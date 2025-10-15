Srebro se prodaje po rekordnoj cijeni — evo zašto analitičari kažu da je zlato sigurnije

Vrijednost srebra porasla je za više od 78% ove godine, dosegnuvši novi rekord u ponedjeljak. Ipak, neki ekonomisti upozoravaju da bi trgovina srebrom mogla biti rizičnija od trgovine zlatom, uprkos tome što je do sada ove godine ostvarila veći rast, prenosi Forbes.

Cijena spot srebra porasla je za oko 3,5% u posljednja 24 sata, dosegnuvši 52,25 dolara po unci, dok su terminski ugovori na srebro skočili za 6,7%, na oko 50,45 dolara po unci.

Analitičari Bank of America, podigli su svoje prognoze cijena za zlato i srebro, postavši prva velika banka koja je povećala svoju projekciju za 2026. godinu i to na 5.000 dolara po unci za zlato i 65 dolara po unci za srebro. Banka je istovremeno upozorila na moguće kratkoročne rizike za srebro, sugerirajući da bi cijene mogle postati nestabilne kako likvidnost raste, a potražnja opada, iako su naveli da će srebro vjerovatno i dalje biti popularno među investitorima.

Foto: Reuters

Najnovija nestašica likvidnosti mogla je doprinijeti nedavnom naglom porastu cijene srebra, ali se očekuje da će taj manjak biti kratkotrajan, navodi se u izvještaju Goldman Sachsa. Više cijene srebra u Londonu podstiču da se metal „vrati“ iz SAD-a i drugih regija, što će „postepeno obnoviti likvidnost“, prema navodima te banke.

Zalihe srebra u glavnom svjetskom trgovačkom centru, Londonu, opadaju posljednjih godina, ali je likvidnost potpuno nestala ove godine. Anant Jatia, glavni investicijski direktor u Greenland Investment Managementu, rekao je za Bloomberg da „trenutno nema dostupne likvidnosti“ i naglasio da je „ono što se trenutno dešava sa srebrom potpuno bez presedana“.

Analitičari Goldman Sachsa napisali su u nedjelju da je vjerovatno da će cijene srebra nastaviti rasti tokom zatvaranja vlade i očekivanja da će američka centralna banka (Fed) smanjiti kamatne stope, iako su mišljenja unutar Feda podijeljena oko toga da li će do kraja godine biti još dva smanjenja.

Cijene srebra i zlata obično se kreću zajedno i oba metala se često smatraju sigurnim utočištem za investitore. Ipak, ekonomisti iz Goldman Sachsa očekuju da će kod srebra biti „više volatilnosti i rizika od pada cijene“ u poređenju sa zlatom, koje ima snažnu potražnju od strane centralnih banaka (na primjer, Američko trezorsko skladište u Fort Knoxu, Kentucky, čuva 59% ukupnih zlatnih rezervi Ministarstva finansija SAD, što je oko 147,3 miliona trojskih unci), prenosi Forbes.

Zlato, koje je takođe nedavno dostiglo rekordne vrijednosti, ostat će praktičnija opcija za centralne banke, tvrde analitičari, jer je njegova vrijednost po unci znatno veća od srebra i radi se o znatno rjeđem resursu.

Plemeniti metali poput zlata i srebra profitirali su tokom perioda „povišene“ ekonomske i političke neizvjesnosti u SAD-u tokom drugog mandata predsjednika Donalda Trumpa, napisala je početkom ove godine Lina Thompson, strateg za robna tržišta u Goldman Sachsu. Cijena zlata prešla je prag od 3.000 dolara u martu, a početkom ovog mjeseca dostigla je 4.000 dolara po unci.

Ray Dalio, milijarder Hedge fonda, pozvao je nove investitore da se oslone na zlato kada drugi oblici ulaganja, poput dionica, imaju loš učinak, tvrdeći da zlato ostaje „jedina imovina koja uistinu dobro funkcioniše“.

Još jedan rast cijene zlata i drugih plemenitih metala trenutno je „podržan“ zatvaranjem američke vlade, slabijim američkim dolarom, pojačanim očekivanjima dodatnih smanjenja kamatnih stopa i „inflatornim strahovima vezanim za carine“, napisao je prošle sedmice Adam Turnquist, glavni tehnički strateg LPL Financiala.

Ty Roush, Forbes