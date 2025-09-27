Programeri će sada ići u EU umjesto u SAD: Trumpov poklon evropskim startupima

Zapošljavanje stranih radnika upravo je postalo skuplje za američke tehnološke kompanije. Ali je to otvorilo nove mogućnosti zapošljavanja za startupove u oblasti vještačke inteligencije izvan SAD-a.

Prošlog petka, predsjednik Donald Trump najavio je šokantnu promjenu programa viza H-1B, popularnog među američkim tehnološkim firmama koje zapošljavaju strane talente. Radilo se o naknadi od 100.000 dolara. Iznenadna izvršna naredba izazvala je haos, zbunjenost i paniku jer su tehnološki giganti poput Microsofta i Mete zatražili od zaposlenika koji su putovali u inostranstvo da se vrate u zemlju u roku od 24 sata. Dok neke američke kompanije žale na još jedan neočekivani trošak poslovanja u SAD-u, evropski tehnološki startupi šalju drugačiju poruku: Dođite raditi za nas.

Stroga imigracijska politika i prijetnja pritvorom i deportacijom već su učinile SAD manje atraktivnim mjestom za kvalificirane strane radnike. Novi porez bit će dodatna prednost za startupove u centrima poput Londona i Pariza. Oni već dugo gube talente zbog odlaska mladih stručnjaka u SAD. Silicijska dolina i visoke plate imale su snažnu privlačnost. Promjena vjerojatno neće usporiti najveće igrače u industriji poput Alphabeta i Mete, gdje je 100.000 dolara zanemariv iznos, ali za startupove s ograničenim resursima te naknade mogle bi značiti gubitak prednosti za kompanije s druge strane Atlantika.

„Za mnoge ljude u Evropi, to je kao blagoslov u nesreći“, kaže Victor Riparbelli, direktor Synthesije, kompanije sa sjedištem u Londonu koja proizvodi generativne AI video modele. „Mislim da će to na kraju biti neto negativno za SAD“, dodaje. Naglašava da Evropi uvijek trebaju kvalifikovani radnici. Posebno na višim menadžerskim pozicijama kao što su potpredsjednik i direktor.

Najzloupotrebljavanija viza?

Nove naknade dolaze u vrijeme kada su “ratovi za talente” u industriji umjetne inteligencije dostigli vrhunac. Izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, potrošio je milijarde kako bi okupio istraživače i inženjere za novi tim za superinteligenciju umjetne inteligencije. Pojedincima je ponudio ogromne plate. Istovremeno, predsjednik Trump je imigraciju učinio centralnom temom svoje administracije, a H-1B vize su najnoviji cilj. To je pokušaj da se američke kompanije navedu da zaposle više domaćih radnika.

Program viza H-1B, koji je Kongres uspostavio 1990. godine, omogućava 65.000 viza godišnje za osobe sa diplomom prvog stepena ili ekvivalentom, sa dodatnih 20.000 za radnike sa magistarskom diplomom ili višom. Popularne u IT industriji, prijave za H-1B vize su stalno rasle tokom 2025. godine, sa porastom od 150% između januara i septembra, prema podacima HR firme Remote. Ali program ima i svoje kritičare. Neposredno prije objave nove naknade, ministar trgovine Howard Lutnik nazvao ga je “najviše zloupotrebljavanom vizom”.

Hvala ti Trumpe.

Foto: Reuters/Kevin Lamarque

Nova pravila bi mogla dodatno odvratiti evropske stručnjake od odlaska u Ameriku. Ali percepcija SAD-a se mijenjala i prije toga, kaže Vassili le Moigne, direktorica praške kompanije InTouch. Ona razvija alate umjetne inteligencije za komunikaciju sa starijim osobama. “Slika SAD-a kao Eldorada trpi udarac”, kaže Le Moyne. Dodaje da se promjena događa posljednjih mjeseci jer se Trump ponaša kao “nasilnik”, a SAD kao “neprijateljska” zemlja zbog svoje oštre imigracijske politike.

Međutim, Evropa će imati koristi od štete nanesene SAD-u. “Na neki način, gotovo se zahvaljujemo Trumpu”, kaže Le Moyne. On je Francuz i jedan od prvih korisnika H-1B vize, koji je došao u SAD 1991. godine. “On nam zapravo pomaže da zadržimo talente.”

Mladi američki startupi su u problemima

Za američke startupove u ranoj fazi, koji si ne mogu priuštiti plaćanje 100.000 dolara po zaposleniku i često se oslanjaju na dionice, a ne na plate, novi porez predstavlja još jedan problem u već žestokoj konkurenciji za talente. Izvršni direktor Y Combinatora, Garry Tan, napisao je na LinkedInu da mjera “osakaćuje startupove” i ugovara IT usluge usred žestoke utrke za vještačkom inteligencijom. “Timovi u ranoj fazi to ne mogu progutati… Ova politika je ogroman poklon svim tehnološkim centrima izvan SAD-a.”

Ali za startupove koji imaju mnogo kapitala, nova pravila vjerovatno neće imati značajan uticaj. Kompanije za vještačku inteligenciju već troše milione na vrhunske stručnjake i dodatnih 100.000 neće napraviti razliku. Jesse Zhang, direktor startupa za vještačku inteligenciju Decagon, rekao je da će naknada “otežati opravdanje zapošljavanja novih radnika sa H-1B vizama”. Ali također da nema problema sa time da postojećim zaposlenima isplati više. Oko 10% zaposlenih u toj mladoj kompaniji za vještačku inteligenciju već ima H-1B vize. Također planiraju otvoriti kancelariju u Londonu kako bi se povezali sa talentima tamo.

Običaji prema ljudima

Fotografija: Shutterstock

Imigracija je oduvijek bila izazovan i složen proces za tehnološke radnike u SAD-u. Prije svega, zbog stalno promjenjivih propisa, strogih uslova i dugog vremena čekanja. Pod Trumpovom administracijom, stvari su postale još neizvjesnije. Stopa odbijanja viza i zahtjeva za dodatnim dokazima raste, prema riječima advokatice za imigraciju Emme Zhang. “Prije bismo dobijali odobrenja na osnovu dostavljenih dokaza”, kaže on za Forbes. “Ali sada dobijamo ono što nazivamo općim RFE. To je način na koji vlada usporava proces i uvodi proceduralne prepreke.”

Xiao Wang, direktor organizacije Boundless Immigration, upoređuje novi porez sa “ljudskom tarifom”. Slično Trumpovim visokim tarifama na uvoz robe i usluga. “Ovo je prvi put da je zemlja krenula tim putem” – U utorak je Trumpova administracija također predložila dramatičnu promjenu sistema lutrije H-1B. Prednost bi se davala kvalifikovanijim i bolje plaćenim radnicima. Prema novom “sistemu ponderisanog odabira”, kada potražnja za vizama pređe granicu od 85.000 (što je gotovo uvijek slučaj), prioritet će se dati stranim radnicima na višim pozicijama. Sve ove promjene (i neizvjesnost koja ih prati) mogle bi također značiti da će se manje stranih studenata odlučiti za studiranje u SAD-u.

Plate u Evropi će rasti

Kao odgovor na to, zemlje poput Kanade i Kine smanjuju svoje zahtjeve i uvode nove vrste viza kako bi privukle talente. “Druge zemlje će popuniti tu prazninu”, rekao je Wang.

Moglo bi doći i do dodatnih efekata zadržavanja talenata u Evropi, gdje su plate u prosjeku niže. Za inženjere srednjeg nivoa, plate u Evropi se kreću od 57.000 do 75.200 dolara, dok se u SAD-u kreću od 110.100 do 133.700 dolara, prema istraživanju Boundlessa, firme za ljudske resurse i obračun plata sa sjedištem u Dublinu. Ali s većim brojem stručnjaka u regiji, plate bi s vremenom mogle rasti jer se evropske kompanije međusobno takmiče za radnike, kaže Charlotte Bax, direktorica londonskog startupa Captur AI. “To je jednostavna ponuda i potražnja”, kaže ona.

U međuvremenu, Bucksi ulažu više napora da privuku mlade talente direktno nakon završetka fakulteta. I to kroz povećano zapošljavanje na britanskim kampusima. To je inicijativa koju je njena kompanija pokrenula čak i prije objave novih pravila za H-1B vize. Ali sada, kaže ona, “udvostručujemo naše napore.”

Richard Nieva, Rashi Shrivastava, Forbes

