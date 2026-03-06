Uprkos zabrinutosti, aviosaobraćaj prema Turskoj i Kipru uglavnom stabilan – cijene aranžmana u BiH u padu

Turska je jedna od najpopularnijih turističkih destinacija za građane Bosne i Hercegovine, zbog svoje bogate historije i prekrasne mediteranske klime. Međutim, s obzirom na blizinu trenutnih sukoba između SAD-a, Izraela i Irana, putovanja u Tursku, ali i na Kipar, mogu izazvati određenu zabrinutost.

Prema podacima aplikacije FlightRadar, letovi do glavnih turskih aerodroma u Istanbulu, Ankari i Antaliji uglavnom se odvijaju normalno, ali uz moguća kašnjenja.

Kako javlja TimeOut, u saopštenju kompanije Turkish Airlines stoji da su pojedini letovi ove agencije za neke destinacije otkazani, što uključuje Bahrein, Dammam i Rijad (Saudijska Arabija), Iran, Irak, Jordan, Kuvajt, Libanon, Oman, Katar, Siriju i Ujedinjene Arapske Emirate.

Turkish Airlines, jedna od najpoznatijih aviokompanija na svijetu, ima prisutsvo na Međunarodnom aerodromu Sarajevu, te redovno obavlja letove na liniji Sarajevo – Istanbul.

“Trenutna situacija u zračnom prostoru regije prati se u stvarnom vremenu i moguće je da će doći do dodatnih otkazivanja letova”, saopćila je kompanija. Ukoliko vam se desi problem prilikom leta sa ovom kompanijom, uputstvo možete pročitati ovdje.

Ni jedna država EU nije izdala zabranu putovanja

U Evropi trenutno nijedna država nije izdala izričitu zabranu putovanja u Tursku i na Kipar.

S druge strane, Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva izdalo je upozorenje svojim građanima koji putuju u Tursku da izbjegavaju područje unutar 10 km od granice sa Sirijom zbog sukoba i povećanog rizika od terorizma.

I turska i kiparska stranica pri Ministarstvu su ažurirane savjetom pod nazivom „Regionalna eskalacija“, te su naglasili da “regionalna eskalacija nosi ozbiljne sigurnosne rizike i uzrokovala je poremećaje u putovanjima“, navodi TimeOut.

Cijene turističkih aranžmana pale

Turska već godinama spada među najtraženije turističke destinacije u Bosni i Hercegovini zbog povoljnog odnosa cijene i kvaliteta, velikog broja hotela i razvijene turističke infrastrukture.

Turističke agencije na prostoru BiH i dalje u svojoj ponudi imaju putovanja u Tursku i na Kipar, te se nisu oglašavale o njihovom ukidanju, ali je primijetan pad cijena aranžmana.

Na primjer, jedna od najpoznatijih turističkih agencija u BiH, Fibula Travel Agency, za ljetovanje u Antaliji nudi smještaj po značajno nižim cijenama u odnosu na prvobitnu ponudu.

Za period od 26. aprila do 3. maja 2026., aranžmani za dvije odrasle osobe u hotelima poput Siam Elegance u Beleku ili Well Palace Side u Sideu sniženi su za nekoliko stotina maraka, sa početnih cijena od oko 3.200 KM na oko 2.700 KM.

Pojedini hoteli u Sideu i Kemeru, poput Palemon Resort & Spa ili Grand Ring Hotela, sada su dostupni po cijenama ispod 2.100 KM. Ovi aranžmani obuhvataju sedam noći sa All Inclusive Plus uslugom, polazak sa Sarajevo International Airport, te dodatne pogodnosti poput besplatnog smještaja za djecu, bazena, fitnessa, plaže i raznih sadržaja unutar hotela. Ostale aranžmane je moguće pogledati ovdje.

Također, sa Fibulom iz Srbije moguće je putovati na Kipar, u Ayia Napu, gdje smještaj u hotelu sa pet zvjezdica za dvije osobe košta od 419 eura i više.

Pored Fibula Travel Agency, i turistička agencija LetsGo Travel u svojoj ponudi ima putovanja avionom u Istanbul, a cijene aranžmana u aprilu i maju počinju od 599 KM po osobi.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH