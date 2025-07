Traže radnike za novi luksuzni hotel u Istri – koju platu nude

Valamar traži radnike za resort sa pet zvjezdica u Poreču, koji bi trebao biti otvoren sljedeće godine. Koliko plaća i šta još nudi u vrijeme nedostatka osoblja, koji je posebno izražen u turizmu?

Valamar je na svojoj web stranici objavio oglase za posao u luksuznom porečkom resortu Pical, koji se otvara sljedeće godine. Najveća hrvatska turistička kompanija uložila je 200 miliona eura u projekat, koji uključuje renoviranje kultnog hotela iz 1970-ih.

Kako je ovog proljeća izjavio izvršni direktor Valamara Željko Kukurin, hotel će imati 700 zaposlenih.

Veće plate nego drugdje

Valamar nudi kandidatima cjelogodišnje ili sezonsko zaposlenje, a u oglasima na web stranici navodi i neto platu.

Plate za profesionalno osoblje, poput kuhara i konobara, kretat će se od 1.800 do 2.700 eura neto u sezoni. Sobarice, pomoćni kuhari i konobari, te ostali radnici mogu zaraditi od 1.100 do 1.300 eura u niskoj sezoni i od 1.400 do 1.700 eura u glavnoj sezoni.

U oglasima za rukovodeće pozicije (kao što su kuhari, ugostitelji itd.), ne navode iznos plate, već navode da će im biti ponuđen “finansijski paket s menadžerskim bonusom”.

To je više nego što Valamar plaća u drugim smještajnim objektima širom Hrvatske; prije ove sezone, najavio je da će kuhari, konobari, recepcionari i mnogi drugi radnici u hotelima, kampovima i odmaralištima primati između 1.500 i 2.000 eura neto u glavnoj sezoni. Sobarice, pomoćni kuhari, pomoćni konobari, kuhinjski radnici, konobari i ostali radnici primali bi između 1.000 i 1.400 eura neto.

Ljeto u Poreču, zima u Austriji?

Prema oglasu, zaposlenima će biti ponuđen smještaj u Valamarovim objektima i topli obrok. Kompanija također ima program “Krov nad glavom”, u okviru kojeg zaposlenici mogu dobiti naknadu za najam stana na mjestu rada.

Kompanija obećava 13. mjesečnu platu i božićni bonus, bonus od 400 eura za zaposlenike koji žive u destinaciji i regres za godišnji odmor. Pored popusta za odmor u Valamarovim jedinicama, kompanija nudi zaposlenicima i popust za zimski skijaški odmor u Austriji. U oglasima se također spominje mogućnost rada radnika u Poreču ljeti, a u Austriji zimi.

Andreja Lončar, Forbes Slovenija