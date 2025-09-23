Moćna koalicija protiv Muska: Nvidia investira 100 milijardi dolara u tvorca ChatGPT-a za odbranu od xAI-ja

Partnerstvo će se fokusirati na razvoj podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju i AI superinteligenciju, a prvi gigavat Nvidia tehnologije trebao bi biti pušten u rad u drugoj polovini 2026. godine.

Proizvođač čipova Nvidia uložit će do 100 milijardi dolara u OpenAI, objavile su u ponedjeljak dvije kompanije, stvarajući partnerstvo koje će se fokusirati na razvoj podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju i AI superinteligenciju. OpenAI će koristiti najmanje 10 gigavata Nvidia sistema za infrastrukturu namijenjenu treniranju AI modela (za usporedbu, 10 gigavata moglo bi otprilike opskrbljivati pet Hooverovih brana).

Kako se Nvidia sistemi budu implementirali, dizajner čipova uložit će 100 milijardi dolara u OpenAI, a prvi gigavat Nvidia tehnologije trebao bi biti pušten u rad u drugoj polovini 2026. godine.

Najvrijednija privatna kompanija

Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang rekao je investitorima prošlog mjeseca da izgradnja podatkovnog centra kapaciteta od jednog gigavata stoji između 50 i 60 milijardi dolara, pri čemu Nvidia čipovi i sistemi čine oko 35 milijardi dolara tog troška.

Dionice Nvidije porasle su 3,6 posto na 41,89 dolara u ponedjeljak poslijepodne, približivši se najvišoj vrijednosti u godini. Nakon predstojeće sekundarne prodaje dionica u vrijednosti od šest milijardi dolara, OpenAi bi mogao biti procijenjen na 500 milijardi dolara, što bi moglo ovu AI zvijezdu učiniti najvrjednijom privatnom kompanijom na svijetu.

Zašto su podatkovni centri važni za OpenAI?

Treniranje i korištenje AI modela zahtijeva infrastrukturne kapacitete s intenzivnom potrošnjom energije, a uz sve veći broj korisnika OpenAI-a (700 miliona sedmično) te konkurenciju Muskova xAI-a i drugih firmi, OpenAI mora snažno ulagati u podatkovne centre kako bi zadovoljio potražnju.

Izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman rekao je u ponedjeljak u objavi: “Računalna infrastruktura bit će temelj ekonomije budućnosti”, dok OpenAI nastoji jednoga dana razviti AI superinteligenciju – hipotetski AI sistem s inteligencijom koja nadilazi sposobnosti bilo kojeg čovjeka.

Antonio Pegueno IV, novinar Forbesa