Ford povlači 1,9 miliona vozila širom svijeta: Ovo su modeli i razlog

Ford povlači 1,9 miliona vozila širom svijeta, uključujući SUV-ove, kamionete, kombije i Mustange, zbog problema sa kamerama za vožnju unazad, saopštila je kompanija u podnesku Nacionalnoj upravi za sigurnost saobraćaja na autoputevima (NHTSA). Ovo je najnoviji u nizu opoziva američkog proizvođača automobila ovog ljeta.



Problem sa kamerama za vožnju unazad, koje su ugrađene u određene modele Forda i Lincolna, može rezultirati “praznom, iskrivljenom ili invertovanom slikom” dok vozači voze unazad, prema dokumentu NHTSA-e.



Opoziv obuhvata 1,45 miliona vozila u SAD-u, saopštila je NHTSA, kao i 122.000 u Kanadi i oko 300.000 na drugim tržištima, izvijestio je Reuters.

REUTERS/Rebecca Cook

Modeli koji imaju problem

Ford je izjavio da je upoznat sa 18 nesreća povezanih s ovim problemom s kamerama, ali nijedna nije rezultirala povredama.



Problematični dio pronađen je u više Fordovih i Lincolnovih modela: Lincoln MKC (2015-2019), Lincoln Navigator (2015-2017), Ford Ranger (2019), Ford Edge (2015-2018), Ford Econoline (2017-2019), Ford Mustang (2015-2019), Ford Expedition (2015-2017), Ford F-350 SD (2015–2019), Ford Transit Van (2016–2019), Ford F-550 SD (2016–2019), Ford F-250 SD (2015–2019) i Ford Transit Connect (2015–2018).



Kompanija je uputila vozače da svoja vozila odvezu u ovlašteni Fordov ili Lincolnov salon na besplatan pregled. Ako se utvrdi da je kamera neispravna, bit će zamijenjena.

Ostala isplata

Ford je ovog ljeta najavio više opoziva vozila.

U julu je više od 850.000 vozila Ford i Lincoln povučeno zbog problema s pumpom za gorivo. U augustu je kompanija povukla oko 355.000 kamioneta zbog problema s instrument tablom. Mogla se dogoditi da se instrument tabla zaglavi prilikom pokretanja vozila i da se ne prikazuju podaci poput nivoa goriva i brzine.

Istog mjeseca, kompanija je povukla skoro 500.000 SUV modela, uključujući određene Lincoln MKX i Ford Edge modele, zbog problema sa kočionim crijevima.

Ovo također nije prvi put ove godine da Ford povlači vozila zbog problema s kamerama za vožnju unazad. U maju je proizvođač povukao nešto više od milion novijih modela vozila. A to je zbog softverskog kvara koji je mogao uzrokovati “zamrzavanje” ekrana, izvijestio je Associated Press. Problem je riješen daljinskim ažuriranjem softvera.

Zachary Folk, novinar Forbesa

Please enable JavaScript

