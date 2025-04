Čelnici evropskih kompanija: “Uvoz gasa iz Rusije nije loša ideja, u ozbiljnoj smo krizi”

Direktori nekih energetskih kompanija u Evropi povećali bi udio ruskog gasa zbog zategnutih odnosa sa SAD.

Više od tri godine nakon ruske invazije na Ukrajinu, energetska sigurnost Evrope i dalje je krhka. Američki tečni prirodni gas (LNG) pomogao je da se popuni jaz u snabdijevanju u Evropi koji je izazvala Rusija tokom energetske krize 2022-2023. Ali sada, kada je američki predsjednik Donald Trump uzdrmao odnose s Evropom i počeo koristiti energiju kao adut u trgovinskim pregovorima, evropske kompanije brinu da ovisnost o SAD-u znači još jednu ranjivost, prenosi Reuters.

Lideri velikih kompanija u EU počeli su da govore ono što je prije samo godinu dana bilo nezamislivo, da bi uvoz određenih količina ruskog gasa, uključujući i ruskog državnog gasnog giganta Gazproma, mogao biti dobra ideja.

To bi zahtijevalo još jednu veliku promjenu politike, s obzirom na to da se EU obavezala da će zaustaviti uvoz energije iz Rusije do 2027. kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

Evropa ima ograničene mogućnosti

Evropa ima ograničene mogućnosti. Pregovori s velikim izvoznikom LNG-a Katarom o kupovini više plina zaustavljeni su, a iako se razvoj obnovljive energije ubrzao, rast nije dovoljno brz da bi se EU osjećala sigurnom.

“Ako u Ukrajini bude razumnog mira, mogli bismo se vratiti na tokove od 60-70 milijardi kubnih metara godišnje, uključujući tečni prirodni plin”, rekao je Didier Holleaux , izvršni potpredsjednik francuske energetske grupe Engie, u intervjuu za Reuters.

Francuska država je djelomični vlasnik Engiea, koji je prije rata bio među najvećim kupcima Gazpromovog gasa. Holleaux je rekao da bi Rusija mogla osigurati oko 20-25 posto potreba Evrope, što je pad u odnosu na 40 posto prije rata.

Šef francuske naftne kompanije TotalEnergies, Patrick Pouyanne, također je upozorio Evropu na pretjerano oslanjanje na američki gas. “Moramo diverzificirati, imati više ruta snabdijevanja i ne oslanjati se previše na jedan ili dva”, rekao je Pouyanne za Reuters. Total je veliki uvoznik američkog LNG-a, a prodaje i ruski LNG od privatne kompanije Novatek.

“Evropa se nikada neće vratiti na uvoz 150 milijardi kubnih metara iz Rusije kao prije rata… ali ja bih se kladio na možda 70 milijardi kubnih metara”, dodao je Pouyanne.

Francuska, koja proizvodi velike količine nuklearne energije, već ima jednu od najraznovrsnijih zaliha energije u Evropi. Njemačka se prije rata uvelike oslanjala na jeftini ruski plin za napajanje svoje industrije, ali sada ima manje opcija.

U Leuna Chemical Parku, jednom od najvećih kompleksa hemijske industrije u Njemačkoj, u kojem su, između ostalih, smještene tvornice Dow Chemical i Shell, neki proizvođači kažu da bi se ruski plin trebao brzo vratiti. Rusija je svojevremeno pokrivala 60 posto lokalnih potreba, uglavnom kroz gasovod Sjeverni tok, koji je dignut u zrak 2022.

“U ozbiljnoj smo krizi i jedva čekamo,” rekao je Christof Guenther , glavni izvršni direktor InfraLeuna parka. On je rekao da njemačka hemijska industrija zapošljava pet uzastopnih kvartala, nivo koji nije viđen decenijama.

“Ponovno otvaranje naftovoda snizilo bi cijene više od bilo kojeg trenutnog programa subvencija”, rekao je on, dodajući da je to tabu tema.

Gotovo trećina Nijemaca glasala je za proruske stranke na saveznim izborima u februaru.

