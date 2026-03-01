Potres na globalnom tržištu: Cijena nafte očekivano skače zbog udara na Iran, već sutra skuplja na pumpama

Globalna tržišta mogla bi pasti u ponedjeljak, a vozači će vjerovatno plaćati više na pumpi.

Cijena nafte se očekuje da će u ponedjeljak značajno porasti, dok bi dionica tržišta mogla zabilježiti pad zbog američko-izraelskog rata protiv Irana koji uznemirava investitore.

Američka sirova nafta je na putu da poraste za 9% kada trgovanje bude nastavljeno, prema podacima brokera IG, nakon što je Teheran u subotu objavio da je praktično zatvorio Hormuški moreuz, ključnu tačku za transport nafte, što je navodno dovelo do obustave dijela isporuka nafte.

Podaci IG-a za vikend pokazali su da bi američka sirova nafta mogla porasti na više od 73 dolara po barelu kada trgovanje bude nastavljeno u New Yorku kasno u nedjelju, u odnosu na 67 dolara po barelu u petak navečer. To bi bila najviša cijena od juna 2025. kada su SAD izvele udare na iranske nuklearne objekte, što prijeti da se odrazi na više cijene goriva za vozače.

Analitičari iz Barclaysa navode da cijena nafte može dostići 80 dolara po barelu u slučaju “značajnog prekida opskrbe”.

Analitičari RBC-a (Royal Bank of Canada) rekli su: “Prema našim saznanjima, regionalni lideri su upozorili Washington na rizike širenja konflikta s Iranom i naglasili da bi nafta iznad 100 dolara predstavljala jasnu i prisutnu opasnost.”

U Londonu se očekuje da će FTSE 100, koji je u petak dostigao rekord i bio blizu probijanja 11.000 poena prvi put, pasti oko 0,5% u ponedjeljak ujutro.

Globalni investitori se očekuje da će u ponedjeljak tražiti sigurna utočišta. Zlato, koje raste posljednje četiri sedmice, skočilo je 2,25% na gotovo 5.400 dolara po unci prema podacima IG-a za vikend, dok je srebro trgovano 3,2% više.

Tony Sycamore, analitičar tržišta u IG-u, rekao je: “Američko-izraelski udari na Iran tokom vikenda (Operacija Epic Fury) dodatno su pojačali geopolitičku neizvjesnost, posebno oko mogućih prekida kroz Hormuški moreuz.”

Oko petina globalne potrošnje nafte prolazi kroz Hormuški moreuz, pa bi njegovo zatvaranje poremetilo isporuke iz Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Iraka i Kuvajta, kao i iz Irana, što bi dovelo do nestašica i viših cijena energije, javlja Guardian.

Prema Reutersu, nekoliko vlasnika tankera, naftnih kompanija i trgovačkih kuća obustavilo je transport sirove nafte, goriva i ukapljenog prirodnog gasa kroz Hormuški moreuz.

OPEC+, kartel proizvođača nafte, održava sastanak u nedjelju i mogao bi razmotriti povećanje proizvodnje nafte više nego što se očekivalo kako bi ublažio prekid.

Prema izvještaju Reutersa, osam zemalja OPEC+ dogovorilo se u principu da poveća proizvodnju nafte za 206.000 barela dnevno u aprilu, u odnosu na prvobitno očekivano povećanje od 137.000 barela dnevno.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) saopćila je da aktivno prati događaje na Bliskom istoku i potencijalne posljedice za globalna tržišta nafte i plina te tokove trgovine.

“Tržišta su do sada bila dobro opskrbljena. U kontaktu sam s ministrima iz glavnih proizvođača u regiji i vladama IEA-e o situaciji,” napisao je direktor IEA-e, Fatih Birol, na X-u u nedjelju ujutro.

Sukob je također povećao troškove osiguranja brodova u regionu, prema Dylan Mortimeru, vođi odjela za ratno osiguranje brodova u britanskoj kompaniji Marsh.

“Glavni rizici fokusirani su na Persijski i Arapski zaliv, posebno prijetnja ukrcaja i zapljene brodova od strane iranskih snaga i potencijalno zatvaranje Hormuškog moreuza.”

Oman je u nedjelju saopćio da je jedan naftni tanker u Hormuškom moreuzu napadnut, pri čemu su četiri mornara ranjena. Napad je bio usmjeren na brod registrovan u pacifičkoj državi Palau, saopćila je državna novinska agencija Omana.

Mortimer je rekao da napadi na brodove mogu imati “ozbiljne posljedice po stope ratnog osiguranja”.

“Zbog vojnog pojačanja u regiji, posade su znatno zabrinutije nego što su to bile zbog prethodnih rizika. Situacija ostaje vrlo fluidna i zahtijeva stalnu pažnju,” dodao je.

Većina tržišta u Zalivu pala je u nedjelju. Tržište Saudijske Arabije izgubilo je 2,5%, povučeno niz dionice finansijskih kompanija, industrijskih preduzeća i komunalnih firmi, dok su dionice naftnog giganta Saudi Aramca porasle 2,5% nakon skoka cijene sirove nafte.

Kuvajtska berza obustavila je trgovanje do daljnjeg, pozivajući se na “izvanredne okolnosti” s kojima se zemlja suočava.

