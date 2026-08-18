Ronaldo najavio mogućnost povlačenja nakon ove sezone

Portugalska fudbalska legenda i milijarder Cristiano Ronaldo rekao je da će ovo „vjerovatno“ biti njegova posljednja godina profesionalnog bavljenja fudbalom, nagovijestivši kraj 24-godišnje karijere tokom koje je postao najplaćeniji sportista na svijetu.

U opširnom intervjuu za Vogue, koji je uglavnom bio posvećen njegovom nedavnom vjenčanju s dugogodišnjom partnericom Georginom Rodriguez, nekadašnja zvijezda Manchester Uniteda, Real Madrida i Juventusa rekao je:

„Ovo je vjerovatno moja posljednja godina u fudbalu i želim iza sebe ostaviti spektakularno naslijeđe.“

Ronaldo, koji ima 41 godinu, kazao je da je svoju budućnost „potpuno isplanirao“, a ona će uključivati „više zabave“, vrijeme provedeno s porodicom, putovanja i igranje padela.

Ronaldo je ranije saopćio da će ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u fudbalu biti i njegovo posljednje. Nakon što je Portugal izgubio od Španije u osmini finala, rekao je novinarima da turnir napušta „čiste savjesti“.

Nastupio je na posljednjih pet svjetskih prvenstava, a najbolji rezultat ostvario je na svom prvom Mundijalu 2006. godine, kada je Portugal završio na četvrtom mjestu.

Ronaldo je jedan od najtrofejnijih fudbalera u historiji ovog sporta. Osvojio je pet Zlatnih lopti, kao kapiten predvodio Portugal do titule prvaka Evrope 2016. godine i postigao gotovo 1.000 golova, nastupajući za neke od najvećih evropskih klubova.

Bogatstvo od 1,2 milijarde dolara

Forbes procjenjuje Ronaldovo bogatstvo na 1,2 milijarde dolara. Portugalska fudbalska zvijezda već četiri godine zaredom je najplaćeniji sportista na svijetu, a prošle godine ostvarila je procijenjeni prihod od 300 miliona dolara.

Ronaldo je posljednje četiri sezone proveo u saudijskom klubu Al-Nassr, koji mu, prema izvještajima, plaća oko 235 miliona dolara godišnje.

Ranije ove godine postao je prvi sportista u historiji koji je tokom karijere zaradio dvije milijarde dolara prije poreza i provizija agenata, i to dok je još uvijek aktivno igrao.

I Messi najavio povlačenje

Argentinska superzvijezda Lionel Messi, koji ima 39 godina, također je nagovijestio mogućnost povlačenja u emotivnoj objavi na društvenim mrežama prošle sedmice, nakon smrti svog oca.

„Toliko puta si me molio da igram na ovom posljednjem Svjetskom prvenstvu, a upravo pred njegov početak bilo ti je najteže“, napisao je Messi na španskom.

Dodao je da nikada nije dobio priliku da s ocem razgovara o porazu Argentine od Španije rezultatom 1:0 u finalu te izrazio sumnju u nastavak karijere.

„Sve što sam ikada radio bilo je da igram fudbal, a sada ozbiljno sumnjam u to da li ću to još dugo nastaviti“, napisao je, prije nego što je ocu poručio:

„Zašto nisi mogao izdržati još samo malo, da ovo završimo zajedno?“

Zachary Folk, Forbes

Billionaire Cristiano Ronaldo Says He Will ‘Probably’ Retire From Soccer After This Season

Please enable JavaScript

