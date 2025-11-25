Zašto kripto tržište doživljava težak krah

Čak i prema kripto standardima, protekle sedmice bile su izuzetno burne. Investitori u digitalnu imovinu navikli su na ekstremnu volatilnost, ali gubitak od bilion dolara tokom posljednjih šest sedmica stavio je na test čak i najtvrđe kripto entuzijaste i udaljio mnoge nove ulagače. Bitcoin, vodeća kriptovaluta, dramatično je pao od početka oktobra, kada je dosegao rekordnih 126.000 dolara. Spustio se ispod 81.000 dolara u petak, zatim se blago oporavio tokom vikenda, a u ponedjeljak, dok se tržište dionica popravljalo, ponovo se podigao iznad 88.000 dolara. No uprkos kratkim oporavcima, sve upućuje na to da je ovo jedan od najgorih mjeseci za kripto ikada, a i dalje nije sigurno da je tržište dotaklo dno.

Analitičari Deutsche Banka upozoravaju da je neizvjesno hoće li se bitcoin stabilizovati nakon ove korekcije, ističući razliku u odnosu na ranije padove koje su uglavnom izazivali mali investitori. Ovog puta, pad se događa u momentu kada je institucionalno učešće veliko, a tržište istovremeno oblikuju političke odluke i globalni makrotrendovi. Iako je kripto posljednjih godina u velikoj mjeri pratio kretanje dionica, trenutna kriza je dublja, prije svega zbog priliva ogromnog mainstream kapitala koji se ponaša mnogo drugačije od novca kojim upravljaju tipični rani kripto ulagači.

Bitcoin je sada u bear marketu, nakon pada od 30% u odnosu na svoj posljednji vrhunac, dok je S&P 500 pao tek oko 3%. To ga stavlja na put da zabilježi najgori mjesec od kripto „zime“ 2022. godine, obilježene kolapsom FTX-a. Investitorski strah dolazi iz dva smjera: neizvjesnosti u vezi s potezima Federalnih rezervi po pitanju kamatnih stopa i rastuće bojazni da bi aktuelni AI bum mogao biti balon koji će prije ili kasnije eksplodirati. Baš kao i tehnološke dionice, digitalna imovina je izrazito osjetljiva na promjene kamatnih stopa, jer one utiču na troškove zaduživanja i brzo mogu umanjiti apetit za rizikom.

Jiri Kratochvil / Panthermedia / Profimedia

Uz sve to, investitori se još oporavljaju od flash crasha koji se dogodio 10. oktobra. Kada je predsjednik Donald Trump tog dana ponovo rasplamsao trgovinski rat s Kinom, nagla panična prodaja pokrenula je automatske likvidacije na visoko zaduženom kripto tržištu, brišući 19 milijardi dolara u jednom danu. Za mnoge je taj dramatični pad bio znak da potpuno napuste kripto, ostavljajući tržište ranjivije na nove talase volatilnosti. Flash crash je natjerao investitore da prodaju svoje pozicije kako bi pokrili margin pozive, stvarajući lančanu reakciju – što je bitcoin više padao, to su investitori dobijali više poziva, a prisilna prodaja dodatno je pogoršavala pad.

Ono što ovaj put pad čini drugačijim jeste činjenica da je u tržište ušlo na milijarde dolara putem spot bitcoin fondova koje su američki regulatori odobrili prošle godine. Mainstream investitori ušli su u kripto da bi profitirali od uspona, ali nemaju istu ideološku posvećenost kao rani kripto entuzijasti koje motiviraju snažne online zajednice. „Poenta je da je bitcoin sada za obične ljude“, kaže Steve Sosnick, glavni strateg Interactive Brokersa, dodajući da će ga investitori upravo zbog toga tretirati kao još jedno spekulativno, vrlo volatilno ulaganje u svom portfelju.

