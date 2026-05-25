Šta krije mogući sporazum koji bi mogao okončati sukob između SAD-a i Irana

Iran i Sjedinjene Američke Države signalizirali su da su blizu postizanja sporazuma kojim bi postojeće primirje, koje je okončalo sedmice sukoba, bilo pretvoreno u dugoročnije političko rješenje.

Obje strane govore o „memorandumu o razumijevanju“ koji bi trebao postaviti mapu puta za rješavanje svih otvorenih pitanja, iako se ne očekuje da će sporazum biti postignut danas.

Ipak, sadržaj tog memoranduma još uvijek nije potpuno jasan.

Osnovna ideja ovog pristupa jeste da bi memorandum, nakon potpisivanja, zaustavio borbe, što bi odgovaralo objema stranama, američkom predsjedniku Donald Trump pred izbore sredinom mandata kasnije ove godine, te Iranu čija je ekonomija u dubokoj krizi.

Prema osobi upoznatoj sa pregovorima, najnovije verzije memoranduma koje je Trump blizu finalizacije predviđaju postepeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje američke blokade iranskih luka. Nakon toga bi započeo period pregovora o drugim spornim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program.

Visoki zvaničnik američke administracije rekao je za CNN u nedjelju da okvirni sporazum daje stranama „60 dana za postizanje konačnog dogovora“.

Prema njegovim riječima, potencijalni sporazum bi osigurao da Iran nikada ne posjeduje nuklearno oružje i obavezao bi Teheran da se odrekne visoko obogaćenog uranija, koji predsjednik često naziva „nuklearnom prašinom“.

Način uklanjanja zaliha uranija bio bi predmet naredne faze pregovora.

„Ključ ove strukture jeste da, ako Iran ne ispuni obaveze, neće dobiti ništa. Nema nuklearne prašine, nema novca. Kako se moreuz bude otvarao, tako će se proporcionalno ublažavati i blokada“, rekao je zvaničnik. „Ovo je princip ‘vjeruj, ali provjeri’ podignut na mnogo viši nivo.“

Međutim, iranski državni mediji izrazili su sumnju da će memorandum uopće biti dogovoren. Poluzvanična novinska agencija Tasnim navela je u nedjelju da i dalje postoje nesuglasice „oko jedne ili dvije tačke mogućeg memoranduma o razumijevanju“.

Nakon što je izjavio da je sporazum „uglavnom ispregovaran“, Trump je u nedjelju rekao da SAD neće žuriti sa postizanjem dogovora.

Američki predsjednik je također rekao da će eventualni sporazum biti drugačiji od onog koji je postignut za vrijeme bivšeg predsjednika Barack Obama, navodeći da je „potpuna suprotnost“ tom sporazumu, iako „niko još nije vidio njegov sadržaj“.

„Ako postignem dogovor sa Iranom, to će biti dobar i pravičan sporazum, za razliku od onog koji je napravio Obama“, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social, tvrdeći da je prethodni sporazum Iranu dao „jasan i otvoren put ka nuklearnom oružju“.

Hormuški moreuz

Trump je kasno u subotu na društvenim mrežama napisao da će ključni plovni put, Hormuški moreuz, biti ponovno otvoren u okviru memoranduma.

Ipak, više iranskih medija, uključujući i one bliske tvrdolinijaškoj Revolucionarnoj gardi, objavilo je u nedjelju da će moreuz ostati pod iranskim nadzorom. Tokom perioda od 30 dana, Iran bi dozvolio povratak pomorskog saobraćaja na nivo prije rata.

Iran zahtijeva da se istovremeno ukine američka blokada njegovih luka, ali je Trump u objavi na društvenim mrežama u nedjelju napisao: „Blokada ostaje u punoj snazi dok se sporazum ne postigne, potvrdi i potpiše“, očigledno misleći na konačni sporazum, a ne na memorandum.

Iranski mediji naglašavaju da ponovno otvaranje moreuza za brodove ne znači da se Teheran odriče svojih ratnih zahtjeva nad ovom strateškom tačkom. Drugim riječima, Iran signalizira da bi mogao dozvoliti povratak komercijalnog saobraćaja na prijeratni nivo, ali da i dalje želi zadržati veći stepen kontrole nad prolaskom kroz moreuz nego prije sukoba.

„Moreuz je već otvoren, ali koordinacija sa relevantnim iranskim vlastima mora postojati kako bi tranzit bio siguran“, rekao je iranski izvor za CNN u nedjelju.

„Hormuški moreuz nema nikakve veze sa Amerikom. Ovo je pitanje između nas i obalnih država“, posebno Omana, izjavio je portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei u subotu.

Tokom sukoba Iran je tvrdio da ima pravo naplaćivati takse komercijalnim brodovima koji prolaze kroz moreuz.

Zalihe uranija i obogaćivanje

Potencijalni sporazum između SAD-a i Irana uključuje obavezu Irana da neće razvijati nuklearno oružje, objavio je CNN u nedjelju. Iran bi se također obavezao na pregovore o odricanju od svojih zaliha visoko obogaćenog uranija i na obustavu novog obogaćivanja, prema riječima izvora upoznatog sa pregovorima.

Iranski zvaničnici insistiraju da razgovori o uraniju mogu početi tek nakon postizanja memoranduma kojim bi rat bio okončan. Uranij je ključno nuklearno gorivo koje se može koristiti za izradu nuklearne bombe ako se obogati na visok nivo.

„Nuklearna pitanja trenutno nisu predmet razgovora“, rekao je Baghaei u subotu.

Poluzvanična agencija Fars objavila je u nedjelju da „Iran ovim sporazumom nije preuzeo nikakvu obavezu u vezi sa predajom nuklearnih zaliha, uklanjanjem opreme, zatvaranjem postrojenja ili obećanjem da neće praviti nuklearnu bombu“.

Trump je više puta insistirao da Iran, na ovaj ili onaj način, mora odustati od više od 400 kilograma visoko obogaćenog uranija koje posjeduje. Smatra se da je veliki dio tih zaliha zakopan nakon američkih napada prošle godine.

Ne očekuje se da će početni memorandum detaljno regulisati pitanje obogaćivanja uranija, a pronalaženje kompromisa između dvije strane bit će jedan od najvećih izazova sveobuhvatnog sporazuma. Trump je iranski nuklearni program naveo kao jedan od glavnih razloga za napad, a ranije je izjavio da bi dvadesetogodišnja obustava obogaćivanja uranija bila prihvatljiva.

Zamrznuta iranska sredstva

Suočen sa teškom ekonomskom krizom, Iran zahtijeva hitno odmrzavanje milijardi dolara sredstava koja se nalaze u stranim bankama.

„Na samom početku ovog procesa mora biti razjašnjen status oslobađanja blokirane imovine“, rekao je Baghaei.

Pozivajući se na „dobro obaviješten izvor“, Tasnim je u nedjelju objavio da „bez oslobađanja određenog dijela iranske blokirane imovine već u prvom koraku, uz jasan mehanizam koji garantuje kontinuirano oslobađanje svih blokiranih sredstava, neće biti sporazuma“.

Međutim, visoki zvaničnik američke administracije rekao je za CNN u nedjelju da će odmrzavanje iranske imovine uslijediti tek nakon što Hormuški moreuz bude ponovo otvoren.

Sjedinjene Države još nisu dale nikakvu garanciju o načinu na koji će sredstva, koja se nalaze u nekoliko stranih banaka, biti vraćena Iranu.

Sankcije

Iranska ekonomija trpi posljedice velikog broja međunarodnih sankcija, od kojih su većinu uvele SAD i evropske države.

„Ukidanje sankcija neće biti tema razgovora u ovom kratkom vremenskom okviru“, rekao je Baghaei u subotu, iako je dodao da je „iranski zahtjev za ukidanje svih sankcija jasno naveden u tekstu“.

„Detalji će biti predmet pregovora nakon finalizacije memoranduma“, dodao je, sugerišući da će ublažavanje sankcija biti povezano sa nuklearnim pitanjem.

Iran procjenjuje da bi samo ukidanje sankcija na prodaju nafte moglo donijeti gotovo 10 milijardi dolara prihoda vladi tokom perioda od 60 dana, objavila je agencija Fars.

Kao i u slučaju zamrznute imovine, sankcije uvedene Iranu bit će ukinute tek kada Hormuški moreuz bude potpuno otvoren i funkcionalan, rekao je američki zvaničnik za CNN.

Balističke rakete

Tokom sukoba američki zvaničnici su tvrdili da iranske balističke rakete dugog dometa moraju biti uništene. Trump je izjavio da je iranski „konvencionalni program balističkih raketa brzo i dramatično rastao“.

Ipak, u posljednje vrijeme manje se govori o tome da bi raketni arsenal mogao biti dio širih pregovora, iako ga Izrael i arapske zalivske države smatraju ozbiljnom prijetnjom.

Liban

Još uvijek nije jasno kako će, ili da li će uopće, biti riješen sukob između Izraela i Hezbollaha kojeg podržava Iran u Libanu.

Tasnim je u nedjelju objavio da formulacija memoranduma uključuje „proglašenje kraja rata na svim frontovima, uključujući Liban“.

Međutim, prema riječima izraelskog zvaničnika koji je govorio za CNN, Trump je izraelskom premijeru Benjamin Netanyahu rekao da podržava želju Izraela da „zadrži slobodu djelovanja protiv prijetnji na svim frontovima, uključujući Liban“.

Tokom telefonskog razgovora sa Trumpom u subotu navečer, Netanyahu je „naglasio da će Izrael zadržati slobodu djelovanja protiv prijetnji na svim frontovima, uključujući Liban, a predsjednik Trump je ponovio svoju podršku tom principu“, rekao je zvaničnik u nedjelju.

Na kraju, Iran insistira da je spreman za „pošten i uravnotežen sporazum“, rekao je iranski izvor za CNN u nedjelju.

„Najvažnije za nas jeste da rat mora zauvijek završiti na cijelom Bliskom istoku.“

