Ko su najplaćeniji NFL igrači 2025.

Nakon burnn vansezone s Dallas Cowboysima koja je prošlog mjeseca završila spektakularnom razmjenom s Green Bay Packersima, defanzivni igrač Micah Parsons potpisao je novi četverogodišnji ugovor koji postavlja NFL rekorde za ukupnu vrijednost (188 miliona dolara), prosječnu godišnju vrijednost (47 miliona dolara) i zagarantovani novac (136 miliona dolara) za igrača koji nije kvoterbek.

Taj posljednji dodatak je važan jer, koliko god dobro plaćen 26-godišnji defanzivac uskoro bio, najvažnija pozicija u fudbalu i dalje dominira finansijskom arenom. Osam od 10 mjesta na listi najplaćenijih igrača NFL-a pripadaju kvoterbekovima. Rang lista je četiri godine zaredom predstavljala najmanje osam kvoterbekova.

Parsons je šesti ukupno, sa očekivanom zaradom od 48,2 miliona dolara do kraja NFL sezone 2025. To uključuje sponzorstva, licenciranje, prodaju memorabilija i druge poslovne poduhvate, pored plate i bonusa. Travis Kelce je možda ovih dana poznatiji kao zaručnik Taylor Swift, ali njegov “dnevni posao” je i dalje tight end za Kansas City Chiefse. On je jedini drugi igrač koji nije kvoterbek na listi, na osmom mjestu. Očekuje se da će zaraditi 47,3 miliona dolara prije poreza i provizija agenata.

Pad plaća

Na vrhu liste plata je Kelseyin saigrač Patrick Mahomes. On je prvi put zauzeo prvo mjesto sa procijenjenih 78 miliona dolara. Ove dvije zvijezde Chiefsa također prednjače van terena u poređenju sa ostatkom NFL-a. Mahomes, zahvaljujući najboljim sponzorskim ugovorima u ligi, zarađuje oko 28 miliona dolara. Kelsey zarađuje oko 30 miliona, prvenstveno zahvaljujući svom podcastu New Heights. (Njih dvoje će uskoro zajedno otvoriti restoran u Kansasu, steakhouse pod nazivom 1587 Prime, koji kombinira brojeve njihovih dresova.)

Zajedno, 10 najplaćenijih NFL igrača ove sezone zaradit će 571 milion dolara. To je 18% manje od prošlogodišnjeg rekorda od 693 miliona. Ali to je i dalje drugi najveći ukupni iznos u 16-godišnjoj historiji Forbesove NFL liste, znatno iznad 508 miliona dolara iz 2023. godine.

Veliki dio tog pada dolazi s vrha liste. Nakon Mahomesa slijede Josh Allen iz Buffalo Billsa sa 73 miliona i Justin Herbert iz Los Angeles Chargersa sa 71 milionom. Prošle godine, četiri kvoterbeka su prešla granicu od 80 miliona. Međutim, prag za ulazak među prvih 10 je 47 miliona. To je na nivou iz 2024. godine i čak 53% više nego prije samo četiri godine.

Foto: Shutterstock

Rast plata na ostalim pozicijama

Budući da je lista pretežno fokusirana na kvoterbekove, ne pokazuje rast plata na drugim pozicijama u ligi. Na primjer, rekordni ugovori (po prosječnoj godišnjoj vrijednosti) potpisani su ovog ljeta za running backove, receivere, tight endove, ofanzivne tackleove, guardove, cornerbackove, safetyje, puntere i long snappere, prema Spotraku. Ukupno, ugovorna baza je u 2025. godini zabilježila rekordnih 26,8 milijardi dolara novih ugovora. To uključuje slobodne agente, igrače na draftu i produžetke ugovora. Gornja granica plata skočila je za 23,8 miliona na 279,2 miliona, dok NFL nastavlja obarati rekorde prihoda.

Allen, zvijezda Billsa, imao je najveći ugovor ovog ljeta, vrijedan 330 miliona dolara na šest godina. Brock Pardee potpisao je petogodišnje produženje ugovora vrijedno 265 miliona dolara sa San Francisco 49ersima. To ga je stavilo odmah ispod 10 najplaćenijih. Ali mnogi drugi poznati kvoterbekovi već su potpisali nove ugovore 2023. ili 2024. godine. Među njima su Joe Burrow iz Cincinnati Bengalsa, Jared Goff iz Detroit Lionsa, Herbert (Chargers), Jalen Hurts iz Philadelphia Eaglesa, Lamar Jackson iz Baltimore Ravensa, Trevor Lawrence iz Jacksonville Jaguarsa, Jordan Love iz Packersa, Dak Prescott iz Cowboysa i Tua Tagovailoa iz Miami Dolphinsa.

Najplaćeniji kvoterbek Buffalo Billsa

Budući da se rangiranje plata u NFL-u često zasniva na bonusima za potpisivanje ugovora – velikim jednokratnim isplatama koje stižu ubrzo nakon potpisivanja ugovora – relativno mali broj novih ugovora za kvoterbeka ove godine utro je put Mahomesu da se nađe na vrhu liste, gdje je prethodne dvije sezone završio drugi.

Trostruki MVP Super Bowla, koji ovog mjeseca puni 30 godina, potpisao je rekordno 10-godišnje produženje ugovora vrijedno 450 miliona dolara u 2020. godini. Mahomes je tek 14. među kvoterbekovima po prosječnoj godišnjoj vrijednosti od 45 miliona. To je 15 miliona manje od vodećeg Prescotta. Međutim, Chiefsi su revidirali Mahomesov ugovor 2023. godine kako bi ubrzali isplatu dijela novca. On je ponovo restrukturirao ugovor u martu kako bi oslobodio prostor u Kansasovom platnom limitu. Rezultat je da će ove sezone na terenu zaraditi 50 miliona dolara.

U kombinaciji s unosnim ugovorima o sponzorstvu, to je bilo dovoljno da ga učini najplaćenijim igračem NFL-a. I ima dobre šanse da postane prvi igrač koji je bio na vrhu liste dva puta zaredom još od Drew Breesa (Drew Brees) 2012. i 2013. godine. Sljedeće godine, Mahoms će dobiti povećanje od gotovo sedam miliona kroz platu i bonuse.

Najplaćeniji igrači sezone 2025:

Patrick Mahomes 78 miliona dolara

Godine: 29 | Pozicija: Kvoterbek | Tim: Kansas City Chiefs | Na terenu: 50 miliona • Van terena: 28 miliona

Foto: Reuters/Jean Carniel

Josh Allen 73 miliona dolara

Godine: 29 | Pozicija: Kvoterbek | Tim: Buffalo Bills | Na terenu: 58 miliona • Van terena: 15 miliona

Foto: Mark Konezny-Imagn Images

Justin Herbert 71 milion dolara

Godine: 27 | Pozicija: Kvoterbek | Tim: Los Angeles Chargers | Na terenu: 60 miliona • Van terena: 11 miliona

Foto: Reuters/Amanda Perobelli

Dak Prescott 57,8 miliona dolara

Godine: 32 | Pozicija: Kvoterbek | Tim: Dallas Cowboys | Na terenu: 47,8 miliona • Van terena: 10 miliona

Foto: Kevin Jairaj-Imagn Images

Tua Tagovailoa 54,3 miliona dolara

Godine: 27 | Pozicija: Kvoterbek | Tim: Miami Dolphins | Na terenu: 50,3 miliona • Van terena: 4 miliona

Foto: Shutterstock

Micah Parsons 48,2 miliona dolara

Godine: 26 | Pozicija: Defanzivni kraj | Tim: Green Bay Packers | Na terenu: 45,2 miliona • Van terena: 3 miliona

Foto: Jeff Hanisch-Imagn Images

Jalen Hurts 47,5 miliona dolara

Godine: 27 | Pozicija: Kvoterbek | Tim: Philadelphia Eagles | Na terenu: 42,5 miliona • Van terena: 5 miliona

Foto: Bill Streicher-Imagn Images

Travis Kelce 47,3 miliona dolara

Godine: 35 | Pozicija: Tight End | Tim: Kansas City Chiefs | Na terenu: 17,3 miliona • Van terena: 30 miliona

Foto: Reuters/Jean Carniel

Matthew Stafford 47 miliona dolara

Godine: 37 | Pozicija: Kvoterbek | Tim: Los Angeles Rams | Na terenu: 44 miliona • Van terena: 3 miliona

Foto: Kirby Lee-Imagn Images

Deshaun Watson 47 miliona dolara

Godine: 29 | Pozicija: Kvoterbek | Tim: Cleveland Browns | Na terenu: 46 miliona • Van terena: 1 milion

Foto: Shutterstock

Brett Knight, Forbes

Please enable JavaScript

