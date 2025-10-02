Elon Musk je upravo postao prva osoba u historiji čija je imovina vrijedna 500 milijardi dolara – Forbesova lista najbogatijh ljudi svijeta u oktobru

Elon Musk je u srijedu postigao još jedan veliki uspjeh, postavši prva osoba u historiji čija imovina vrijedi pola biliona dolara. Najbogatiji čovjek na planeti sada vrijedi 500 milijardi dolara, prema Forbesovom realnom praćenju milijardera u 15:30 po istočnom vremenu. Musk, koji je u decembru postao prva osoba čije bogatstvo prelazi 400 milijardi dolara, trenutno je 150 milijardi ispred drugoplasiranog Larryja Ellisona — i na pola puta da postane prvi svjetski trilioner.

Dionice Tesle porasle su za gotovo 4% u srijedu, čime je Muskovo bogatstvo poraslo za procijenjenih 9,3 milijarde dolara, dok investitori nastavljaju slaviti mogućnost da se Musk ponovo fokusira na Teslu. Cijena dionice ovog proizvođača električnih vozila skoro se udvostručila otkako je Musk u aprilu na konferenciji o zaradi objavio da se povlači s mjesta šefa Trumpovog Ministarstva za efikasnost vlade (DOGE), kako bi posvetio više vremena Tesli. Sa tržišnom vrijednošću Tesle koja je sada unutar 10% od rekordnog maksimuma dostignutog u decembru, Muskovo 12% vlasništva u kompaniji vrijedi 191 milijardu dolara.

Jensen Huang, Foto:Reuters

Jensen Huang, suosnivač Nvidije, bio je jedini koji je napredovao na listi i jedan od troje čije su se pozicije promijenile. Huang je skočio na 7. mjesto, jer su dionice njegovog proizvođača čipova porasle za 7%, povećavši mu bogatstvo za 10,7 milijardi dolara. To mu je bilo dovoljno da prestigne dvojicu koji nisu Amerikanci i to Bernarda Arnaulta iz Francuske (LVMH) i bivšeg izvršnog direktora Microsofta, Stevea Ballmera, koji su pali za po jedno mjesto, na 8. i 9. poziciju.

Kako navodi Forbes, četvrti najbogatiji čovjek na svijetu, Jeff Bezos, bio je najveći gubitnik, jer su dionice Amazona pale za 4%, što je njegovu imovinu umanjilo za 8,4 milijarde dolara. Mark Zuckerberg, koji je na 3. mjestu i Warren Buffett, na 10. mjestu, također su zabilježili pad bogatstva i to za 1,5 milijardi dolara i 200 miliona dolara.

Forbes prati najbogatije ljude na svijetu od 1987. godine. U aprilu 2025. godine, na godišnjoj listi identificirali su 3.028 milijardera.

Šta čini njihovo bogatstvo

Elon Musk, koji u oktobru zauzima prvu poziciju među najbogatijima, glavni je izvršni direktor Tesle i SpaceX-a, predsjednik i glavni tehnički direktor društvene mreže X (bivši Twitter), te osnivač firme za vještačku inteligenciju xAI. Također je suosnivač PayPala i bivši suosnivač OpenAI. Posjeduje oko 12% Teslinih dionica. Muskovo bogatstvo iznosi $490,8 milijarde.

Larry Ellison, Foto: Reuters

Drugoplasirani Larry Ellison, suosnivač softverske kompanije Oracle, danas obavlja funkciju predsjednika i glavnog tehničkog direktora. Njegovo bogatstvo je 10. septembra naglo poraslo za skoro 100 milijardi dolara u jednom danu, nakon što su Oracleove dionice skočile za 36% zbog optimistične prognoze rasta prihoda iz cloud infrastrukture, posebno za AI. Dionice su do kraja septembra zabilježile rast od 24%.

Ellison također posjeduje i 98% havajskog ostrva Lanai, koje je kupio 2012. za 300 miliona dolara, kao i nekretnine u Kaliforniji, Nevadi i Floridi. Bio je investitor u Tesli i član njenog upravnog odbora od 2018. do 2022. godine. Njegovo bogatstvo vrijedi $341,8 milijarde.

Treće mjesto na Forbesovoj listi zauzeo je Mark Zuckerberg, sa svojom kompanijom Meta, u čijem su posjedu najpoznatije društvene mreže poput Facebooka, Instagrama i WhatsAppa. Njegovo bogatstvo procijenjeno je na $251,5 milijarde.

Larry Page, suosnivač pretraživača Googlea, bogatiji je za $23,9 milijarde u odnosu na prošli mjesec. Trenutno je član upravnog odbora matične kompanije Google-a, Alphabet, i zauzeo je peto mjesto na Forbesovoj listi.

Sergey Brin, šesti na Forbesovoj listi, pomaže Alphabetu sa strategijom u oblasti vještačke inteligencije. Prošle godine je izašao iz polu-penzije da bi dao izmjene za Googleov Gemini AI Chatbot i bio je naveden kao ključni saradnik kada je model predstavljen u decembru. Njegovo bogatstvo procijenjeno je na $187,6 milijardi, što je porast od $21,7 milijarde u odnosu na prošli mjesec.

Sedmo mjesto zauzeo je Jensen Huang, kao suosnivač kompanije posjeduje približno 3% akcija i bogatstvo u vrijednosti od $162 milijarde. Njega prati Bernard Arnault, jedini Europljanin sa Forbesove liste. Arnault, kao izvršni direktor i predsjednik luksuzne grupe LVMH, posjeduje bogatstvo procijenjeno na $159.4 milijarde.

Deveto i deseto mjesto zauzeli su Steve Ballmer i Warren Buffet. Ballmer, bivši izvršni direktor Microsoft-a, kupio je NBA tim Los Angeles Clippers za 2 milijarde dolara, čija je vrijednost sada procijenjena na 5,5 milijardi dolara. Ballmerovo bogatstvo procijenjeno je na $156 milijarde dolara. Warren Buffet, vlasnik kompanije Berkshire Hathaway, koja poseduje desetine firmi, uključujući osiguravajuću kuću Geico, proizvođača baterija Duracell i lanac restorana Dairy Queen, ostao je na desetom mjestu Forbesove liste, a njegovo bogatstvo je procijenjeno na $150,2 milijarde dolara.

Deset najbogatijih ljudi svijeta

