U jednom od najbogatijih gradova Azije građani rade do iznemoglosti za 12 dolara dnevno

Gurajući kolica prepuna odbačenog kartona kroz pretrpane ulice Hong Konga, stariji skupljači otpada postali su prizor koji je teško ne primijetiti.

Mnogi od njih imaju više od 70 godina i svakodnevno vuku desetine kilograma kartona kako bi zaradili tek toliko da prežive u jednom od najbogatijih i najskupljih gradova Azije.

Penju se uz strme ulice i prolaze kroz uske prolaze pod nesnosnim vrućinama i jakim pljuskovima. Nemaju službeni status radnika, zbog čega svakodnevno rizikuju da im gradske službe oduzmu kolica ili prikupljeni otpad.

CNN je jednu noć pratio takozvane „kartonske bake“, kako lokalno stanovništvo naziva ove radnike, i razgovarao s nekoliko njih.

Noćna smjena koja traje gotovo cijeli dan

Wu Sau-jing, 71-godišnjakinja, svake noći izlazi na ulice hongkonške četvrti Hung Hom oko dva sata iza ponoći kako bi skupljala karton koji restorani i prodavnice ostavljaju na ulicama.

Prikupljeni otpad sortira po kategorijama, a zatim ga nosi lokalnim centrima za reciklažu gdje ga prodaje. Kući se uglavnom vraća tek oko 11 sati prijepodne.

„Zarađujem za život, ali ovo mi je postalo i hobi. Ako vam se ne sviđa, posao može biti veoma iscrpljujuć“, rekla je za CNN.

Za cijeli dan rada zaradi oko 100 hongkonških dolara, približno 12 američkih dolara, što je jedva dovoljno za dva obroka.

REUTERS/Tyrone Siu

Siromaštvo starijih ljudi u bogatom Hong Kongu

Iako je Hong Kong jedan od najbogatijih gradova u Aziji, veliki broj starijih građana živi u siromaštvu.

Prema izvještaju organizacije Oxfam Hong Kong iz 2024. godine, oko 580.000 starijih osoba u gradu živi ispod granice siromaštva.

Vlada starijim građanima isplaćuje malu mjesečnu pomoć, ali mnogima to nije dovoljno za život u gradu s izuzetno visokim troškovima stanovanja i hrane.

Lai, žena u sedamdesetim godinama koja već dvije decenije skuplja karton, kaže da joj se zarada prepolovila tokom prošle godine.

„Ranije smo dobijali 0,6 hongkonških dolara po kilogramu kartona, sada nude samo 0,3“, kaže ona.

Situaciju dodatno pogoršava činjenica da joj lokalne službe ili prolaznici ponekad bace već skupljeni karton, smatrajući ga običnim smećem koje smeta na ulici.

“Moja djeca su u Kanadi, a ja nemam novca”

Jedan od najtežih dana doživjela je 95-godišnja Chan Ngai-kan.

Nakon što je cijelo poslijepodne gurala kolica iz jednog dijela grada u drugi, stigla je do reciklažnog centra gdje su joj rekli da privremeno više ne primaju karton zbog promjene pravila.

Na kraju je sav otpad morala ostaviti na obližnjem odlagalištu i kući se vratila bez ijednog dolara.

„Moja djeca su u Kanadi, a ja nemam novca“, rekla je za CNN.

“Kartonski ujaci” su rijetkost

Među skupljačima kartona nalazi se i mali broj muškaraca.

Cheung, koji ima 80 godina, jedan je od rijetkih “kartonskih ujaka”. Kaže da nema određeni raspored, već skuplja karton gdje god ga pronađe.

Kada napuni kolica, gura ih i po 30 minuta do najbližeg centra za reciklažu, često preko strmih ulica i uzbrdica.

„Taj novac mi je potreban da preživim“, kaže Cheung.

Skupljači otpada pažljivo slažu karton kako bi što više materijala stalo na kolica, jer svaki dodatni kilogram znači nekoliko centi više.

Hong Kong proizvodi ogromne količine otpada

Hong Kong svakodnevno proizvede oko 1,51 kilogram otpada po stanovniku, znatno više nego Tokio, Seul ili Taipei.

Prema službenim podacima, u Hong Kongu se reciklira samo između 30 i 40 posto otpada, dok Tajvan i Južna Koreja recikliraju više od polovine ukupnog otpada.

Wu Sau-jing kaže da njen noćni posao nije samo borba za preživljavanje, već i način da pomogne okolišu.

Posljednjih 30 godina gotovo svake večeri prolazi istim ulicama i prati istu rutinu. Posao je naporan, nesiguran i iscrpljujuć, ali kaže da više ne može zamisliti život bez njega.

„To je kao pušenje ili kockanje“, govori kroz osmijeh. „To je hobi kojeg se više ne možeš riješiti. Radit ću ovo dok god budem mogla.“

Please enable JavaScript

