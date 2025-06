Turističke agencije za Forbes BiH izdvajaju najpovoljnije hotele i destinacije za ljetovanje ove godine

Prema podacima Svjetske turističke organizacije (UNWTO), postpandemijsko vrijeme povećalo je potražnju za tzv. „sporim putovanjima” – iskustvima koja fokus stavljaju na dublje doživljaje, održivost, i lokalnu autentičnost. Iako ovaj mali zaokret u turističkim navikama, sve više dopire i do manjih tržišta, ipak, masovni turizam, sa svojom logistikom i sigurnosti, ostaje dominantan oblik bijega od svakodnevice. Turska ostaje hit destinacija među bh. putnicima. Egipat, Tunis i Grčka prate je u stopu, dok pažnju privlače i odabrane evropske destinacije poput Španije, Italije, kao i regije – Hrvatska, Crna Gora, a svakako ne treba zaboraviti ni Albaniju.

Turska, Egipat, Španija…

Međutim, isplanirati odlazak na more, ne znači samo izabrati destinaciju, već je neophodno uvažiti sve aspekte odmora – od ljepote plaže, mirnog sna, bijega od stvarnosti i svakodnevnice, kulturnih i historijskih doživljaja, i naravno ekonomičnosti. Upravo zato smo kontaktirali nekoliko bh. turističkih agencija, koje su za Forbes BiH izdvojile po dva najpovoljnija inozemna aranžmana za ovo ljeto.

U agenciji Avio Express izdvajaju sedmodnevne aranžmane za dvije osobe na turskoj rivijeri, s direktnim charter letovima iz Sarajeva, a vrijeme polaska je 02. juli.

Foto: Kleopatra Beach Hotel

U ponudi koju su izdvojili, dva su hotela: Kleopatra Beach Hotel ( 4*) u Alanyi po cijeni od 2.360 KM za parove (7 noći, all inclusive usluga), te La Perla Hotel ( 4*) u Kemeru, idealan za parove i porodice, po cijeni od 2.999 KM. Oba aranžmana uključuju sve troškove, od smještaja do prevoza.

Ultra All Inclusiv

Ponuda je raznovrsna, ali dva aranžmana Turističke agencije Golden Tours iz Tuzle posebno iskaču po odnosu cijene i kvaliteta — naročito za porodice.

Lake & River, Side, Foto: Instagram

Prvi se odnosi za hotel Lake & River 5* u Sideu, Turska. Uz Ultra All Inclusive uslugu i sedam noćenja, dvije osobe mogu uživati za 2.878 KM, dok porodica s dvoje djece do 13 godina plaća svega 3.438 KM. Polazak je zakazan za 24. juni 2025.

Drugi aranžman vodi putnike u Alanyu, u hotel Mesut 4* s All Inclusive uslugom. Cijena za dvoje iznosi 2.438 KM, dok paket za porodicu s dvoje djece košta 2.978 KM. Svi aranžmani uključuju direktne charter letove iz Tuzle i Sarajeva.

Charter letovi

Foto: Seagull Beach Resort, Hurghada

U agenciji Relax Tours kažu kako i ove godine građani pokazuju najveći interes za Hurghadu u Egiptu. Iz svoje ponude za ovo ljeto izdvajaju upravo dvije zanimljive opcije u ovom egipatskom turističkom središtu. Vrijeme aranžmana od 23. do 30. juna ove godine, sa direktnim charter letom iz Sarajeva. Lemon & Soul Makadi Garden, hotel s tri zvjezdice, idealan je za odrasle i parove, te sa svojom all inclusive uslugom, donosi osam dana odmora po cijeni od 2.518 KM za dvije osobe.

S druge strane, Seagull Beach Resort, s četiri zvjezdice, nudi all inclusive uslugu, po cijeni od 3.279 KM za dvije osobe,osam dana.

Foto: Don Juan u Lloret de Maru u Španiji

Parovi i porodice

Za one koji planiraju odmor sredinom juna ili kasnije, u agenciji Sol Azur, izdvajaju Španiju i Egipat kao atraktivne destinacije. Hotel Don Juan u Lloret de Maru u Španiji nudi smještaj u dvokrevetnim sobama s punim pansionom po cijeni od 1.349 KM po osobi za termin od 14. do 21. juna. Ova destinacija je odličan izbor za parove i porodice koje žele kombinaciju mora i grada. Druga ponuda vodi vas u Hurghadu u Egipat u hotel Lemon and Soul s cijenama od 1.249 KM po osobi, u periodu od 27. juna do 4. jula. Ova ponuda posebno odgovara parovima i mlađim putnicima. Obje destinacije dostupne su s direktnim letovima iz Sarajeva