od 615 miliona i 600 miliona dolara u 2023. i 450 miliona dolara u 2021. godini.

AI balon kao veliki rizik

Čini se da je Alphabet posljednjih sedmica profitirao od novog vala optimizma u vezi s AI poslovanjem kompanije. Berkshire Hathaway (Berkshire Hathaway) iz kompanije Warren Buffett (Warren Buffett) otkrio je početkom mjeseca da posjeduje udio od gotovo pet milijardi dolara u Alphabetu. Ovo predstavlja jedno od rijetkih ulaganja kompanije u tehnologiju, pored njenog većeg udjela u Appleu. Alphabet je prošle nedjelje predstavio svoj najnoviji AI model, Gemini 3, što je izazvalo rast dionica od 6%.

Prošlog mjeseca, kompanija je također izvijestila o povećanju prihoda od 34% u segmentu usluga u oblaku u trećem kvartalu. Alphabet je tako prvi put premašio 100 milijardi dolara kvartalnih prihoda. Međutim, Oracle je posljednjih sedmica pao zajedno s Nvidijom, Broadcomom i drugim megakapitaliziranim kompanijama, jer rastu strahovi od AI balona. Bank of America je u anketi globalnih menadžera fondova objavljenoj prošle sedmice saopštila da 45% investitora smatra AI balon jednim od najvećih rizika. Sve više investitora počinje se kladiti protiv dionica Oraclea kao dijela šire investicijske strategije protiv trenda AI, prema izvještaju Bloomberga.

Ty Roush, Forbes

Please enable JavaScript

