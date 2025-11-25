Austrijski gigant HIRSCH širi poslovanje: Kupuje 60 posto udjela u bh. kompaniji Terrasit

Od 1. januara 2026. godine, austrijska kompanija HIRSCH Porozell GmbH preuzet će 60% vlasništva nad firmom TERRASIT INSULATION d.o.o., sa sjedištem u Gračanici, objavljeno je na zvaničnoj stranici ove kompanije.

Kompanija Hirsch bavi se proizvodnjom materijala od ekspandiranog polistirena (EPS), ekspandiranog polipropilena (EPP) i srodnih tehnologija (izolacija, pakovanje, tehnički dijelovi), a djeluje već 50 godina. Ovom kupovinom, Hirsch Servo će značajno proširiti svoj položaj vodećeg europskog proizvođača EPS izolacijskih materijala, održivih ambalažnih rješenja i tehnologije pjenastih čestica na tržištu jugoistočne Europe.

„Preuzimanjem TERRASIT-a, ne samo da širimo našu proizvodnu mrežu u jugoistočnoj Evropi, već dobijamo i iskusnog partnera sa snažnim odnosima s kupcima. TERRASIT savršeno dopunjava naš portfolio, kako u oblasti izolacije, tako i u segmentu tehničkih dijelova i ambalaže“, kazao je Wolfgang Landler, izvršni direktor HIRSCH Servo Group.

Posebno su ih, dodao je, uvjerili visoki kvalitet proizvoda i fokus na potrebe kupaca.

Gračanička kompanija TERRASIT INSULATION d.o.o., svoju djelatnost vrši u proizvodnji plastike u primarnim oblicima, a svoje tržište širi u centralnoj, južnoj i jugoistočnoj Europi.

Prema Companywallu, prihod TERRASIT INSULATION u 2024. godini bio je skoro 16 miliona maraka.

Proizvodni pogon Terrasit Insulation u Gračanici, BiH

Kompanija trenutno ima oko 40 zaposlenih, a njen dosadašnji vlasnik Osman Tukić, ostat će na čelu firme kao direktor i zadržava 40% vlasničkog udjela.

„Ponosan sam što postajem dio HIRSCH porodice – kompanije koja više od pet decenija simbolizira inovacije, održive tehnologije i stabilnost. Zajedno želimo otvoriti nova tržišta i dodatno razviti naše tehnološko znanje“, naglasio je Tukić.

Početkom 2026. godine, HIRSCH Servo Group imat će mrežu od 35 proizvodnih lokacija u 11 evropskih zemalja. Grupa zapošljava oko 1.800 ljudi, što predstavlja važnu prekretnicu u jačanju liderske pozicije na evropskom tržištu.

Osim bosanskohercegovačkog tržišta, HIRSCH Servo je u julu 2023. preuzeo XPS proizvodnju u Rumuniji od AkzoNobela, a u 2024. godini ostvario je prihod od 197, 3 miliona rumunskih leja, (oko 39,6 miliona eura), navodi ZF English.

