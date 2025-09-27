Od menadžerskog stola do eSport bine: Žene koje vode promjene

U posljednjih deset godina, žene sve snažnije osvajaju prostor u industrijama koje su se tradicionalno smatrale “muškim terenima” – od sportskog menadžmenta i organizacije međunarodnih događaja, do gaminga i e-sporta. Njihove priče pokazuju koliko je važan ženski pristup – često emotivno inteligentniji, strateški i posvećeniji – u industrijama koje oblikuju budućnost zabave i zajednice.

Forbes BiH razgovarao je sa ženama koje ruše stereotipe i oblikuju budućnost gaminga i sporta na Mediteranskom gaming festivalu u Trebinju. Njihove priče, od organizacije međunarodnih regata do osvajanja eSport titula, pokazuju kako strast i ženski pristup mijenjaju pravila igre.

Iva Pavičević, Project Manager za završnicu The Ocean Race Europe u Boki Kotorskoj, govori o izazovima vođenja jednog od najzahtjevnijih međunarodnih sportskih događaja.

„Kao menadžerka tako velikog međunarodnog turnira kao što je Ocean Race Europe, morala sam da organizujem veliki broj ljudi – ministarstva, lokalnu samoupravu, zajednicu, donosioca odluka, privatni sektor, publiku… Za realizaciju je potrebna i ogromna investicija, jer se jedrenje smatra jednim od najskupljih sportova. Razlika je i u tome što tradicionalni sportovi zavise od fizičkog prostora i prisustva publike, dok gaming ide drugim putem. Uloga nas žena u takvim događajima je specifična – bila sam jedina žena u timu muškaraca i u kriznim situacijama, kada se donose ključne odluke, moj sofisticiraniji i emocionalno inteligentniji pristup doprinio je rezultatima. Tu sam jasno vidjela lični doprinos kroz prizmu žene.

“Imala sam iskustvo u ljudskim resursima i ta znanja su bila ključna u razgovorima sa partnerima i sponzorima. Kada žene nešto preuzmu i osjete, ja ću bez uvrede reći da je to kao čin rađanja djeteta.“

Foto: Forbes BiH/Faruk Zametica – Iva Pavičević, Project Manager za završnicu The Ocean Race Europe u Boki Kotorskoj

Gaming kao prostor osnaživanja žena

Nađa Rajković, kreatorka sadržaja i strimerka, u gaming je ušla 2021. godine. Za nju je svijet igara otvorio vrata ne samo zabave, već i međunarodnog povezivanja.

„Počela sam da strimujem 2021. godine. Igrajući igre stekla sam iskustvo i upoznala ljude iz regiona i svijeta. Imala sam nekoliko negativnih iskustava, ali posljednjih godina sve više žena igra igre zahvaljujući pametnim telefonima. Kroz mobilne igre dobili smo veliki broj žena koje iz godine u godinu prelaze i na konzole, pa se širi zajednica djevojaka u gamingu. Što nas je više, to su stereotipi slabiji – sve manje je šokova i negativnih reakcija od strane drugih igrača. Igre treba da budu prostor odmora, razonode i vježbanja refleksa i logike.“

Foto: Forbes BiH/Faruk Zametica – Nađa Rajković, kreatorka sadržaja i strimerka

Od šampionata do psihološke podrške

Priča Irine Bariševe, predsjednice Esports Ukrainian Schools Union, pokazuje kako gaming može prerasti u mnogo širu misiju.

„Prva sam žena koja je postala prvakinja na ukrajinskom šampionatu. Nakon toga otvorila sam svoj klub, igrala turnire u Poljskoj i zatim e-fudbal. Nakon ruske agresije, u svom klubu pružala sam i psihološku pomoć zajednici“, prisjeća se Bariševa.

Za nju je uloga žena u e-sportu neupitna.

„Žene prosto bolje rade jer s više strasti pristupaju poslu. Ne boje se e-sporta jer imaju istu moć – to nije fizički sport poput boksa gdje ne mogu u mušku konkurenciju. U našim klubovima vlada jedinstvena atmosfera i svi su prihvaćeni.“

Foto Forbes BiH/Faruk Zametica – Irina Bariševa, predsjednica Esports Ukrainian Schools Union

Normalizacija ženskog prisustva na velikim scenama

Tiago Fernandez, direktor GirlGamer Esports Festivala, posmatra transformaciju iz globalne perspektive:

„Gejmer sam cijeli život i uvijek sam vidio potencijal u povezivanju ljudi. Kada sam u Portugalu radio na izgradnji gaming scene, radio sam s mladima i djecom. Još 2017. studija je pokazala da je samo 17% žena bilo u gamingu, a sada ih je oko 50%. Nažalost, nekad su bile sklonjene na sporedne bine, a ne na glavnu scenu – to se sada mijenja. Normalno je pokazati strast za igranjem bez diskriminacije i naš cilj je da to osiguramo.

Kada smo krenuli iz Portugala s idejom e-sporta, bilo nam je prirodno igrati s djevojkama. Ako ugasimo audio, svi smo isti. Ako ga upalimo, tek tada znamo s kim zaista igramo.“

Foto: Forbes BiH/Faruk Zametica – Tiago Fernandez, direktor GirlGamer Esports Festivala

Od vođenja međunarodnih sportskih događaja do osvajanja e-sport scene, žene svojim talentom, strastima i emocionalnom inteligencijom unose novu dimenziju u industrije koje mijenjaju društvo. Njihovi uspjesi pokazuju da je vrijeme da stereotipi konačno ostanu u prošlosti – jer budućnost kreativnih i digitalnih industrija jednako pripada svima.