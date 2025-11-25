Jeste li gledali novu epizodu BBBB-a? Početak nove sezone iznenadio gledaoce širom regije

Peta sezona hit animirane serije „Bruca Braca Bruda Brada“ počela je sa emitovanjem. Nakon ljetne pauze, objavljena je dugoočekivana epizoda koja je u prvoj noći prikazivanja zabilježila gotovo 20.000 pregleda.

Zove se „Telefon, kombi i dva-tri kidnapovana Varijantaša“ a privukla je veliku pažnju regionalne publike jer obrađuje temu otmice na planini Žderaonik i uključuje aktere iz Srbije, Hrvatske i BiH. Kao gostujući glumci, u epizodi se pojavljuju regionalne hip hop legende Mikri Maus i Baby Dooks.

“BBBB ima najzahtjevniju publiku od svih crtića na svijetu. Čak ni autori South Parka u svoj inbox ne dobijaju toliki broj poruka i upita, a koji su obično istog sadržaja: “Kaće nove epizode?” Konačno možemo sa zadovoljstvom obavijestiti fanove naše serije da nova sezona “Početak kraja” počinje sa emitovanjem i po našem skromnom mišljenju, ovo će biti njeno najbolje izdanje dosad. Nadamo se da će publika uživati u novim zgodama i nezgodama svojih omiljenih likova iz crtića.” – poručuju iz autorskog tima serije.

Nova sezona popularne serije nosi naziv „Početak kraja“ i publici donosi deset novih epizoda koje će biti objavljivane dvaput mjesečno. Svake druge nedjelje do kraja marta naredne godine, na zvaničnom YouTube kanalu serije bit će organizovana premijera nove epizode.

Iz Helem Nejse kolektiva koji stoji iza serije, za naredni period najavljuju i objavu trećeg muzičkog albuma Brude, jednog od glavnih likova #BBBB univerzuma.

Animirana serija “Bruca Braca Bruda Brada” postala je prava senzacija u BiH i regionu a do sada je na YouTube-u prikupila više od 22 miliona pregleda. Danas je #BBBB prepoznata kao jedan od najjačih domaćih pop-kulturnih brendova a publika je seriju nazvala “balkanskim South Parkom”.

Kroz crni humor, satiru i pop-horor, serija bez dlake na jeziku obrađuje društvene i političke probleme BiH i regije. Likovi su četvorica prijatelja iz Švrakinog, poznatog sarajevskog naselja na periferiji, koji se kroz razne sulude situacije suočavaju s kriminalom, drogom i teškim životom na margini društva.

