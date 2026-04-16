Gas je u SAD-u mnogo jeftiniji nego u Evropi i ostatku svijeta: Ovo su razlozi

Rat na Bliskom istoku usmjerio je mnogo pažnje na energetsku nezavisnost SAD-a. Posebno na ulogu škriljaste nafte u okončanju (neto) uvoza američke nafte. Dok ljudi primjećuju da cijene američke nafte rastu zajedno sa svjetskim cijenama, ogromna korist je što novac potrošen na naftu ostaje u zemlji. Umjesto da odlazi u inostranstvo.

U ovoj debati, uloga škriljnog gasa i njegov doprinos energetskoj sigurnosti, a posebno ekonomska korist od izvora energije koji nije podložan geopolitičkim događajima u svijetu, često se zanemaruje. SAD uvoze određenu količinu prirodnog gasa iz Kanade i vrlo male količine tečnog prirodnog gasa (LNG), ali Sjeverna Amerika je kontinentalno tržište i veza sa globalnim tržištima se ostvaruje putem skupih procesa ukapljivanja. Cijene se formiraju na osnovu domaće ravnoteže ponude i potražnje, nezavisno od međunarodnih dešavanja. Kao što pokazuje sljedeća ilustracija, dugoročna cijena prirodnog gasa u SAD-u je godinama znatno niža nego u Aziji i Evropi.

Dugoročne cijene prirodnog plina

Izvor: Autor na osnovu podataka Energetskog instituta

Međunarodne cijene prirodnog plina obično su više od cijena u SAD-u. Razlog tome je trgovina oligopolističke prirode. Nekoliko zemalja poput Rusije, Norveške i Alžira izvoze plin putem plinovoda, dok tankerskim transportom ukapljenog prirodnog plina (LNG) dominiraju zemlje poput Australije i Katara. One se dugo oslanjaju na ugovore koji vezuju cijenu plina za cijenu nafte na osnovu njihove ogrjevne vrijednosti. To je slično prodaji čaja po cijeni kafe, prilagođenoj sadržaju kofeina.

Iznenadni skokovi cijena

Rast američke industrije tečnog prirodnog plina (LNG), koja je konkurentnija od ostalih izvoznika, doveo je do toga da se više ugovora o plinu zasniva na stvarnoj cijeni plina, a ne na cijeni nafte. To je koristilo mnogim uvoznicima plina. Međutim, budući da je tržište još uvijek relativno ograničeno, kratkoročne fluktuacije u ponudi mogu uzrokovati nagle skokove cijena. To se pokazalo tačnim nakon rata u Ukrajini, kada je veliki dio ruskog izvoza plina bio prekinut, a sada, s obustavom proizvodnje u Kataru, cijene su naglo porasle – izvan SAD-a. Kao što pokazuje sljedeća ilustracija, cijene u Evropi i Aziji su posljednjih dana porasle za 20-40%. Cijene u SAD-u ostaju tvrdoglavo niske.

Dnevna cijena američkog Henry Huba ($/Mcf).

Autor: Podaci EIA-e.

Američki prirodni plin košta oko 250 miliona dolara dnevno (na bušotini; troškovi distribucije su veći), što je otprilike jedna četvrtina do jedna trećina onoga što drugi plaćaju po marginalnim cijenama u Evropi i Aziji. Dodatna tri dolara po 1.000 kubnih stopa koje te zemlje sada plaćaju prevode se u dodatnu uštedu od 250 miliona dolara dnevno za američke potrošače. To je ušteda koja je isključivo rezultat uspjeha industrije škriljnog plina. U vrijeme visokih troškova energije, ovo je ogromna pobjeda.

Cijene propana ostaju stabilne

S tim u vezi, povećana proizvodnja tečnih komponenti prirodnog gasa u industriji škriljnog gasa (uključujući gas povezan sa škriljnim uljem) održala je cijenu propana niskom u odnosu na svjetske cijene nafte. Nakon godina stabilne proizvodnje, Revolution je učetverostručio svoju ponudu tečnih komponenti od 2010. godine. Dio tečnih komponenti se izvozi. A veća domaća proizvodnja znači da cijene propana, prikazane na sljedećoj ilustraciji, ostaju stabilne čak i dok geopolitički razvoji uzrokuju rast cijena lož ulja. Niža cijena propana prevodi se u uštedu od oko 50 dolara dnevno za potrošače.

Cijene lož ulja i propana ($/galon)

Autor: Podaci EIA

Na početku revolucije škriljnog plina, bilo je mnogo skeptika koji su vjerovali da većina škriljnog plina neće biti ekonomski isplativa, kao i oni koji su tvrdili da će hidraulično frakturiranje škriljnog plina uzrokovati ekološku katastrofu. Čak i danas, neki tvrde da će iscrpljivanje zaliha “idealnih tačaka” dovesti do velikog povećanja troškova i cijena plina. Srećom, proizvođači škriljnog plina uspješno su se suočili s izazovima, na veliku korist Amerike i javnosti. Da evropske zemlje nisu zabranile frakturiranje zbog ideoloških strahova, ekonomska šteta u posljednje četiri godine mogla se značajno smanjiti.

Michael Lynch, saradnik Forbesa